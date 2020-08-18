Глава Минобороны Великобритании Уоллес прибыл с официальным визитом в Киев, - посольство. ФОТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Великобритании в Украине.
"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении.
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+9 MausMike
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Це добре.
У Вас поганий бізнес план.
где синий крест на лице?
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- Мира хачю. Падлой буду