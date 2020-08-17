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На Харьковщине 17-летний парень угнал автомобиль и влетел на нем в столб, - Нацполиция. ФОТО

Несовершеннолетний парень на Харьковщине угнал автомобиль "ВАЗ", припаркованный возле одного из домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.

Утром 16 августа в полицию обратился житель села Богодаровка Шевченковского района Харьковской области и сообщил, что ночью неизвестный незаконно завладел его автомобилем "ВАЗ-21104", который он оставил возле дома.

Уже через несколько часов сотрудники полиции установили что преступление совершил несовершеннолетний местный житель. 17-летний парень угнал авто и не справившись с управлением врезался в столб. Автомобиль со следами ДТП правоохранители обнаружили у местного пруда и поместили на площадку изъятого автотранспорта.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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На Харьковщине 17-летний парень угнал автомобиль и влетел на нем в столб, - Нацполиция 01

Автор: 

ДТП (7700) Нацполиция (16608) угон (294) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+12
Мог бы просто в столб. Зачем усложнять автомобилем?..
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17.08.2020 16:29 Ответить
+6
Пацан к успеху шел...
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17.08.2020 16:31 Ответить
+5
а не міг спочатку влетіти у стоп, а вже потім уганяти авто?
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17.08.2020 16:31 Ответить
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Мог бы просто в столб. Зачем усложнять автомобилем?..
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17.08.2020 16:29 Ответить
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17.08.2020 16:37 Ответить
Пацан к успеху шел...
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17.08.2020 16:31 Ответить
Дэбил диБыл диПил короче.. низшая степень развития..даже Шарикову уступает...
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17.08.2020 16:33 Ответить
если уже и красть то лучше лексус, а не ваз, срок то одинаковый
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17.08.2020 16:34 Ответить
он думал, что это лексус, не знал про третью педаль
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17.08.2020 16:38 Ответить
а не міг спочатку влетіти у стоп, а вже потім уганяти авто?
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17.08.2020 16:31 Ответить
столб не пострадал
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17.08.2020 16:39 Ответить
Тут больше жаль его родителей, им придется уплатить ущерб чтоб замять дело.
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17.08.2020 16:41 Ответить
пипец - скоро журнашлюхи с помпой будут освещать кто где пёрднул...
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17.08.2020 16:44 Ответить
На Харківщині 17-річний хлопець викрав автомобіль і влетів на ньому в стовп, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5868
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17.08.2020 18:11 Ответить
А если серьезно из-за поребрика. "Арсенал привели в готовность номер один, у вояк страшная активность сопоставимо с 21 февраля 2014 г."
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17.08.2020 18:16 Ответить
Он просто хотел поиграть в GTA в реальности )
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17.08.2020 19:07 Ответить
 
 