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Врач Минской БСМП Маркевич о травмах протестующих: Переломанные пальцы, гематомы от пуль и повреждения прямой кишки. ФОТО

Реаниматолог-анестезиолог минской Больницы скорой помощи Николай Маркевич рассказал о людях, которые поступали с различными травмами в первые дни протестов.

Об этом он рассказал в интервью Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Запомнился парень, которому, вероятно, осколком светошумовой гранаты вырвало кусок бицепса. Мужчина, у которого было пять или шесть ранений резиновыми пулями, в том числе одно из них в область гортани. И точно врач запомнил 19-летнюю пациентку, возле которой взорвалась светошумовая граната. К сожалению, пациенты с аналогичными травмами были и 10, и 11 августа", - говорит он, показывая на снимке контузионное повреждение мозга, ушиб мозга и субдуральную гематому.

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Врач Минской БСМП Маркевич о травмах протестующих: Переломанные пальцы, гематомы от пуль и повреждения прямой кишки 01

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Он также показал снимок кисти протестующего.

"Вот, смотрите, кисть. Два перелома. Вот фотография, вот снимок. Зачем человеку целенаправленно надо было ломать руку? А гематомы эти? Ну это же неправильно, так? А когда в человека стреляют в упор резиновыми пулями и происходит массивное повреждение мягких тканей? А разрывы прямой кишки у мужчин?" - задается вопросом врач.

Врач Минской БСМП Маркевич о травмах протестующих: Переломанные пальцы, гематомы от пуль и повреждения прямой кишки 02
Врач Минской БСМП Маркевич о травмах протестующих: Переломанные пальцы, гематомы от пуль и повреждения прямой кишки 03

По словам Маркевича, во врачебном сообществе действия силовиков расцениваются как жестокие, чрезмерные и необоснованные.

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Также он призывает людей обязательно снимать побои.

"Людям надо снять побои, задокументировать. И у нас в приемном покое врачи заняты тем, что документируют травмы и гематомы. А фиксировать надо, пусть мы не эксперты, но у людей должны быть какие-то бумаги, с которыми можно отстоять свои честь и достоинство", - подытоживает врач.

Беларусь (7937) избиение (9831) Лукашенко Александр (3626) репрессии (2771) врачи (1518) Минск (1562)


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Топ комментарии
+49
точно кацапы работали раз и до прямых кишок добрались...
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17.08.2020 13:23 Ответить
+35
Улюблена тема кацапів. У нормального чоловіка, в цю сторону, й думка не майне.
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17.08.2020 13:32 Ответить
+31
повреждения прямой кишки....

в ментовці якісь під...геї працюють ?
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17.08.2020 13:23 Ответить
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точно кацапы работали раз и до прямых кишок добрались...
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17.08.2020 13:23 Ответить
Да беркутня с омном - все с православием головного мозга и совком в душе. Так что, не думаю что то были именно кацапы...
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17.08.2020 13:42 Ответить
Класно, що у білорусів зникає страх перед чокнутим вусатим фюрером Лукашеску...
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17.08.2020 14:10 Ответить
та да...
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17.08.2020 14:15 Ответить
Кацапы, кацапы, не сомневайтесь! Кацап не имеет национальности! Просто узнайте значение слова "кацап"? Вернее "кассаб" - тюркский и почему только к московитам приклеилось это слово? PS: Только "кацапопедию" не трогайте!
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17.08.2020 14:46 Ответить
ой ***, нах мне надо та версия - от слова палач/живодёр, или чё та там. Я её давно знаю.
Кацап - как цап - как козёл, из-за бородки. Да, притянуто за уши - но
меня это куда больше устраивает. Это более обидно. Знаю, ибо когда свой бывшим знакомым с паРаши рассказывал о происхождении этого слова - они сильно, ну прям очень сильно, обижались и "бомбили".
А что ещё надо то...
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17.08.2020 15:24 Ответить
А какая у Вас национальность? Извините за нескромный вопрос... Кстати "как цап" выдумал какой то кацапорылый козёл в 1935 году, что бы лишнехромосомы не обижались! Якобы из за бород, которые у мокш всегда были в моде! И последнее: Да Вы мне друг, но истина дороже!!!
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17.08.2020 16:01 Ответить
Украинец, во всех поколениях...
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17.08.2020 16:49 Ответить
Кацап,он и в Африке кацап!
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17.08.2020 15:24 Ответить
«Слуги🤢🤡 « ( депутат Шевченко)призывают простить «батьку « за избиения иначе будет ,как в Иловайске
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17.08.2020 13:43 Ответить
Зеизбиратели, гордитесь депутатом Шевченко?
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17.08.2020 13:57 Ответить
повреждения прямой кишки....

в ментовці якісь під...геї працюють ?
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17.08.2020 13:23 Ответить
Улюблена тема кацапів. У нормального чоловіка, в цю сторону, й думка не майне.
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17.08.2020 13:32 Ответить
знаєте, так...
це в кацап армії всіх через дупу у воїни расєї посвящають.
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17.08.2020 13:34 Ответить
а то хто ж? саме під..!
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17.08.2020 13:33 Ответить
да нет, они насилуют в анус полицейскими дубинками.
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17.08.2020 13:42 Ответить
стандартне мусорьське катування..дубинкою.
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17.08.2020 13:58 Ответить
А ты думаешь туда идут бравые ребята ,с чувством собственного достоинства и чести? Там не офицеры, там говень аморальная, которая величает себя служителем закона, а служит себе во благо.
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17.08.2020 17:47 Ответить
Почерк кацапов. Где они, там "это всё"...
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17.08.2020 13:23 Ответить
ОМОНовцы ж тоже лечатся у врачей? Вот и "отблагодарите".
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17.08.2020 13:24 Ответить
Лечатся? Разве в ходу многоразовые г@ндоны?
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17.08.2020 13:34 Ответить
Чи були серед бєларуських силовиків іноземці?
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17.08.2020 13:24 Ответить
Тут скорее вопрос - были ли среди беларуских силовиков беларусы...
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17.08.2020 13:25 Ответить
Можна і так запитати. От би Лука і відповів на це питання.
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17.08.2020 13:27 Ответить
https://youtu.be/yWPMOERNgdE?t=38 Он ответил, что они все московиты, включая его самого.
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17.08.2020 13:30 Ответить
Не всі. Є наводка, що там також були серби.
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17.08.2020 13:34 Ответить
То видос 11-го года. Он всегда так считал.
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17.08.2020 13:35 Ответить
Побачимо хто там насправді був.
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17.08.2020 13:40 Ответить
Та всё как у нас. Они методички не меняют.
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17.08.2020 13:41 Ответить
шура0%, будет хрюкать что то бэндэровцы все!!! Уверен, на все 100!!! =)
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17.08.2020 15:14 Ответить
Були відео де просестувальники говорили про чужу говірку, незнання місцевості і про " чем ВАШ бацька не угодил?"
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17.08.2020 13:35 Ответить
У кацапов одни и те же грабли.
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17.08.2020 13:39 Ответить
Те саме, що було в нас.
А ще не забуваємо про невідомо зниклих ... 92 людини !!!
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17.08.2020 13:25 Ответить
Вакханалія садистських безкарних збочень білоруської міліції.
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17.08.2020 13:26 Ответить
Травма прямой кишки....
Явно среди ОМОНА затесались мокшанские пед...ки!
У них не поддельная тяга к домам всех так называемым братским народам....
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17.08.2020 13:26 Ответить
https://lorddreadnought.livejournal.com/62808.html История содомского греха в Московии. Содомия в царской и советской россии. Шокирующие факты.
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17.08.2020 13:28 Ответить
Пардон ЖОПАМ а не домам ...хотя и к домам тоже...
Вспомнить тот же голодомор....
И мокшанские Ванек и Матрен в домах умерших украинцев на Донбасе
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17.08.2020 13:28 Ответить
Извините, разве мокша и *****, это не одно и тоже???
Многие сайты, там где для **********, считают для мокш и красуется тряпка выгребной ямы-404...
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17.08.2020 15:28 Ответить
На галимое, ублюдочное "мировое сообщество" во главе с импотентной ООН уже противно смотреть. Трамп - путинская шавка. Но с другой стороны: изобретение ядерного оружия не только положило конец глобальным войнам, но и сделало невозможной борьбу с основными международными террористами и узурпаторами власти.
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17.08.2020 13:26 Ответить
https://t.me/terroristybelarusi

Тут беларусы собирают и распространяют информацию про ментов, издевавшихся и убивавших протестующих.

Имена, фамилии, адреса, звания, где служат.
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17.08.2020 13:27 Ответить
Я не за ментов,но всеже ОМОН в шлемах,масках.Хто их там фамилии знает.
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17.08.2020 13:35 Ответить
Может со временем свои сдавать начнут
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17.08.2020 15:09 Ответить
Да понятно, зачем ломали народ. Думали в страхе перестануть выходить как москали. Вот только забыли они что беларусы не рабы мокшанские.
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17.08.2020 13:27 Ответить
де, у якій Африці таке з людьми роблять?
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17.08.2020 13:28 Ответить
В Лугандонії на підвалах рюзькі браття схоже роблять
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17.08.2020 13:31 Ответить
Потому, на лугандоне "перемирие"...
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17.08.2020 16:23 Ответить
В Африке?
Там где есть мокшанские людоеды из Вагнера....
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17.08.2020 13:31 Ответить
Та же Ливия....
Где мокшане на камеру отрезали руки и голову местному ополченцы...а потом спалили его...
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17.08.2020 13:35 Ответить
В ЦАР и Судане это болотное зверьё велеть себя аналогично...
Только полная утилизация и точка!
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17.08.2020 13:37 Ответить
Можно бесконечно жаловаться и плакать в жилетку в интернете, под вымышленным именем, а можно взять оружие и поехать утилизировать. Нельзя в такое важное время оставаться трусом.
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17.08.2020 13:43 Ответить
Мой знакомый в ДАПе утилизировал семь вашых ублюдков с Альфы...неудачно твари зашли в коридор....
Одна лента...и семь булькающий кровью жмуров
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17.08.2020 14:16 Ответить
Ратная ЫЛИТА) Ветераны Афгана...Чечни...и прочих Африканских доп и космических сражений..
А подожди от руки простого бухгалтера...
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17.08.2020 14:21 Ответить
В любой Африке, куда добрались кацапы.
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17.08.2020 13:31 Ответить
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17.08.2020 13:36 Ответить
А білоруські тіпа апазіціанєри щось там белькочуть про надання недоторканості цьому ублюдку лукі. Бо він же до їхньої прямої кишки ще не добрався...
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17.08.2020 13:41 Ответить
Вони свої прямі кишки в Литві та в Україні поховали.То ж основний орган білоруської "опозиції",берегти треба
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17.08.2020 13:46 Ответить
Если бы они остались, их бросили бы в подвалы и заставляли выступать против протестов. Кому от этого стало бы легче?
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17.08.2020 13:56 Ответить
Так пусть апазиционеры не кукарекают, что персональные санкции против садистов не нужны.
Их личные морды и прямые кишки в целости и сохранности.
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17.08.2020 14:01 Ответить
Правильно делают. Как сказал один умный человек, нужно давать любые обещания, вешать будем потом.
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17.08.2020 13:47 Ответить
Пшёл вон запарєбрік!
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17.08.2020 13:58 Ответить
100% это ******** помощь винторогих.
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17.08.2020 13:55 Ответить
Там,геть,усі смиловики підлягають розстрілу... Придатного до подальшого ісмнування нелишилося...! Карит
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17.08.2020 13:57 Ответить
Апазиционерка Колесникова считает, что еще рано вводить персональные санкции против причастных к пыткам, избиениям и убийствам.

Бьют, значит любят - расейская народная мудрость.
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17.08.2020 13:59 Ответить
Эти увечия необходимы для сохранения единовластия паразита луки.
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17.08.2020 13:59 Ответить
Треба відновлювати омоновців і росіян і робити їм тіж травми. Кров за кров.
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17.08.2020 14:05 Ответить
Что за "відновлювати". По-русски это " обновлять". Может "встановлювати"?
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17.08.2020 14:17 Ответить
не потрібно бути звіром. Треба все робити швидко, без зайвих слів і без емоцій.
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17.08.2020 15:08 Ответить
тихо й технічно,як прибирають пацюків...
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17.08.2020 17:42 Ответить
Гадостная нация. Там, где русские, там всякая грязь, там слезы, там мерзота и мразь. Бог создал эту нацию, чтобы люди ценили жизнь на земле. Ну так получилось у него, что мразью стали русские. Это их крест. И чтобы не заразиться от них нечестью, следует всячески избегать с ними родства. Без порабощения иных народов они обречены на вымирание: нищета, голод, алкоголизм, сифилис их удел. Веками они подпитывали свою кровь украинцами, белорусами, прибалтами, немцами, сейчас китайцами. Но всему приходит конец. И они это почувствовали. Конец близок.
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17.08.2020 14:06 Ответить
Сегодня я обращусь к Беларуским девочькам.Ваши особи мужского пола слишком инфантильны.Поэтому я расскажу о простой технологии доступной даже слабой девочьке справится с большим амбалом.Один удар в голень ноги,второй по горлу.
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17.08.2020 14:08 Ответить
А разрывы прямой кишки у мужчин?" - задается вопросом врач. ..теперь я понял, что значит-перегнуть палку.
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17.08.2020 14:14 Ответить
"...во врачебном сообществе действия силовиков расцениваются как жестокие, чрезмерные и необоснованные.Источник: https://censor.net/p3214184..."

Не перестаю "млеть" от Белорусской толерантной терпимости....!!! Скажи, лепило Маркевич, а вот "разрывы прямой кишки у мужчин" - это как!? Чрезмерные!? (не рассчитали меры проникновения!?") или необоснованные!? (т.е. возможные, но именно в данном случае - не обоснованные!?)
ндааа... с такими терпилами- лепилами вам только путлера на фюрерство!
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17.08.2020 14:23 Ответить
Путин вводит нац гвардию для подавления народа Беларуси , хочу уточнить , не РФ , а лично Путин , в течении 6 месяцов он будет в Киеве
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17.08.2020 14:47 Ответить
Я б не казав про півроку, не думаю що його так швидко привезуть в Печерський суд.
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17.08.2020 15:11 Ответить
Печерський суд стоїть у черзі, за цюцюркло! Через пів року, воно ще не вийде з Гааги...
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17.08.2020 15:48 Ответить
Хорошо что медработники находят смелость говорить и документировать эти преступления
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17.08.2020 20:37 Ответить
 
 