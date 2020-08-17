В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков. ФОТОрепортаж

Криминальный авторитет в Харькове координировал преступную деятельность группы лиц, которые требовали денежные средства с наркозависимых граждан

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"При процессуальном руководстве прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении криминальному авторитету по факту удержания человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния (ч. 1 ст. 149 УК Украины), а также пяти лицам - по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашение сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины)", - передает прокурор Харьковщины Александр Фильчаков.

Досудебным расследованием установлено, что криминальный авторитет в Харькове координировал преступную деятельность группы лиц, которые требовали денежные средства с наркозависимых граждан. Обладая информацией о месте нахождения так называемых "закладок", члены группы рассредоточивались на прилегающей территории и организовывали засаду. Когда покупатель наркотиков получал "закладку", на него нападали, подавляли сопротивление физической силой и, представившись сотрудниками полиции, требовали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности. Поскольку потерпевшие не имели при себе необходимой суммы средств, они обращались к своим близким родственникам. До момента получения денег злоумышленники удерживали своих жертв в гаражном помещении.

Одной из своих жертв члены группы назначали цену в 5 тыс. долларов США за освобождение. Поскольку пострадавший таких денег не имел, его родственники встретились с доверенным лицом криминального авторитета по кличке "Борода", который предложил предоставить 100 тыс. грн в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать пострадавшего отказалась от указанного "соглашения", ей предложили предоставить заем на указанную сумму. Пострадавшего отпустили на свободу только после подписания указанного договора.

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В ходе проведенных обысков изъяты электрошокеры, наркотические средства, мобильные телефоны, компьютеры и видеорегистраторы. По адресу проживания криминального авторитета также изъяты наркотические средства, а также холодное и огнестрельное оружие и крупная сумма наличных в разной валюте.

По предварительным данным, сумма средств, которые требовали у потерпевших, составляет около 13 тыс. долларов США.

Сейчас криминальный авторитет задержан. Ему сообщено о подозрении по факту удержания человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния (ч. 1 ст. 149 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пяти членам организованной группы сообщено о подозрении по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашение сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Вопрос об избрании меры пресечения решается.

Кроме того, В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических средств).

Согласно ч. 1 ст. 149 УК Украины, задержанному криминальному авторитету грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Пяти членам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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