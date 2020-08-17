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Двое неоднократно судимых мужчин устроили драку в винницком ресторане и сопротивлялись полиции, задержали их через несколько часов, - НПУ. ФОТОрепортаж

Ночью 17 августа двое мужчин устроили драку в ресторане в Виннице, угрожали присутствующим оружием, разбили мебель и сопротивлялись полицейским, приехавшим на вызов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, сегодня днем в центре Винницы их задержали.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, мужчины 39 и 56 лет были неоднократно судимы и имеют определенное влияние на обстановку в регионе.

Ночью они спровоцировали конфликт с администрацией ресторана, нанесли телесные повреждения 22-летнему охраннику и угрожали присутствующим оружием.

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Злоумышленники будут находиться в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения. Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении их под стражу.

Полицией начато уголовное производство ч.3 ст. 296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет заключения.

Продолжаются следственные действия.

Двое неоднократно судимых мужчин устроили драку в винницком ресторане и сопротивлялись полиции, задержали их через несколько часов, - НПУ 01

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Двое неоднократно судимых мужчин устроили драку в винницком ресторане и сопротивлялись полиции, задержали их через несколько часов, - НПУ 02
Двое неоднократно судимых мужчин устроили драку в винницком ресторане и сопротивлялись полиции, задержали их через несколько часов, - НПУ 03
Двое неоднократно судимых мужчин устроили драку в винницком ресторане и сопротивлялись полиции, задержали их через несколько часов, - НПУ 04

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Автор: 

Винница (729) задержание (6692) Нацполиция (16608)


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Топ комментарии
+9
задержали их через несколько часов - напевно чекали на бетр від авкова чи на особистий контроль бубочки!
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17.08.2020 19:01 Ответить
+6
ВС РФ уже в Белоруссии?
https://www.youtube.com/watch?v=kHAcKV27i5I
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17.08.2020 18:54 Ответить
+5
Да простому мусора ждали, кто из начальства рискнет дать команду их задержать... Если за все им только хулиганку шьют, значит, это солидные достойники, не какие-то пересичные...
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17.08.2020 19:06 Ответить
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ВС РФ уже в Белоруссии?
https://www.youtube.com/watch?v=kHAcKV27i5I
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17.08.2020 18:54 Ответить
свежие взносы в фонд благосостояния прокуратуры,судей...и авакяновцам на молочишко.
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17.08.2020 18:58 Ответить
а ніхто і не сумнівався у здатності аваківців захищати правопорядок
це ж не страйкарів гамселити
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17.08.2020 19:00 Ответить
Уголовная статья "Хулиганство" - очень удобный совковый пережиток...
А так бы пришлось им паять нанесение ТП и угрозу убийством...
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17.08.2020 19:00 Ответить
друзья не сошлись во мнениях по одному богословскому вопросу
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17.08.2020 19:01 Ответить
Ясно одне, вони провокували на затримання. Може, це спецоперація правоохоронців, а може, для рецидивістів тюрма стала домівкою.
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20.08.2020 08:31 Ответить
задержали их через несколько часов - напевно чекали на бетр від авкова чи на особистий контроль бубочки!
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17.08.2020 19:01 Ответить
Да простому мусора ждали, кто из начальства рискнет дать команду их задержать... Если за все им только хулиганку шьют, значит, это солидные достойники, не какие-то пересичные...
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17.08.2020 19:06 Ответить
упс.. тобто в правовій державі існують якість *********** достойники, щоб чекати поки вони будуть бити охоронця, трощити майно.. то нах мені така держава, я маю 7.62. і мені пох хто там скільки відсидів, чорти диряві.
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17.08.2020 19:11 Ответить
**#нувся Gyro ? Які там "солідниє достойнікі" ... це звичайна шелупонь бидляча. Солідна людина так поводитись не буде.
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19.08.2020 09:46 Ответить
и сопротивлялись полицейским, приехавшим на вызов.Источник: https://censor.net/p3214291

и это как несколько часов сопротивлялись....мощно..
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17.08.2020 19:02 Ответить
Двоє неодноразово судимих чоловіків влаштували бійку у вінницькому ресторані та чинили опір поліції, затримали їх через кілька годин, - НПУ - Цензор.НЕТ 7829
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17.08.2020 19:15 Ответить
В дурке интернет через парашкинский проксисервер провели?
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17.08.2020 19:25 Ответить
вместе дрались чтобы потом вместе прятаться. а потом вместе сидеть. Маладцы
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17.08.2020 19:38 Ответить
Может это любовь?
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18.08.2020 13:32 Ответить
Відпустять. І вони це знають.
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17.08.2020 20:52 Ответить
Ну почему власти не разрешают покупать пистолеты?!
Ведь если они разрешат пистолеты гражданам, то у полиции появиться возможность убивать бузатёров так же, как и в Америке если тот не вылазит из машины или держит руку в кармане....
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18.08.2020 03:33 Ответить
откупятся в самом гуманном зеленом суде
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19.08.2020 20:46 Ответить
 
 