Врач Минской БСМП Маркевич о травмах протестующих: Переломанные пальцы, гематомы от пуль и повреждения прямой кишки. ФОТО

Реаниматолог-анестезиолог минской Больницы скорой помощи Николай Маркевич рассказал о людях, которые поступали с различными травмами в первые дни протестов.

Об этом он рассказал в интервью Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Запомнился парень, которому, вероятно, осколком светошумовой гранаты вырвало кусок бицепса. Мужчина, у которого было пять или шесть ранений резиновыми пулями, в том числе одно из них в область гортани. И точно врач запомнил 19-летнюю пациентку, возле которой взорвалась светошумовая граната. К сожалению, пациенты с аналогичными травмами были и 10, и 11 августа", - говорит он, показывая на снимке контузионное повреждение мозга, ушиб мозга и субдуральную гематому.

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Он также показал снимок кисти протестующего.

"Вот, смотрите, кисть. Два перелома. Вот фотография, вот снимок. Зачем человеку целенаправленно надо было ломать руку? А гематомы эти? Ну это же неправильно, так? А когда в человека стреляют в упор резиновыми пулями и происходит массивное повреждение мягких тканей? А разрывы прямой кишки у мужчин?" - задается вопросом врач.





По словам Маркевича, во врачебном сообществе действия силовиков расцениваются как жестокие, чрезмерные и необоснованные.

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Также он призывает людей обязательно снимать побои.

"Людям надо снять побои, задокументировать. И у нас в приемном покое врачи заняты тем, что документируют травмы и гематомы. А фиксировать надо, пусть мы не эксперты, но у людей должны быть какие-то бумаги, с которыми можно отстоять свои честь и достоинство", - подытоживает врач.