Вечером 17 августа в Минске начался "Марш освобождения" - тысячи людей пришли к СИЗО требовать освобождения задержанных. ВИДЕО

Вечером 17 августа в Минске начался "Марш освобождения" тысячи людей с главной площади города пришли к СИЗО требовать освобождения политических заключенных.

Вечером 17 августа, на 9 день революции в Минске начался "Марш освобождения" политических заключенных, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-каналы протестующих.

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Как пишет "Наша ніва" несколько тысяч человек пришли к СИЗО, где требовали отпустить политзаключенных

В чате, в котором публикуют радиопереговоры сотрудников минской милиции, пишут, что по рации сказали "работаем максимально по колонне, закрываем коробочку". Активисты полагают, что это означает "максимум задержаний". \

Пока о задержаниях ничего не известно.