Двое неоднократно судимых мужчин устроили драку в винницком ресторане и сопротивлялись полиции, задержали их через несколько часов, - НПУ. ФОТОрепортаж

Ночью 17 августа двое мужчин устроили драку в ресторане в Виннице, угрожали присутствующим оружием, разбили мебель и сопротивлялись полицейским, приехавшим на вызов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, сегодня днем в центре Винницы их задержали.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, мужчины 39 и 56 лет были неоднократно судимы и имеют определенное влияние на обстановку в регионе.

Ночью они спровоцировали конфликт с администрацией ресторана, нанесли телесные повреждения 22-летнему охраннику и угрожали присутствующим оружием.

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Злоумышленники будут находиться в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении их под стражу.

Полицией начато уголовное производство ч.3 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет заключения.

Продолжаются следственные действия.

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