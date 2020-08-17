Врач Минской БСМП Маркевич о травмах протестующих: Переломанные пальцы, гематомы от пуль и повреждения прямой кишки. ФОТО
Реаниматолог-анестезиолог минской Больницы скорой помощи Николай Маркевич рассказал о людях, которые поступали с различными травмами в первые дни протестов.
Об этом он рассказал в интервью Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
"Запомнился парень, которому, вероятно, осколком светошумовой гранаты вырвало кусок бицепса. Мужчина, у которого было пять или шесть ранений резиновыми пулями, в том числе одно из них в область гортани. И точно врач запомнил 19-летнюю пациентку, возле которой взорвалась светошумовая граната. К сожалению, пациенты с аналогичными травмами были и 10, и 11 августа", - говорит он, показывая на снимке контузионное повреждение мозга, ушиб мозга и субдуральную гематому.
Он также показал снимок кисти протестующего.
"Вот, смотрите, кисть. Два перелома. Вот фотография, вот снимок. Зачем человеку целенаправленно надо было ломать руку? А гематомы эти? Ну это же неправильно, так? А когда в человека стреляют в упор резиновыми пулями и происходит массивное повреждение мягких тканей? А разрывы прямой кишки у мужчин?" - задается вопросом врач.
По словам Маркевича, во врачебном сообществе действия силовиков расцениваются как жестокие, чрезмерные и необоснованные.
Также он призывает людей обязательно снимать побои.
"Людям надо снять побои, задокументировать. И у нас в приемном покое врачи заняты тем, что документируют травмы и гематомы. А фиксировать надо, пусть мы не эксперты, но у людей должны быть какие-то бумаги, с которыми можно отстоять свои честь и достоинство", - подытоживает врач.
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Кацап - как цап - как козёл, из-за бородки. Да, притянуто за уши - но
меня это куда больше устраивает. Это более обидно. Знаю, ибо когда свой бывшим знакомым с паРаши рассказывал о происхождении этого слова - они сильно, ну прям очень сильно, обижались и "бомбили".
А что ещё надо то...
в ментовці якісь під...геї працюють ?
це в кацап армії всіх через дупу у воїни расєї посвящають.
А ще не забуваємо про невідомо зниклих ... 92 людини !!!
Явно среди ОМОНА затесались мокшанские пед...ки!
У них не поддельная тяга к домам всех так называемым братским народам....
Вспомнить тот же голодомор....
И мокшанские Ванек и Матрен в домах умерших украинцев на Донбасе
Многие сайты, там где для **********, считают для мокш и красуется тряпка выгребной ямы-404...
Тут беларусы собирают и распространяют информацию про ментов, издевавшихся и убивавших протестующих.
Имена, фамилии, адреса, звания, где служат.
Там где есть мокшанские людоеды из Вагнера....
Где мокшане на камеру отрезали руки и голову местному ополченцы...а потом спалили его...
Только полная утилизация и точка!
Одна лента...и семь булькающий кровью жмуров
А подожди от руки простого бухгалтера...
Их личные морды и прямые кишки в целости и сохранности.
Бьют, значит любят - расейская народная мудрость.
Не перестаю "млеть" от Белорусской толерантной терпимости....!!! Скажи, лепило Маркевич, а вот "разрывы прямой кишки у мужчин" - это как!? Чрезмерные!? (не рассчитали меры проникновения!?") или необоснованные!? (т.е. возможные, но именно в данном случае - не обоснованные!?)
ндааа... с такими терпилами- лепилами вам только путлера на фюрерство!