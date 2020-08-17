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Вечером 17 августа в Минске начался "Марш освобождения" - тысячи людей пришли к СИЗО требовать освобождения задержанных. ВИДЕО

Вечером 17 августа в Минске начался "Марш освобождения" тысячи людей с главной площади города пришли к СИЗО требовать освобождения политических заключенных.

Вечером 17 августа, на 9 день революции в Минске начался "Марш освобождения" политических заключенных, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-каналы протестующих.

"Вечером 17 августа в Минске начался Марш освобождения - тысячи людей пришли к СИЗО требовать освобождения задержанных 01

Как пишет "Наша ніва" несколько тысяч человек пришли к СИЗО, где требовали отпустить политзаключенных 

Вечером 17 августа в Минске начался Марш освобождения - тысячи людей пришли к СИЗО требовать освобождения задержанных 02

В чате, в котором публикуют радиопереговоры сотрудников минской милиции, пишут, что по рации сказали "работаем максимально по колонне, закрываем коробочку". Активисты полагают, что это означает "максимум задержаний". \

Пока о задержаниях ничего не известно.

Автор: 

Беларусь (7937) протест (5871) СИЗО (1369)


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Топ комментарии
+20
кремляди устроили гребаный цирк, беларусы сейчас в кураже, одни эмоции.. нет уже никакого желания наблюдать за этим разводняком. Наверное лучше следить, что бы нас самих в очередной раз не облапошили, а то окажется на выборах(не дай Бог), что наш нарид за дружбу с кацапами во главе с медведчуком.
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17.08.2020 22:04 Ответить
+15
Они думают, что от скандирования лозунгов - стены тюрьмы развалятся? (Джельсомино в детстве пересмотрели??))
Никто даже не пытается постучать/пошатать/попинать ворота....
Все-таки Украинцы посмелее были, на порядок!
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17.08.2020 22:11 Ответить
+13
Минская обувная фабрика не присоединилась к забастовке из-за наплыва желающих переобуться."
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17.08.2020 22:06 Ответить
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десь я вже про "нє вєдьомся на провакациі" вже чув..
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17.08.2020 22:01 Ответить
Потрох на трактор лез , Кличко из огнетушителя получил в морду?
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18.08.2020 00:32 Ответить
Так точно. А Зеленский снимал видосики и шутил, что если протестующих одеть в шерстяную одежду, а омону раздать эбонитовые палки, то можно добывать электричество. Ха-ха-ха, вот же талантливый человек, правда?
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18.08.2020 09:45 Ответить
Пусть перед ними лука выступит, послушает критику
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17.08.2020 22:01 Ответить
Скорее почувствует
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17.08.2020 22:05 Ответить
Його вже на йух послали. І геть послали. Не ведеться курва.
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17.08.2020 22:30 Ответить
Слишком забронзовел в кресле.
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17.08.2020 22:33 Ответить
А интересный у протестующих маршрут.Не к правительським учреждениям а к криминальным.Тем более что выпустить задержаных могут только по распоряжению из правительских хат.Видимо кто-то их намерено ведет не туды а они повелись.
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17.08.2020 22:04 Ответить
кремляди устроили гребаный цирк, беларусы сейчас в кураже, одни эмоции.. нет уже никакого желания наблюдать за этим разводняком. Наверное лучше следить, что бы нас самих в очередной раз не облапошили, а то окажется на выборах(не дай Бог), что наш нарид за дружбу с кацапами во главе с медведчуком.
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17.08.2020 22:04 Ответить
лучше сказать нечего!
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17.08.2020 22:07 Ответить
белорусы сейчас заняты самолюбованием и разрушением собственной промышленности, хотя используя море народа которое пришло вчера на митинг по всей стране, можно было взять власть и убрать Луку за один день..
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17.08.2020 22:08 Ответить
всеравно игра в одни ворота, как по мне.
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17.08.2020 22:15 Ответить
Белоруссы очень культурный народ.
В Штатах из-за одного негра разгромили полстраны, а эти даже не выбили ни одного окна в РОВД.
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17.08.2020 22:17 Ответить
https://censor.net/user/470933 - ага, это страх покарания за порчу имущества, привитый еще Совком и его наследником Лукой..

За свое унижение боятся разбить окно и поджечь хотя бы одну ментовскую тачку..
Нах такую культуру рабства...
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17.08.2020 22:22 Ответить
А може просто трохи більше цивілізовані?
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17.08.2020 23:44 Ответить
Ага насиловать ментовской дубинкой девушек, избивать и ломать кости молодым ребятам. Вот это культура. Тебя бьют, насилуют а ты молчи ты же культурный человек...
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18.08.2020 11:03 Ответить
Вони потім скоріше знайдуть і засудять садистів і оборотнів в різних установах ніж це станеться в Україні. Якщо це взагалі колись станеться в Україні. А точка кипіння в белорусів ще на пройдена.
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18.08.2020 11:07 Ответить
Протягом Майдана теж жодної шибки не розбили.
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18.08.2020 07:40 Ответить
Классная наверное промышленность, раз ее так легко разрушить!
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17.08.2020 23:24 Ответить
Трепло.
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18.08.2020 00:53 Ответить
Минская обувная фабрика не присоединилась к забастовке из-за наплыва желающих переобуться."
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17.08.2020 22:06 Ответить
Та не соромся, давай прямим текстом: «Предатели ! Предали Лукашенка !»
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17.08.2020 22:08 Ответить
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17.08.2020 22:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=RjBeavMsMeo&feature=emb_logo
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17.08.2020 23:17 Ответить
Кілька тижнів поспіль , в Білорусі , тривають багатотисячні акції протесту - люди масово (без жодної "соціальної дистанції"..) виходять на вулиці без масок і респіраторів ..
Питання - чому , в Білорусі , не зафіксовано спалахів https://censor.net/covid...?
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17.08.2020 22:09 Ответить
Інкубаційний період COVID19, 14 діб.
Погугли, що таке: «інкубаційний період».
Нє благодарі.
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17.08.2020 22:11 Ответить
https://censor.net/user/466090 До 14 днів. Я захворів через дві доби після контакту з хворим. В середньому 5 днів.
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17.08.2020 22:15 Ответить
Не надо ля-ля. Я в январе заболел через несколько дней после экскурсии для китайцев.
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17.08.2020 23:09 Ответить
Я теж про це думав.
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17.08.2020 22:13 Ответить
мені це дуже цікаво як лікарю, чекаю 10-14 днів!
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17.08.2020 22:13 Ответить
перші масові виступи були ще під час перевиборних перегонів - в липні люди вже масово збиралися ...
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17.08.2020 22:15 Ответить
чекаємо, науковий експеремент так сказати, хоч перепрошую не доречно.
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17.08.2020 22:17 Ответить
На свежем воздухе, вроде, контагиозность снижается?
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17.08.2020 22:21 Ответить
так, але скупчення уявіть, + всі ймовірно хворі бе масок, буде цікаво через днів так 15, з усіх сторін цікаво.
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17.08.2020 22:24 Ответить
Ага, если забастовку не объявят медицинские статистики ))))
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17.08.2020 22:35 Ответить
важливо яку кількість активних частинок людина отримає одночасно на слизову оболонку чи у кровоток. Тільки з цієї причини трошки менша ймовірність зараження на свіжому повітрі. Але якщо хтось чихне, чи закашляє, чи закричить, доза буде майже стовідсотково достатня для зараження на дистанції до двох метрів.
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17.08.2020 23:49 Ответить
За здоров'я Президента несе відповідальність головний лікар -- матір Колі. Надія тільки на неї...
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18.08.2020 08:01 Ответить
За Тихановську на мітингу в Мінську 15 липня прийшло до 75 тисяч. Поки тихо))
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17.08.2020 22:17 Ответить
В Белорусі десь 9-10 млн. населення. В Україні десь біля 40 млн. Це як в України прийшло б 300 тисяч.
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18.08.2020 11:08 Ответить
Они думают, что от скандирования лозунгов - стены тюрьмы развалятся? (Джельсомино в детстве пересмотрели??))
Никто даже не пытается постучать/пошатать/попинать ворота....
Все-таки Украинцы посмелее были, на порядок!
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17.08.2020 22:11 Ответить
моя вам шана.
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17.08.2020 22:18 Ответить
я був на Майдані! Де ти було і яку тюрягуМайданіці звільнили? і чому ти чучало до сих пір кацапиш? мвйданівець всраний
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17.08.2020 22:27 Ответить
в останні дні Майдану по усій західній захоплювали ментовки та СБУ..
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17.08.2020 22:37 Ответить
захоплювали там , де їм не чинили спротиву ... а за вбивство , під час штурму , в Хмельницькому так ніхто і не поніс відповідальності .
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17.08.2020 22:39 Ответить
стосовно спротиву не знаю, про непокаране вбивство - факт..
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17.08.2020 22:41 Ответить
Ну, то в последние. Тогда давай как честные люди дадим беларусам почти 3 месяца, а потом спросим, дескать а чего вы не свергли вашего диктатора?Просто меня малость придолбало читать, мол беларусы, вы неправильно делаете, у нас было вот так, а вы только мирно протестуете, а надо брать власть и прочая. Делают как могут, не сидят на диванах и не советуют кому и что делать.
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17.08.2020 22:41 Ответить
хай роблять що хочуть..іноді читаю статті на їх апазіціонних сайтах..напіввата..
аби ми не отримали на півночі неконтрольовану територію з усіма ніштяками..
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17.08.2020 22:45 Ответить
Ну, а откуда там взяться другим, если таракан строил всю вертикаль "под себя" все 26 лет?Плюс всё это время были в своего рода "коконе"-всяких аннексий Крыма у них не было, с рашкой не бодались даже в шутку (как например Украина в случае с Тузлой скажем). Плюс (хочешь или нет, а экономика завязана на рабсею, а та никуда пропадать не собирается) как им выдвигать лозунги а-ля путин-*****, если они от той рабсет напрямую зависят?И такого там навалом.
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17.08.2020 22:50 Ответить
поки все роблять правильно, майте терпіння, ще не вечір, там все може спалахнути у будь який момент, і це буде не найкращий варіант для України
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17.08.2020 23:56 Ответить
Де той Парасюк? Відіслати його у відрядження, щоб культурним братам допоміг))
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18.08.2020 07:47 Ответить
Вечером 17 августа в Минске начался "Марш освобождения" - тысячи людей пришли к СИЗО требовать освобождения задержанных - Цензор.НЕТ 5068
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17.08.2020 22:20 Ответить
да, Новодворская мудрая была. Жаль, что умерла...
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18.08.2020 08:28 Ответить
Ага, если не объявят забастовку медицинские статистики )))))
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17.08.2020 22:32 Ответить
Беларуссам удачи, всем, кто против, вечный покой.
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17.08.2020 22:34 Ответить
Майдан теж стояв мирно 3 місяці...І що то дало ? Лука чекатиме навіть більше. Треба щось діяти, як "провокатори" на майдані, як показала історія, тільки через ДІЇ молоді сталися зрушення і .... далі ми знаємо, врешті Хряк втік у парашу
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17.08.2020 23:19 Ответить
Помаранчьовий ? Який був через зкривденні вибори .

Ось й тут привід такий же , влада , яка програла вибори повинна скласти повноваження й передати владу законно обраній .
Інакше запуститься механізм двовладдя . Й далеко не факт , що не почнеться ланцюгова реакція відмови підкоритися узурпатору і його псам . Бо є обранна законна влада . Тараган вже літній чоловік й багато хто думає , які будуть суди після того, як він все одно піде , або його , або сам себе "піде" . А те вже не на рівні "перевищення повноважень" , а тягне на захоплення влади .
Й в різні були фальшування . Бо коли Київ 80% дає одному , Л"вів теж тому під 93% , а Донецьки 101% й Луганськ 99% . Тут без переголосування не можно було бути впевненним , що переміг Ющенко , бо не існує при тиких контроверсивних розбіжностях хоча якось формули розрахунку . Ну тільки екзит пули . Які були теж різні , але розбіжність між помаранчьовим й ватним була не більше 10% .
А тут 160% розіжність - досвіт вказує , що одна бреше абсолютна , а інша может трохи помилилась в 5-10 . Але тут вже не сутєво .
Крім того, зверніть увагу по всій теріторії Білорусі , а не тільки в Мінску різні літні групи впевненні , що виграла Тихановська й навіть під 90% . Це особисте опитування , коли в твоїй бригаді 50 робітників за неї й тільки 1, 2, 3 щось там соромляться -- бо навіть вони бачать , що Тараган програв й їм соромно за голосування . Інакше б робітничий класс не висував би таких радикальних вимог , мов "Іди й крапка" . Бо на відміну від України , кажучи мовою матиматичної статистики , в РБ більш меньш т.з. "нормальне росподілення" й коли реальний росподіл 80 на 15% то це можно бачити й відчути неозброєнним оком - тобто тут виборкова статистика (коли друзі , сусіди , колеги , батьки однокласників дітей родичі з іншого кінця країни . Чутки швидко розповзаються й вже всі тільки й говорять про той факт , що виборців Тарагана важко знайти . Народжується обурення нахабною брехнею ...
Й ось апогеїєю була фраза про "йди накуй" . Хто міг колись подумати , що роботяги так скажуть Вусатому прямо в обличчя ?!
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18.08.2020 06:03 Ответить
https://twitter.com/ibubenagain

https://twitter.com/ibubenagain ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain @ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain/status/1295073078481833984 16 авг.

Сегодняшняя эйфория в Минске напоминает эйфорию в Москве в августе 91-го года, когда невероятные россияне снесли памятник Дзержинскому, но не снесли здание КГБ.
Беларусы, если что, у вас из 7000 похищенных ещё 5000 пропавших без вести. Не расслабляйтесь ребята, это смертельно.
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17.08.2020 23:47 Ответить
Правосудие ....
На основании только протоколов задержания ..., котор.подпис.без оборота на другую сторону ...ибо били
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18.08.2020 04:24 Ответить
Таким количеством можно эту тюрягу разнести в щебень , а охрана даже пикнуть не успеет .

Те таракановы тысяч 5-10 бюджетников -- жалкий лепет ... тут вся площадь -- люди по всей длине и ширине улицы .
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18.08.2020 05:27 Ответить
Та він сьогодні нагородив карателів, список з 25 сторінок.
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18.08.2020 11:41 Ответить
Тим часом, арешти тривають і арештований Андрій Судама, робітник МЗКТ на якого Лукавий волав: "Убери телефон!"
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18.08.2020 11:43 Ответить
Белорусским мусорам повезло что они имеют дело с народом который хлопаньем в ладоши хочет сломать систему.
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20.08.2020 15:52 Ответить
 
 