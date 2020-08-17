Военнослужащие на юге Украины совершенствуют навыки в фортификации на позициях, - Наев. ФОТОрепортаж

В группировке войск, выполняющих боевые задачи на юге страны, продолжаются мероприятия по совершенствованию фортификационного оборудования, маскировки и инженерных заграждений на позициях.

Об этом со ссылкой на командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева сообщает Командование Объединенных сил в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие улучшают уровень скрытости, а также обеспечивают надлежащие бытовые условия несения службы на местах выполнения заданий. Кроме этого, военнослужащие ежедневно проводят тренировки и показывают хорошие показатели физической и психологической подготовки", - добавил генерал-лейтенант Наев.

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Командующий обратил внимание на то, что личный состав подчиненных командованию воинских частей и подразделений находится в полной боевой готовности и способен оперативно и качественно решать задачи разного уровня сложности по охране и обороне в полосе ответственности.







