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"Великий человек Рабинович", - Кива подарил однопартийцу портрет на фоне Николая ІІ и Наполеона. ФОТО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива подарил своему однопартийцу Вадиму Рабиновичу его портрет с Николаем ІІ, Наполеоном и Тарасом Шевченко на фоне.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня выполнил одну важнейшую задачу - вручил подарок ко Дню Рождения от имени друзей нашему дорогому Другу, соратнику и просто великому человеку - Вадиму Зиновьевичу Рабиновичу!" - написал Кива в посте.

Великий человек Рабинович, - Кива подарил однопартийцу портрет на фоне Николая ІІ и Наполеона 01

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Великий человек Рабинович, - Кива подарил однопартийцу портрет на фоне Николая ІІ и Наполеона 02

Рабинович Вадим (246) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+63
"Великий человек Рабинович", - Кива подарил однопартийцу портрет на фоне Николая ІІ и Наполеона - Цензор.НЕТ 5457
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17.08.2020 15:14 Ответить
+49
"Великий человек Рабинович", - Кива подарил однопартийцу портрет на фоне Николая ІІ и Наполеона - Цензор.НЕТ 2932
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17.08.2020 15:23 Ответить
+48
какой то сраный коллаж...наверно, сам Киви и рисовал - видна блудная рука "мастера"
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17.08.2020 15:15 Ответить
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Наполеон мир захватывал, а этот здает ****.
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18.08.2020 10:34 Ответить
Рабинович в СССР воровал
вагонами у государства (это не шапки в подворотне сбивать, как ЯныкОвощь), ходил
под расстрельной статьей…. откупился....И теперь бабушкам из СССР Рэба рассказывает как жить
надо…. Вата мозга что взять…
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18.08.2020 10:34 Ответить
Вам обоим, ребята, давно пора в психушку. В любимой вами России вы давно бы уже лечились в спецучреждении...
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18.08.2020 10:37 Ответить
Один ублюдок поздравил другого подонка-все естественно
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18.08.2020 10:47 Ответить
Вважаю, що раніше засуджених та тих, що були/є на обліку в психіатрів допускати до виборних та керівних посад не варто. Також претенденти на виборні посади мають обов'язково проходити тести на алкоголь та наркотики з оприлюдненням результатів.
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18.08.2020 11:16 Ответить
Самое интересное, что за этих придурков будут голосовать!!!
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18.08.2020 12:14 Ответить
ти ба, дві прокацапські "запутінськы" путани ...вже потаскана старюча гебнявая "мамка" та її новенька вулична путана, тупоВАТА та ще й під постійним кайфом... ЖОПАблохі у всій "красі"...
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18.08.2020 13:02 Ответить
Вор вора решил поздравить !! и по -моему не очень получилось!! Наполен -то получился из жидов никакой!! жиды трусливы, жадные и обманчивые!! ну а придурок кива, будет из под них ночные горшки выносить! На большее этот кретин-социалист, ни на что не годен!!
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18.08.2020 13:25 Ответить
ну Кива - дурачок, что еще можно сказать!
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18.08.2020 15:03 Ответить
Ківа, складає мандат за допис у фб мовою ворога
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18.08.2020 15:05 Ответить
Подарил портрет и ночь любви в подарок. Кива - оригинал.
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18.08.2020 22:23 Ответить
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