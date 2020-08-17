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Женщина в Мариуполе пыталась продать своего новорожденного ребенка за 400 тысяч, - прокуратура. ФОТО

В г. Мариуполь правоохранители разоблачили 19-летнюю женщину, которая пыталась продать за 400 тыс. грн собственного новорожденного ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Досудебным расследованием установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года "оценила" в 400 000 грн", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители разоблачили безработную жительницу Мариуполя во время совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины.

Злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины при получении денежных средств от "покупателя". Сейчас младенец передан под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос сообщения задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения.

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Женщина в Мариуполе пыталась продать своего новорожденного ребенка за 400 тысяч, - прокуратура 01
Женщина в Мариуполе пыталась продать своего новорожденного ребенка за 400 тысяч, - прокуратура 02
Женщина в Мариуполе пыталась продать своего новорожденного ребенка за 400 тысяч, - прокуратура 03
Женщина в Мариуполе пыталась продать своего новорожденного ребенка за 400 тысяч, - прокуратура 04

Автор: 

дети (6612) Мариуполь (5737) торговля людьми (276)


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Топ комментарии
+4
Сиськи только здоровые, а разумом б-г обделил.
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17.08.2020 18:43 Ответить
+4
теперь в детдом....а был шанс.
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17.08.2020 18:47 Ответить
+3
І що?- Взяти дитину з дитбудинку- треба доказати що ти багатший Білла Гейтса. Проходив, плюнув.
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17.08.2020 18:50 Ответить
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Сиськи только здоровые, а разумом б-г обделил.
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17.08.2020 18:43 Ответить
Для мозгов не осталось сырья.
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17.08.2020 18:47 Ответить
ГОСУДАРСТВО ФИСКАЛЬНОЕ тут как тут выскочило я...... НЕ оправдываю девчонку 19 лет.. нет НО ведь ребенка все одно отберет государство чинуши полицаи и врачи заработают 40-70 тысяч евро долляров на ребенке... а мать ребенка на зону лет на 6-8 запроторят и как вам такая "справедливость"... нет ребята тут как то все грустно получается... государство на все плевать мягко говоря....с приходом зе плесени.. и вовсе все улетело в ДНО....мораль законы ценности духовность материнство какая семья какая мама если пропаганда и уголовная ответственность наступает за то что содомит- будем называть- содомит....а лесбиянок лесбиянками... а не родитель № 1 и родитель № 2... придумали евреи какую то гендерную пропорцию у людей.... вот так то....
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17.08.2020 18:58 Ответить
с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика,

=========
на ОЛХ продавала шолэ?
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17.08.2020 19:58 Ответить
демпингует цыцьката...наказать.
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17.08.2020 18:45 Ответить
вата,що тут казати...
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17.08.2020 18:46 Ответить
теперь в детдом....а был шанс.
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17.08.2020 18:47 Ответить
Дитбудинок, гомосекс із старшаками з 5-7 років, перша ходка на зону в 15, до 20- уже рецидивіст. Майбутнє- просто капець.
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17.08.2020 19:02 Ответить
І що?- Взяти дитину з дитбудинку- треба доказати що ти багатший Білла Гейтса. Проходив, плюнув.
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17.08.2020 18:50 Ответить
Это её право. Только нечисть против.
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17.08.2020 18:53 Ответить
Квартиру и машину захотела купить, будет тебе и машина автозак и квартира с нарами, на энное количество лет.
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17.08.2020 19:00 Ответить
Дайте вгадаю, Ви за Зеленського голосували?
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17.08.2020 19:06 Ответить
Вата не только в голове, но и в сиськах
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17.08.2020 19:26 Ответить
Кошмар.
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17.08.2020 19:31 Ответить
эта кабыла в 19 лет- не женщина ..- ей ишо долго проходить процесс эволюции от кукушки....(((
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17.08.2020 22:34 Ответить
эта кабыла в 19 лет- не женщина ..- ей ишо долго проходить процесс эволюции от кукушки....(((
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17.08.2020 22:36 Ответить
судить надо зелень и всю мишпуху при этом клоуне, за нищету и невозможность растить детей в достатке!!!!!!!! те кто тут высказались против матери, спящие зомби
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17.08.2020 23:16 Ответить
То інше питання. І якщо немає можливості ростити дітей - їх не заводять. Якщо зальот і дитини не хочуть - аборт роблять. А ця корова спеціально дитя народила, щоб квартиру купити.
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17.08.2020 23:38 Ответить
- это около 100 000 за 1 кг живого веса?
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18.08.2020 03:35 Ответить
Чё так дорого? Он шо у неё золотой?
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18.08.2020 16:45 Ответить
 
 