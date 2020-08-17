На Харьковщине 17-летний парень угнал автомобиль и влетел на нем в столб, - Нацполиция. ФОТО
Несовершеннолетний парень на Харьковщине угнал автомобиль "ВАЗ", припаркованный возле одного из домов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.
Утром 16 августа в полицию обратился житель села Богодаровка Шевченковского района Харьковской области и сообщил, что ночью неизвестный незаконно завладел его автомобилем "ВАЗ-21104", который он оставил возле дома.
Уже через несколько часов сотрудники полиции установили что преступление совершил несовершеннолетний местный житель. 17-летний парень угнал авто и не справившись с управлением врезался в столб. Автомобиль со следами ДТП правоохранители обнаружили у местного пруда и поместили на площадку изъятого автотранспорта.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль