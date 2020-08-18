Мужчина с искусственной бородой и в шапке Деда Мороза стрелял в охранника комбината на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Мужчина в шапке и искусственной бороде "Деда Мороза" совершил несколько выстрелов в 58-летнего мариупольца, который находился на работе. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Происшествие произошло вчера, 17 августа, в 11:30 на территории комбината в Кальмиусском районе.

Неизвестный мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя 1962 года рождения, после чего скрылся с места преступления.

В пострадавшего попало несколько пуль, с травмами он был госпитализирован в больницу.

Также читайте: Проводников и начальника поезда "Мариуполь-Киев", в котором избили пассажирку, уволили, - Криклий

На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции.

Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Предварительная квалификация события - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой помочь установить личность правонарушителя.

Злоумышленник был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Также, на нем была искусственная борода и шапка "Деда Мороза". Шапка была найдена неподалеку от места преступления.

Также читайте: Подвыпивший мужчина устроил стрельбу по соседям в Сумах, есть раненый, - полиция