Глава Минобороны Великобритании Уоллес прибыл с официальным визитом в Киев, - посольство. ФОТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Великобритании в Украине.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

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