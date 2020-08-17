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Военнослужащие на юге Украины совершенствуют навыки в фортификации на позициях, - Наев. ФОТОрепортаж

В группировке войск, выполняющих боевые задачи на юге страны, продолжаются мероприятия по совершенствованию фортификационного оборудования, маскировки и инженерных заграждений на позициях.

Об этом со ссылкой на командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева сообщает Командование Объединенных сил в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие улучшают уровень скрытости, а также обеспечивают надлежащие бытовые условия несения службы на местах выполнения заданий. Кроме этого, военнослужащие ежедневно проводят тренировки и показывают хорошие показатели физической и психологической подготовки", - добавил генерал-лейтенант Наев.

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Командующий обратил внимание на то, что личный состав подчиненных командованию воинских частей и подразделений находится в полной боевой готовности и способен оперативно и качественно решать задачи разного уровня сложности по охране и обороне в полосе ответственности.

Военнослужащие на юге Украины совершенствуют навыки в фортификации на позициях, - Наев 01
Военнослужащие на юге Украины совершенствуют навыки в фортификации на позициях, - Наев 02
Военнослужащие на юге Украины совершенствуют навыки в фортификации на позициях, - Наев 03
Военнослужащие на юге Украины совершенствуют навыки в фортификации на позициях, - Наев 04

Автор: 

россия (96472) ВСУ (6740) Наев Сергей (348) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
Правильно, "перемир'я" треба використати з максимальною користю для наших воїнів - укріпити та посилити позиції, відпрацювати навики.
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18.08.2020 14:34 Ответить
+16
Личный состав подчиненных командованию воинских частей и подразделений находится в полной боевой готовности и способен оперативно и качественно решать задачи разного уровня сложности.
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18.08.2020 14:37 Ответить
+16
Фортификационное оборудование позиций, постоянная тренировка и обучение войск вот залог успеха.
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18.08.2020 14:39 Ответить
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2 вопроса : чем и кем конкретно командует Наев и выдержит ли халабуда на фото выстрел из Шмеля? 7 лет войны и вот такая у нас "фортификация", грустно девочки
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17.08.2020 12:04 Ответить
Не габион против досок в окопах под Харьковом это уже прогресс
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17.08.2020 12:14 Ответить
2 вопроса. Как тылы на гражданке противодействуют кацапской пропаганде, если находится "люди" которые подходят к бывшим участникам и угрожают им физической расправой, и если они скажут что военные это бандиты, поехавшие на голову какие-то не правильные, как вы будете этому противодействовать и будете ли противодействовать вообще ?
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17.08.2020 12:46 Ответить
Я извиняюсь конечно, но военные, бывшие и действующие, уже бояться каких-то непонятных "людей", которые им угрожают и не знают, что с этим со всем делать?.. Тылы противодействуют пропаганде контр-пропагандой в Интернете, своими налогами, информированием органов о всякой сепарской шелупони
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17.08.2020 12:56 Ответить
Нет, ничего не боятся, кроме вас, которые переодически стают на сторону врага, саботажники.
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17.08.2020 13:02 Ответить
Судя по этим трем фото, - полная печалька
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17.08.2020 12:07 Ответить
А тобі треба все зфоткати разом з геотегами?
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17.08.2020 12:32 Ответить
Якщо тобі тільки геотеги дозволяють оцінити те, що бачиш, то це теж повна пєчалька
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17.08.2020 12:46 Ответить
Фортификацией должны заниматься спецы, а не солдатики
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17.08.2020 12:12 Ответить
А солдатики в казармах булки мять?
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17.08.2020 12:24 Ответить
По конструкции ты :обязан защищать Украину, ты, обязан любить Украину и ее государственные символы, это обязанности каждого гражданина Украины. Или это тоже спецы делать должны, а не ты? Все легко кинуть на спецов каких-то загадочных, а ты соблюдаешь ли конституцию, или только хочешь от нее только прав, без обязанностей ?
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17.08.2020 12:51 Ответить
По конструкциям у нас инженера, а
По инструкциям - посадові обовязки.
Слышал о таких?
Воинская учетная специальность называется.

А солдатики в свободное от караула время должны тренироваться или, на худой конец, отжиматься от пола
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17.08.2020 14:14 Ответить
Все с вами ясно. Кто угодно но только не вы. Кстати я еще не солдатик и мне какая-то шушера не будет указывать что мне делать. Я без нее прекрасно знаю что.
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17.08.2020 15:55 Ответить
на юге Украины совершенствуют фортификации.- Продолжается разбор фортификационных сооружений в Станице Луганской.28.08.19 . Исполнение стратегии Коломойского пианистом- главнокомандующим с военной специальностью "уклонист" .
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17.08.2020 12:15 Ответить
а надо не на юге, а на востоке.
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17.08.2020 12:27 Ответить
Это фортификация и маскировка ?
Хорошо, что на юге, подальше от фронта.
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17.08.2020 12:41 Ответить
Так давай на севере уберем войска, там же тоже угрозы нет, не?
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17.08.2020 13:04 Ответить
Я где то предлагал применить такие методы в боевых условиях?
Фортификация по канонам войск НАТО - не кошерно?
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17.08.2020 13:31 Ответить
Карту открой, баран.
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17.08.2020 13:04 Ответить
Правильно, "перемир'я" треба використати з максимальною користю для наших воїнів - укріпити та посилити позиції, відпрацювати навики.
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18.08.2020 14:34 Ответить
Личный состав подчиненных командованию воинских частей и подразделений находится в полной боевой готовности и способен оперативно и качественно решать задачи разного уровня сложности.
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18.08.2020 14:37 Ответить
Фортификационное оборудование позиций, постоянная тренировка и обучение войск вот залог успеха.
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18.08.2020 14:39 Ответить
Пусть пацаны тренируются и повышают свои навыки! А "воины" - комментаторы, которые по одному фото, судят о всех учениях, показывают свою несостоятельность!
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18.08.2020 14:43 Ответить
Как в старой поговорке: собаки лают - караван идёт!
Наша армия очень сильно изменилась с 2014 года, ещё больше бы таких командиров как Сергей Иванович, думаю и наша победа будет в скором времени!
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18.08.2020 14:50 Ответить
Все вірно. Зараз важливо укріпити південний напрямок.
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18.08.2020 14:52 Ответить
Инженерное оборудование позиций их маскировка, повышение скрытности, обеспечение бытовых условий несения службы и отдыха наших воинов, постоянные тренировки и проведение обучения в условиях приближенных к боевым это то что необходимо для обеспечения высокой готовности для выполнения любых задач.
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18.08.2020 14:53 Ответить
Упор на тандеме теории и практики! Нет предела совершенству! Стараемся, идём к успеху!
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18.08.2020 15:01 Ответить
В зв'язку з ситуацією у наших сусідів нам потрібно посиленно готуватися до будь яких сценаріїв. Наші північно-східні опоненти в котре демонструють своє бажання повернути контроль над нами, білорусами та можливо прибалтами. Добре, що хоч в Командуванні об'єднаних сил ЗСУ це розуміють і хоч якось намагаються покращити ситуацію. Це стосується не тільки фортифікації, але й інших заходів, що проводять в зоні ООС. Підготовка, підготовка в ще раз підготовка.
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18.08.2020 15:11 Ответить
 
 