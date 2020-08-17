В Харькове за угрозы и вымогательство денег был задержан криминальный авторитет Борода, - Фильчаков. ФОТОрепортаж
Криминальный авторитет в Харькове координировал преступную деятельность группы лиц, которые требовали денежные средства с наркозависимых граждан
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"При процессуальном руководстве прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении криминальному авторитету по факту удержания человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния (ч. 1 ст. 149 УК Украины), а также пяти лицам - по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашение сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины)", - передает прокурор Харьковщины Александр Фильчаков.
Досудебным расследованием установлено, что криминальный авторитет в Харькове координировал преступную деятельность группы лиц, которые требовали денежные средства с наркозависимых граждан. Обладая информацией о месте нахождения так называемых "закладок", члены группы рассредоточивались на прилегающей территории и организовывали засаду. Когда покупатель наркотиков получал "закладку", на него нападали, подавляли сопротивление физической силой и, представившись сотрудниками полиции, требовали денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности. Поскольку потерпевшие не имели при себе необходимой суммы средств, они обращались к своим близким родственникам. До момента получения денег злоумышленники удерживали своих жертв в гаражном помещении.
Одной из своих жертв члены группы назначали цену в 5 тыс. долларов США за освобождение. Поскольку пострадавший таких денег не имел, его родственники встретились с доверенным лицом криминального авторитета по кличке "Борода", который предложил предоставить 100 тыс. грн в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать пострадавшего отказалась от указанного "соглашения", ей предложили предоставить заем на указанную сумму. Пострадавшего отпустили на свободу только после подписания указанного договора.
В ходе проведенных обысков изъяты электрошокеры, наркотические средства, мобильные телефоны, компьютеры и видеорегистраторы. По адресу проживания криминального авторитета также изъяты наркотические средства, а также холодное и огнестрельное оружие и крупная сумма наличных в разной валюте.
По предварительным данным, сумма средств, которые требовали у потерпевших, составляет около 13 тыс. долларов США.
Сейчас криминальный авторитет задержан. Ему сообщено о подозрении по факту удержания человека, совершенного с целью эксплуатации, с использованием принуждения, материальной или иной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния (ч. 1 ст. 149 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пяти членам организованной группы сообщено о подозрении по факту требования передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим и разглашение сведений, которые потерпевший желает сохранить в тайне, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Вопрос об избрании меры пресечения решается.
Кроме того, В ЕРДР внесены сведения по ч. 2 ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических средств).
Согласно ч. 1 ст. 149 УК Украины, задержанному криминальному авторитету грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Пяти членам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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шоп детей напугать
В этой фразе выражено доверие людей к "отреформированной" полюции.(не опечатка).
Всетаки прав собаков - мусора не люди.
02/11/2016
«Сегодня около 06:00 в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в городе Харькове поступило сообщение о том, что во дворе одного из частных домовладений на улице Шатиловской произошел взрыв», - сообщили в полиции.
По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили владельца дома. Им оказался 54-летний мужчина.
Как уточнило харьковское информагентство «http://tt.inf.ua/vo-dvor-harkovskogo-kriminalnogo-avtoriteta-borody-brosili-granatu ТТ-Инфо », граната разорвалась во дворе дома местного криминального авторитета Владимира Чепиля по кличке «Борода».
В результате взрыва пострадал его внедорожник Toyota Sequoia.
В Харькове Владимира Чепиля уже много лет связывают с торговлей кокаином. По информации СМИ, свой незаконный бизнес он вел вместе с правоохранителями.
Вымогательство+торговля наркотиками=12 лет без проблем.
Но надо отмазывать...