Предприятия по всей Беларуси выходят на забастовки, среди них - промышленные гиганты. ФОТОрепортаж

Предприятия намерены продолжить забастовки и акции солидарности. О таких намерениях заявили в том числе промышленные гиганты - "Беларуськалий", "Нафтан", МЗКТ, МТЗ, БМЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.BY".

Среди требований - прекратить насилие со стороны силовиков и привлечь к ответственности виновных, сложение полномочий Александра Лукашенко, признание выборов нелегитимными и назначение новых, освобождение политзаключенных.







Работники БМЗ сообщают, что все три печи остановлены, из них слили металл, "завод затих".

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"Печи остановлены под давлением рабочих. Директор у себя, в цехах люди, нижестоящее руководство и профком. Сбор подписей под обращением продолжается, 2 тысячи подписали", - сообщает работник.

Работники Минского моторного завода говорят, что отдали руководству заявление на забастовку, после чего некоторые намерены покинуть территорию завода и присоединились к остальным.

В Жлобине рабочие на БМЗ перекрыли движение технологическому транспорту. "Из-за этого отсутствует подвоз металлошихты к сталеплавильным печам. Печи прекратили плавить сталь", - сообщает один из работников.

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На "ГродноАзот" митинг. Рабочие склоняют директора перейти на сторону народа. Он уговаривает не начинать полноценную забастовку. Люди требует только отставки президента.

Часть работников Национального аэропорта Минск вышла на акцию. Они скандировали "Авиация с народом" и "Мы против насилия".

Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" сообщает: "Все шахты Беларуськалия перестали выдавать руду. Одно из самых успешных предприятий уходит на забастовку".

Также работники "Белаэронавигации" вышли для составления обращения по поводу своего несогласия с существующей властью.