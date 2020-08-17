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Предприятия по всей Беларуси выходят на забастовки, среди них - промышленные гиганты. ФОТОрепортаж

Предприятия намерены продолжить забастовки и акции солидарности. О таких намерениях заявили в том числе промышленные гиганты - "Беларуськалий", "Нафтан", МЗКТ, МТЗ, БМЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.BY".

Среди требований - прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных.

Предприятия по всей Беларуси выходят на забастовки, среди них - промышленные гиганты 01
Предприятия по всей Беларуси выходят на забастовки, среди них - промышленные гиганты 02
Предприятия по всей Беларуси выходят на забастовки, среди них - промышленные гиганты 03

Работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, "завод затих".

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"Печи остановлены под давлением рабочих. Директор у себя, в цехах люди, нижестоящее руководство и профком. Сбор подписей под обращением продолжается, 2 тысячи подписали", - сообщает работник.

Предприятия по всей Беларуси выходят на забастовки, среди них - промышленные гиганты 04

Работники Минского моторного завода говорят, что отдали руководству заявление на забастовку, после чего некоторые намерены покинуть территорию завода и присоединились к остальным.

Предприятия по всей Беларуси выходят на забастовки, среди них - промышленные гиганты 05

В Жлобине рабочие на БМЗ перекрыли движение технологическому транспорту. "Из-за этого отсутствует подвоз металлошихты к сталеплавильным печам. Печи прекратили плавить сталь", - сообщает один из работников.

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На "ГродноАзот" митинг. Рабочие склоняют директора перейти на сторону народа. Он уговаривает не начинать полноценную забастовку. Люди требует только отставки президента.

Предприятия по всей Беларуси выходят на забастовки, среди них - промышленные гиганты 06

Часть работников Национального аэропорта Минск вышла на акцию. Они скандировали "Авиация с народом" и "Мы против насилия".

Предприятия по всей Беларуси выходят на забастовки, среди них - промышленные гиганты 07

Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" сообщает: "Все шахты Беларуськалия перестали выдавать руду.  Одно из самых успешных предприятий уходит на забастовку".

Также работники "Белаэронавигации" вышли для составления обращения по поводу своего несогласия с существующей властью.

Предприятия по всей Беларуси выходят на забастовки, среди них - промышленные гиганты 08

Автор: 

Беларусь (7937) завод (518) предприятие (232) протест (5871)


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Топ комментарии
+38
Шикарный ход, которому нет противодействия. кацапский ОМОН за станки не встанет.
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17.08.2020 14:51 Ответить
+13
А зимой 2017 года мне в Минске почти каждый, с кем заводил разговор, пытался доказать, что РФ не воюет с Украиной, за Украину воюют солдаты США и Франция, а Майдан - это переворот.......
Хотя, ОДНА очень интеллигентная пенсионерка сказала про Луку то, что сейчас говорит вся Белорусь!
Наконец-то большинство стало что-то понимать....
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17.08.2020 15:00 Ответить
+10
Кому таракан бацька, тому х-йло дядька. Через труп, так через труп - никто спорить не будет.
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17.08.2020 14:59 Ответить
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Пока непозно нада все предприятия из Беларуси эвакуировать в Украину ****! как это сделали кацапье на данбасе!!!
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17.08.2020 17:26 Ответить
беларуские заводы уже кацапьё застолбило, причем то-же самое что и у нас))
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19.08.2020 12:52 Ответить
Печи останавливать под шумок дело рук кацапских или китайских конкурентов. Работяги без ума, а директор с бабками. Усатому таракану - по барабану.
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18.08.2020 22:31 Ответить
УЖЕ ПОРА ДЕКЛАМИРОВАТЬ - ЛУКУ В МУКУ !!!
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19.08.2020 22:14 Ответить
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