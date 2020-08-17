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В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков. ФОТОрепортаж

Криминальный авторитет в Харькове координировал преступную деятельность группы лиц, которые требовали денежные средства с наркозависимых граждан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении криминальному авторитету по факту удержания человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния (ч. 1 ст. 149 УК Украины), а также пяти лицам - по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашение сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины)", - передает прокурор Харьковщины Александр Фильчаков.

Досудебным расследованием установлено, что криминальный авторитет в Харькове координировал преступную деятельность группы лиц, которые требовали денежные средства с наркозависимых граждан. Обладая информацией о месте нахождения так называемых "закладок", члены группы рассредоточивались на прилегающей территории и организовывали засаду. Когда покупатель наркотиков получал "закладку", на него нападали, подавляли сопротивление физической силой и, представившись сотрудниками полиции, требовали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности. Поскольку потерпевшие не имели при себе необходимой суммы средств, они обращались к своим близким родственникам. До момента получения денег злоумышленники удерживали своих жертв в гаражном помещении.

Одной из своих жертв члены группы назначали цену в 5 тыс. долларов США за освобождение. Поскольку пострадавший таких денег не имел, его родственники встретились с доверенным лицом криминального авторитета по кличке "Борода", который предложил предоставить 100 тыс. грн в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать пострадавшего отказалась от указанного "соглашения", ей предложили предоставить заем на указанную сумму. Пострадавшего отпустили на свободу только после подписания указанного договора.

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В ходе проведенных обысков изъяты электрошокеры, наркотические средства, мобильные телефоны, компьютеры и видеорегистраторы. По адресу проживания криминального авторитета также изъяты наркотические средства, а также холодное и огнестрельное оружие и крупная сумма наличных в разной валюте.

По предварительным данным, сумма средств, которые требовали у потерпевших, составляет около 13 тыс. долларов США.

Сейчас криминальный авторитет задержан. Ему сообщено о подозрении по факту удержания человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния (ч. 1 ст. 149 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пяти членам организованной группы сообщено о подозрении по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашение сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Кроме того, В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических средств).

Согласно ч. 1 ст. 149 УК Украины, задержанному криминальному авторитету грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Пяти членам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков 01
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков 02
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков 03

Автор: 

вымогательство (428) криминалитет (607) Харьков (7634) Фильчаков Александр (3)


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Топ комментарии
+5
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 5566
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17.08.2020 17:41 Ответить
+4
фото задерженого..
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 6936
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17.08.2020 17:43 Ответить
+3
У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков - Цензор.НЕТ 7578
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17.08.2020 18:23 Ответить
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В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 5566
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17.08.2020 17:41 Ответить
фото задерженого..
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 6936
показать весь комментарий
17.08.2020 17:43 Ответить
У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков - Цензор.НЕТ 7578
показать весь комментарий
17.08.2020 18:23 Ответить
Нион.
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17.08.2020 19:33 Ответить
В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков - Цензор.НЕТ 7741
шоп детей напугать
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17.08.2020 17:48 Ответить
Без Сифона он не сядет! 😁
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17.08.2020 17:51 Ответить
в какую синагогу эта борода ходит?
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17.08.2020 17:53 Ответить
" представившись сотрудниками полиции, требовали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности."Источник: https://censor.net/p3214271

В этой фразе выражено доверие людей к "отреформированной" полюции.(не опечатка).
Всетаки прав собаков - мусора не люди.
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17.08.2020 17:54 Ответить
В Харькове знают что он опущенный, и к тому еврей.

02/11/2016

«Сегодня около 06:00 в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в городе Харькове поступило сообщение о том, что во дворе одного из частных домовладений на улице Шатиловской произошел взрыв», - сообщили в полиции.
По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили владельца дома. Им оказался 54-летний мужчина.
Как уточнило харьковское информагентство «http://tt.inf.ua/vo-dvor-harkovskogo-kriminalnogo-avtoriteta-borody-brosili-granatu ТТ-Инфо », граната разорвалась во дворе дома местного криминального авторитета Владимира Чепиля по кличке «Борода».
В результате взрыва пострадал его внедорожник Toyota Sequoia.
В Харькове Владимира Чепиля уже много лет связывают с торговлей кокаином. По информации СМИ, свой незаконный бизнес он вел вместе с правоохранителями.
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17.08.2020 18:31 Ответить
Вообще то, это статья 255 создание преступной организации.
Вымогательство+торговля наркотиками=12 лет без проблем.
Но надо отмазывать...
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17.08.2020 18:44 Ответить
На ментовскую деляну залезть хотел?))
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17.08.2020 19:10 Ответить
Скорее по франчайзингу работал но засветился по глупому.
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17.08.2020 19:14 Ответить
перед выборами берут за опу
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17.08.2020 19:20 Ответить
си фо н си фоныч У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков - Цензор.НЕТ 2461
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17.08.2020 19:59 Ответить
У Харкові за погрози і вимагання грошей було затримано кримінального авторитета Бороду, - Фільчаков - Цензор.НЕТ 4535
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17.08.2020 20:00 Ответить
бред написан . какие деньги с наркомана они могли сбивать да ещё по 5 000 баксами за максимум 2 года . вот с закладчиков барыг поверю могли требовать . скорее всего менты своих барыг отмазывают .
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17.08.2020 21:54 Ответить
А в Саудії за поширення наркоти просто відрізають голову...
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17.08.2020 23:31 Ответить
 
 