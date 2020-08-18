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Мужчина с искусственной бородой и в шапке Деда Мороза стрелял в охранника комбината на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Мужчина в шапке и искусственной бороде "Деда Мороза" совершил несколько выстрелов в 58-летнего мариупольца, который находился на работе. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Происшествие произошло вчера, 17 августа, в 11:30 на территории комбината в Кальмиусском районе.

Неизвестный мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя 1962 года рождения, после чего скрылся с места преступления.

В пострадавшего попало несколько пуль, с травмами он был госпитализирован в больницу.

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На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции.

Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Предварительная квалификация события - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя.

Злоумышленник был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Также, на нем была искусственная борода и шапка "Деда Мороза". Шапка была найдена неподалеку от места преступления.

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Мужчина с искусственной бородой и в шапке Деда Мороза стрелял в охранника комбината на Донетчине, - Нацполиция 01

Автор: 

Мариуполь (5737) Нацполиция (16608) розыск (844) стрельба (3272) Донецкая область (10147)


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Топ комментарии
+9
Какой год такой и дед мороз )
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18.08.2020 13:28 Ответить
+9
"И ни что не выдавало В Штирлице русского разведчика..."(с)
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18.08.2020 13:28 Ответить
+7
Кому-то надоел 2020 и он решил устроить праздник раньше
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18.08.2020 13:29 Ответить
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жаркувато ще для діда мороза
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18.08.2020 13:27 Ответить
Вы не знаете наших суровых сталеваров! Они у печи раскаленной в ******* стоят. Это дед мороз -сталевар))
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18.08.2020 15:25 Ответить
Какой год такой и дед мороз )
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18.08.2020 13:28 Ответить
"И ни что не выдавало В Штирлице русского разведчика..."(с)
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18.08.2020 13:28 Ответить
Кроме пилотки на голове и парашюта за спиной
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18.08.2020 13:36 Ответить
Кому-то надоел 2020 и он решил устроить праздник раньше
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18.08.2020 13:29 Ответить
добре замаскувався) - на фоні "аквафреша" не впізнать
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18.08.2020 13:31 Ответить
В пакете небось подарки детям нес.
Авакян подарит ему рюкзак.
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18.08.2020 13:31 Ответить
Атака клоунов в Украине продолжается...
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18.08.2020 13:33 Ответить
по сценарию его выход в декабре, но в декабре он не может у него утренники.
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18.08.2020 13:40 Ответить
наконец то, ещё один террорист а то прям заждались!
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18.08.2020 13:37 Ответить
чтобы понять его поступок нужно жить в Мариуполе и работать на одном из комбинатов татарина
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18.08.2020 13:39 Ответить
донеччина в оккупации,и за 100 км от места событий, это все в Мариуполе происходило
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18.08.2020 13:43 Ответить
Ну где бы еще могло это случиться, если не у нас в Мариуполе))
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18.08.2020 15:24 Ответить
тем более - сезон
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18.08.2020 16:05 Ответить
Якщо шапку знайшли то і його повинні знайти. Тут грабіжників знайшли по генетичній експертизі зразків з спаленої машини.
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18.08.2020 13:51 Ответить
Всё. Шапку нашли. Сча по днка выйдут на преступника...
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18.08.2020 14:39 Ответить
 
 