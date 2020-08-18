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Глава Минобороны Великобритании Уоллес прибыл с официальным визитом в Киев, - посольство. ФОТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Великобритании в Украине.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россия - реальная угроза для НАТО. Она тестирует нашу решимость, используя Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес

Глава Минобороны Великобритании Уоллес прибыл с официальным визитом в Киев, - посольство 01

Автор: 

Великобритания (5048) визит (3122) посольство (1087) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+9
Де москалі?
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 3733
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18.08.2020 11:19 Ответить
+8
Це ЗЄля-язиквсраці якраз ніхто, бо досі ще не визначився на якій він стороні.
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18.08.2020 11:32 Ответить
+7
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 2167
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18.08.2020 12:02 Ответить
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Вчасно.
Це добре.
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18.08.2020 10:53 Ответить
Це не добре. Якщо вже вони зарухались. То явно привезли не добрі новини. Видно щось дійсно рашастан готує...
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18.08.2020 10:57 Ответить
Вважаєте, що краще було б щоб Україна зосталась у цей час один на один з парашою ?
У Вас поганий бізнес план.
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18.08.2020 11:05 Ответить
Чого ви вирішили що я хочу щоб ми залишилися з рашою один на один?! Я тільки сказав що щось коїться погане. І це не добре. А те що приїхали попередити, допомогти це добре.
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18.08.2020 14:52 Ответить
непохож

где синий крест на лице?
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18.08.2020 11:02 Ответить
Глава Минобороны Великобритании Уоллес прибыл с официальным визитом в Киев, - посольство - Цензор.НЕТ 4734
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18.08.2020 11:04 Ответить
Проснулись когда на кону Беларусь. А россияне не блещут Умом , - Сценарий тот же , что и в Украине.
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18.08.2020 11:10 Ответить
Номер на самолете крут )))
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18.08.2020 11:11 Ответить
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 5727
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18.08.2020 11:58 Ответить
Парубий правильно сказал - Великобритания лучший союзник Украины в Европе.
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18.08.2020 11:12 Ответить
Нелоха пора гнать сракачами с его корабельными сосками, клован человек ярмака, корешует с хезболлой, а ещё евреем назывался, чтобы лохов
Объегорить
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18.08.2020 11:21 Ответить
Пєтя зараз ніхто і звати його ніяк.
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18.08.2020 11:29 Ответить
Це ЗЄля-язиквсраці якраз ніхто, бо досі ще не визначився на якій він стороні.
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18.08.2020 11:32 Ответить
Зато шмаркля - ХТО и звать его Моника!
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18.08.2020 11:57 Ответить
https://censor.net/user/452936

Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 6879
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18.08.2020 12:01 Ответить
Де москалі?
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 3733
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18.08.2020 11:19 Ответить
А ось і перший.
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 5672
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18.08.2020 11:54 Ответить
Зеленский агент кремлядей
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18.08.2020 11:25 Ответить
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 7806
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18.08.2020 11:38 Ответить
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 1705
- Мира хачю. Падлой буду
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18.08.2020 11:39 Ответить
Даже не представляю, что он может обсуждать с "президентом мира"
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18.08.2020 11:53 Ответить
Глава Міноборони Великої Британії Воллес прибув з офіційним візитом до Києва, - посольство - Цензор.НЕТ 2167
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18.08.2020 12:02 Ответить
 
 