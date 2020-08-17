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Вечером 17 августа в Минске начался "Марш освобождения" - тысячи людей пришли к СИЗО требовать освобождения задержанных. ВИДЕО
Вечером 17 августа в Минске начался "Марш освобождения" тысячи людей с главной площади города пришли к СИЗО требовать освобождения политических заключенных.
Вечером 17 августа, на 9 день революции в Минске начался "Марш освобождения" политических заключенных, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-каналы протестующих.
Как пишет "Наша ніва" несколько тысяч человек пришли к СИЗО, где требовали отпустить политзаключенных
В чате, в котором публикуют радиопереговоры сотрудников минской милиции, пишут, что по рации сказали "работаем максимально по колонне, закрываем коробочку". Активисты полагают, что это означает "максимум задержаний". \
Пока о задержаниях ничего не известно.
Топ комментарии
+20 KharkovCity
показать весь комментарий17.08.2020 22:04 Ответить Ссылка
+15 Oleg A
показать весь комментарий17.08.2020 22:11 Ответить Ссылка
+13 Irina Dybonos #306432
показать весь комментарий17.08.2020 22:06 Ответить Ссылка
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В Штатах из-за одного негра разгромили полстраны, а эти даже не выбили ни одного окна в РОВД.
За свое унижение боятся разбить окно и поджечь хотя бы одну ментовскую тачку..
Нах такую культуру рабства...
Питання - чому , в Білорусі , не зафіксовано спалахів https://censor.net/covid...?
Погугли, що таке: «інкубаційний період».
Нє благодарі.
Никто даже не пытается постучать/пошатать/попинать ворота....
Все-таки Украинцы посмелее были, на порядок!
аби ми не отримали на півночі неконтрольовану територію з усіма ніштяками..
Ось й тут привід такий же , влада , яка програла вибори повинна скласти повноваження й передати владу законно обраній .
Інакше запуститься механізм двовладдя . Й далеко не факт , що не почнеться ланцюгова реакція відмови підкоритися узурпатору і його псам . Бо є обранна законна влада . Тараган вже літній чоловік й багато хто думає , які будуть суди після того, як він все одно піде , або його , або сам себе "піде" . А те вже не на рівні "перевищення повноважень" , а тягне на захоплення влади .
Й в різні були фальшування . Бо коли Київ 80% дає одному , Л"вів теж тому під 93% , а Донецьки 101% й Луганськ 99% . Тут без переголосування не можно було бути впевненним , що переміг Ющенко , бо не існує при тиких контроверсивних розбіжностях хоча якось формули розрахунку . Ну тільки екзит пули . Які були теж різні , але розбіжність між помаранчьовим й ватним була не більше 10% .
А тут 160% розіжність - досвіт вказує , що одна бреше абсолютна , а інша может трохи помилилась в 5-10 . Але тут вже не сутєво .
Крім того, зверніть увагу по всій теріторії Білорусі , а не тільки в Мінску різні літні групи впевненні , що виграла Тихановська й навіть під 90% . Це особисте опитування , коли в твоїй бригаді 50 робітників за неї й тільки 1, 2, 3 щось там соромляться -- бо навіть вони бачать , що Тараган програв й їм соромно за голосування . Інакше б робітничий класс не висував би таких радикальних вимог , мов "Іди й крапка" . Бо на відміну від України , кажучи мовою матиматичної статистики , в РБ більш меньш т.з. "нормальне росподілення" й коли реальний росподіл 80 на 15% то це можно бачити й відчути неозброєнним оком - тобто тут виборкова статистика (коли друзі , сусіди , колеги , батьки однокласників дітей родичі з іншого кінця країни . Чутки швидко розповзаються й вже всі тільки й говорять про той факт , що виборців Тарагана важко знайти . Народжується обурення нахабною брехнею ...
Й ось апогеїєю була фраза про "йди накуй" . Хто міг колись подумати , що роботяги так скажуть Вусатому прямо в обличчя ?!
https://twitter.com/ibubenagain ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain @ibubenagain https://twitter.com/ibubenagain/status/1295073078481833984 16 авг.
Сегодняшняя эйфория в Минске напоминает эйфорию в Москве в августе 91-го года, когда невероятные россияне снесли памятник Дзержинскому, но не снесли здание КГБ.
Беларусы, если что, у вас из 7000 похищенных ещё 5000 пропавших без вести. Не расслабляйтесь ребята, это смертельно.
На основании только протоколов задержания ..., котор.подпис.без оборота на другую сторону ...ибо били
Те таракановы тысяч 5-10 бюджетников -- жалкий лепет ... тут вся площадь -- люди по всей длине и ширине улицы .