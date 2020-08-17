"Великий человек Рабинович", - Кива подарил однопартийцу портрет на фоне Николая ІІ и Наполеона. ФОТО
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива подарил своему однопартийцу Вадиму Рабиновичу его портрет с Николаем ІІ, Наполеоном и Тарасом Шевченко на фоне.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня выполнил одну важнейшую задачу - вручил подарок ко Дню Рождения от имени друзей нашему дорогому Другу, соратнику и просто великому человеку - Вадиму Зиновьевичу Рабиновичу!" - написал Кива в посте.
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+63 multissstar .
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+49 Alexander Savely
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+48 Тигра колорадская
показать весь комментарий17.08.2020 15:15 Ответить Ссылка
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вагонами у государства (это не шапки в подворотне сбивать, как ЯныкОвощь), ходил
под расстрельной статьей…. откупился....И теперь бабушкам из СССР Рэба рассказывает как жить
надо…. Вата мозга что взять…