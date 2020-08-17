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Обыски СБУ в Закарпатской ОГА связаны с миллионными растратами при закупке средств защиты от COVID-19. ФОТОрепортаж

СБУ открыла уголовное производство по факту миллионных растрат на закупках средств защиты от коронавируса для медиков на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Следователи Службы безопасности Украины установили, что схему организовали бывшие и нынешние чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.

Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биозащиты и респираторов для местных больниц, которые принимают больных коронавирусом. Победу в торгах на 30 млн гривен получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура.

Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары не имеют необходимой степени защиты, а производителя этих средств даже не удалось установить.

Обыски СБУ в Закарпатской ОГА связаны с миллионными растратами при закупке средств защиты от COVID-19 01
Обыски СБУ в Закарпатской ОГА связаны с миллионными растратами при закупке средств защиты от COVID-19 02
Обыски СБУ в Закарпатской ОГА связаны с миллионными растратами при закупке средств защиты от COVID-19 03
Обыски СБУ в Закарпатской ОГА связаны с миллионными растратами при закупке средств защиты от COVID-19 04

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Сейчас о подозрениях сообщено одному из экс-чиновников и действующему чиновнику Департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке.

карантин (16729) СБУ (20134) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2618)


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А у Шмигаля, Степанович, Гончарука, Скалєцкої і самого Зєлєнского обшуки будуть? Чи всі маски, засоби захисту, безкоштовні тести і ліки в масштабах України крали лише закарпатці?
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17.08.2020 14:23 Ответить
Ну вот, всё умничали в некоторых областях по поводу Киева, а теперь самих за воровство за одно место взяли. Птенцы гнезда позабытого-позаброшенного Балоги или как?
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17.08.2020 14:25 Ответить
Птенцы москаля
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17.08.2020 14:35 Ответить
Птенцы тока уже Зельца
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17.08.2020 14:40 Ответить
Вот так, помогай после этого людям.
https://prm.ua/ru/na-zakarpate-v-rayonnyie-bolnitsyi-peredali-zashhitnyie-kostyumyi-dlya-medikov-ot-poroshenko/ НА ЗАКАРПАТЬЕ В РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕДАЛИ ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ МЕДИКОВ ОТ ПОРОШЕНКО
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17.08.2020 14:46 Ответить
 
 