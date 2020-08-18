Мужчина с искусственной бородой и в шапке Деда Мороза стрелял в охранника комбината на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО
Мужчина в шапке и искусственной бороде "Деда Мороза" совершил несколько выстрелов в 58-летнего мариупольца, который находился на работе. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Происшествие произошло вчера, 17 августа, в 11:30 на территории комбината в Кальмиусском районе.
Неизвестный мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя 1962 года рождения, после чего скрылся с места преступления.
В пострадавшего попало несколько пуль, с травмами он был госпитализирован в больницу.
На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции.
Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.
Предварительная квалификация события - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).
Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя.
Злоумышленник был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Также, на нем была искусственная борода и шапка "Деда Мороза". Шапка была найдена неподалеку от места преступления.
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