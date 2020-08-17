Обыски СБУ в Закарпатской ОГА связаны с миллионными растратами при закупке средств защиты от COVID-19. ФОТОрепортаж
СБУ открыла уголовное производство по факту миллионных растрат на закупках средств защиты от коронавируса для медиков на Закарпатье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Следователи Службы безопасности Украины установили, что схему организовали бывшие и нынешние чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.
Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биозащиты и респираторов для местных больниц, которые принимают больных коронавирусом. Победу в торгах на 30 млн гривен получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура.
Инициированная СБУ проверка также показала, что закупленные товары не имеют необходимой степени защиты, а производителя этих средств даже не удалось установить.
Сейчас о подозрениях сообщено одному из экс-чиновников и действующему чиновнику Департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке.
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https://prm.ua/ru/na-zakarpate-v-rayonnyie-bolnitsyi-peredali-zashhitnyie-kostyumyi-dlya-medikov-ot-poroshenko/ НА ЗАКАРПАТЬЕ В РАЙОННЫЕ БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕДАЛИ ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ МЕДИКОВ ОТ ПОРОШЕНКО