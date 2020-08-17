Двое неоднократно судимых мужчин устроили драку в винницком ресторане и сопротивлялись полиции, задержали их через несколько часов, - НПУ. ФОТОрепортаж
Ночью 17 августа двое мужчин устроили драку в ресторане в Виннице, угрожали присутствующим оружием, разбили мебель и сопротивлялись полицейским, приехавшим на вызов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, сегодня днем в центре Винницы их задержали.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, мужчины 39 и 56 лет были неоднократно судимы и имеют определенное влияние на обстановку в регионе.
Ночью они спровоцировали конфликт с администрацией ресторана, нанесли телесные повреждения 22-летнему охраннику и угрожали присутствующим оружием.
Злоумышленники будут находиться в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении их под стражу.
Полицией начато уголовное производство ч.3 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет заключения.
Продолжаются следственные действия.
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це ж не страйкарів гамселити
А так бы пришлось им паять нанесение ТП и угрозу убийством...
и это как несколько часов сопротивлялись....мощно..
Ведь если они разрешат пистолеты гражданам, то у полиции появиться возможность убивать бузатёров так же, как и в Америке если тот не вылазит из машины или держит руку в кармане....