Военнослужащие на юге Украины совершенствуют навыки в фортификации на позициях, - Наев. ФОТОрепортаж
В группировке войск, выполняющих боевые задачи на юге страны, продолжаются мероприятия по совершенствованию фортификационного оборудования, маскировки и инженерных заграждений на позициях.
Об этом со ссылкой на командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева сообщает Командование Объединенных сил в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие улучшают уровень скрытости, а также обеспечивают надлежащие бытовые условия несения службы на местах выполнения заданий. Кроме этого, военнослужащие ежедневно проводят тренировки и показывают хорошие показатели физической и психологической подготовки", - добавил генерал-лейтенант Наев.
Командующий обратил внимание на то, что личный состав подчиненных командованию воинских частей и подразделений находится в полной боевой готовности и способен оперативно и качественно решать задачи разного уровня сложности по охране и обороне в полосе ответственности.
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По инструкциям - посадові обовязки.
Слышал о таких?
Воинская учетная специальность называется.
А солдатики в свободное от караула время должны тренироваться или, на худой конец, отжиматься от пола
Хорошо, что на юге, подальше от фронта.
Фортификация по канонам войск НАТО - не кошерно?
Наша армия очень сильно изменилась с 2014 года, ещё больше бы таких командиров как Сергей Иванович, думаю и наша победа будет в скором времени!