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Мэр Умани Цебрий переночевал под порогом Офиса Президента в спальном мешке. ФОТО

Городской голова Умани Александр Цебрий переночевал в спальном мешке у порога Офиса Президента в Киеве в ночь с 17 на 18 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Telegram-канал PavlovskyNews.

Мэр Умани Цебрий переночевал под порогом Офиса Президента в спальном мешке 01

Там отмечается, что Цебрий "не теряет надежды рассказать Зеленскому об угрозе паломничества хасидов".

Со слов городского главы, он выступает против приезда в период карантина иностранцев из "красной зоны", где больше всего зараженных Covid-19.

По его данным, уже 300-400 паломников-хасидов прибыло в Умань.

Мэр Умани Цебрий переночевал под порогом Офиса Президента в спальном мешке 02

"Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года – Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники", - сообщается в публикации.

Напомним, 17 августа мэр Умани Александр Цебрий прибыл под Офис Президента и заявил о готовности там жить, чтобы не допустить в город массового приезда хасидов из-за опасности вспышки коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Запрета на въезд хасидов в Украину нет, - Объединенная еврейская община Украины

Автор: 

иудеи (32) Умань (365) хасиды (255) Офис Президента (1804) Цебрий Александр (25)


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Топ комментарии
+25
Хоть один вменяемый понимает "ползу" от ввезения нескольких тысяч неконтролируемых тел из красной зоны эпидемии. Ему потом бороться с последствиями за счет денег местной громады. А власти будут только сводки публиковать.
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18.08.2020 13:36 Ответить
+10
Поставил бы лучше в Умани памятник Гонте и Зализняку...
На против могилы Цадика...
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18.08.2020 13:36 Ответить
+9
Разрешение на допуск на территорию Украины хасидов-паломников из Израиля, находящегося в "красной зоне" по эпидемиологической опасности - еще одно свидетельство того, что национальная безопасность и здоровье украинских граждан является вторичными для режима Зеленского. - https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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18.08.2020 13:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
выборы,выборы....
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18.08.2020 13:31 Ответить
бери выше реально ПАРЕНЬ ИЗ НАРОДА.... сам НЕ еврей но их знает лучше еврея Зеленского... так что я бы поставил....
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18.08.2020 14:31 Ответить
...избиратели пид#ры.
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18.08.2020 13:50 Ответить
- Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть
человечества. Мало того - лучшую его часть. Пешеходы создали мир.
Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту,
держа в одной руке знамя с надписью: "Перестроим быт текстильщиков" (с)
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18.08.2020 13:52 Ответить
Ну да, прокатили Петю. Зато теперь петики не бедствуют!
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18.08.2020 17:02 Ответить
много наколядовал?
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18.08.2020 13:33 Ответить
Как это поможет шоб хасята не приехали в город?
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18.08.2020 13:33 Ответить
а никак..но пиар какой!! ато Антоха на пятки наступает с Плетневой...
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18.08.2020 13:34 Ответить
Поставил бы лучше в Умани памятник Гонте и Зализняку...
На против могилы Цадика...
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18.08.2020 13:36 Ответить
За пару миллиардов....
Поверь...хасиды нашкребут аж бигом)
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18.08.2020 13:40 Ответить
Просить от евре запретить вояж хасидов?
Да это ГЛУПО!
ОНИ МОГУТ ТОЛЬКО ДЕПОРТИРОВАТЬ МЕСТНЫХ....
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18.08.2020 13:43 Ответить
тарифы новой почты не для нищих
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18.08.2020 13:44 Ответить
Ще Петлюрі, Бандері і Б. Хмельницькрму.
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18.08.2020 13:45 Ответить
до Бандери богоізбрані претензій не мають
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18.08.2020 14:17 Ответить
Он пытается добиться запрета от центральных властей.
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18.08.2020 13:37 Ответить
Надо было еще мясо там пожарить и мусор разбросать.Для полного погружения в праздник.
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18.08.2020 13:34 Ответить
у вас кацапов праздник заключается в разбрасывании мусора?
кто бы сомневался
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18.08.2020 14:27 Ответить
Ти хоть зрозумів,особо обдарованний,навіщо мер Умані робить цей перформанс і що він хоче цим сказати?Хоча навіщо зелебобіку щось розуміти?Найвеличніший зніме відосік и розкаже,таким як ти як їм і на що реагувати.І доречі,чому в тебе ник на русском языке,некацап?
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18.08.2020 20:54 Ответить
Хоть один вменяемый понимает "ползу" от ввезения нескольких тысяч неконтролируемых тел из красной зоны эпидемии. Ему потом бороться с последствиями за счет денег местной громады. А власти будут только сводки публиковать.
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18.08.2020 13:36 Ответить
а если устроить в Умани всеукраинский фестиваль "Сало 2020" ?
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18.08.2020 13:46 Ответить
А еще власти прикажут закрыть в Умани весь бизнес и вообще все-все-все, а ты, мэр, крутись как хочешь.
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18.08.2020 14:05 Ответить
peacedeath полный... пробито дно пиара
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18.08.2020 13:37 Ответить
У тебя дно горит.
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18.08.2020 13:40 Ответить
Разрешение на допуск на территорию Украины хасидов-паломников из Израиля, находящегося в "красной зоне" по эпидемиологической опасности - еще одно свидетельство того, что национальная безопасность и здоровье украинских граждан является вторичными для режима Зеленского. - https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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18.08.2020 13:39 Ответить
Родичам зели все дороги открыты. Хоть бы они его с собой забрали.
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18.08.2020 13:39 Ответить
Та предлагали забрать. Но нарид в Умани пораскинул калькулятором и понял, что некому будет сдавать халупы и весь их уманский (а равно и домохозяйственный) бюджет накроется медным тазом. Потому как кроме цадика Нахмана Умань больше ничего не производит.
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18.08.2020 13:52 Ответить
Лапоть как обычно кудахчет не зная предмета. Умань-это не деревня в твоём заМКАДье, а 80тысячный город.
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18.08.2020 14:09 Ответить
Гуляй дендропарком, рагуль. Я рядом с твоим 80-тысячным городом двадцать лет прожил и знаю предмет досконально
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18.08.2020 14:10 Ответить
Ты знаешь лишь как подбросить говнеца на вентилятор,дырявый кокошник.)
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18.08.2020 14:14 Ответить
Я подбрасываю, а ты - кушай . Не стесняйся. Скоро к тебе чумные хасиды приедут, будешь их лобызать в уста
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18.08.2020 14:16 Ответить
Да я на них ложил болт,так же как и на тебя.)
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18.08.2020 14:19 Ответить
Это они на тебя ложили болт каждый год
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18.08.2020 16:06 Ответить
Нет,это я на них ложил болт,так же как на тебя)
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18.08.2020 16:11 Ответить
Умань еще производит парк Софиевка, прекрасную площадь, а еще Википедия сообщает, что
В місті працює 21 промислове підприємство, близько 450 малих підприємств та кооперативів, понад 370 торгових закладів громадського вжитку різних форм власності. Головні галузі промисловості: машинобудівна і приладобудування (заводи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%88 Уманьферммаш , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 «Мегомметр» , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1 оптико-механічний , театрального устаткування), харчова (заводи: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1 овочеконсервний , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1 маслосироробний , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 вітамінний , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 лікеро-горілчаний , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%27%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 м'ясокомбінат , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE ВАТ «Уманьпиво» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 Уманський тепличний комбінат , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ЗАТ ТК «Уманьхліб» , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_(%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1 МПП «Агропромресурси» та інші), легка (фабрики: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 швейна , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%83%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 взуттєва , мистецьких промислових виробів), будівельних матеріалів (заводи: толевий, цегельні, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1 залізо-бетонних конструкцій тощо), Фармакологічна компанія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C) «Технолог» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_(%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C) вітамінний завод («Вітаміни») , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 елеватор .

И все это может быть вынуждено закрыться по воли Зели.
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18.08.2020 14:10 Ответить
Дня три назад гавкнул черкасский мер "пусть Зеленский запретит хасидов" (типа по Конституции это его наверно полномочия, ну та ладно). Позавчера Кабмин сказал ну ладно.

Загадка какого *** он там спал как бомж. Ответ: в Умани все *******, делать больше мэру нехер да и выборы на носу,
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18.08.2020 13:42 Ответить
Мэр Умани Цебрий переночевал под порогом Офиса Президента в спальном мешке - Цензор.НЕТ 6192 я б теж там подрімав..
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18.08.2020 13:44 Ответить
єврей єврея не зобидить... Так що даремно Цебрій "ставить питання". Беня з бубочкою своїх одноплемінників пожаліють...
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18.08.2020 13:43 Ответить
Детский сад.
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18.08.2020 13:44 Ответить
Мос сад
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18.08.2020 13:48 Ответить
Вот нафига он это делает? Его ж в следующий раз не выберут. Там жеж аборигены спят и видят как впарить свои курятники за тридцать шекелей какому нибудь приехавшему за спасением души еврею. Им хоть коронавирус, хоть чума, хоть эбола - на всё посрать.
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18.08.2020 13:49 Ответить
Да вже євреї пів Умані скупили. Про які заробітки ти тут впарюєш?
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18.08.2020 14:01 Ответить
А у вас если у кого есть деньги на покупку сраного уманского курятника, то это уже сразу богатый еврей?
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18.08.2020 14:04 Ответить
Уманці були б раді, щоб вельмишановні забрали свого Нахмана і більше ніколи не загаджували чудове місто Умань.
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18.08.2020 14:16 Ответить
Предложение забрать - исторический факт. Отказ отдать - тоже. И зачем вы мне сейчас это всё рассказываете?
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18.08.2020 14:17 Ответить
Кто не сеет, не пашет, не добывает уголь, не обжигает кирпичи скупили пол-города у тех, кто пашет и строит. Чудеса иудоглобализации под предводительством Яхве, самого лучшего бога во вселенной.
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18.08.2020 16:37 Ответить
Который разрешил избранным давать в долг неизбранным.
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18.08.2020 16:39 Ответить
Українців влада заганяє в червону зону, позбавляє їх права на повноцінне життя, на роботу і вільне пересування. А співвітчизникам хасидам, значить, welcome? То може дійсно немає ніякої небезпеки від віруса, а карантин - це посягання на права народа?
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18.08.2020 14:00 Ответить
https://umannews.in.ua/2020/08/13/mer-umani-cebrij-znovu-vkrav-ponad-10-ob-iektiv-komunalnoi-vlasnosti-mista/ Цебрій знову вкрав. Цього разу більше 10 об'єктів комунальної власності міста Умань.

Так чого б не повалятись. Треба! Бо місто дуже злиться.
І коли його викинуть, можна буде приєднатись до "нацборців, постраждалих від президентів і тому подібних хасидів."
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18.08.2020 14:01 Ответить
Интересно, если вождь племени мумьо-юмбо завещает похоронить его в овальном кабинете белого дома, пендосы тоже будут допускать туда все племя на ихний новый год?
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18.08.2020 14:02 Ответить
Нечисть хоче заборонити приїзд хасидів в Україну. Цей мер плутає країни зеленої і червоної зони. Треба щоб Польща так само заборонила приїзд українців в Польщу.
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18.08.2020 14:05 Ответить
Не перекручуйте ! Українці їдуть в Польщу на роботу , а хасиди їдуть в Умань бухать і вулиці засирать.
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18.08.2020 14:18 Ответить
Я був у багатьох країнах. Скрізь туристів на руках носять. Бо турист приїхав витратити гроші. Це дохід громадян і підприємців, це податки для міста, це інвестиції, це благоустрій. Так, туристи є різні, тому десь треба і застосувати закон, а десь просто не зважати, тихо прибрати і т.п. Наприклад, туристичні мусульманські країни спокійно продають туристам алкоголь.
Це елементарні речі, і це розуміють в Єгипті і Іспанії, Польщі і Кенії, Марокко і Німеччині, в сотнях інших країн.
Не розуміє тільки розумово відсталий нацдебіл в Україні.
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18.08.2020 16:14 Ответить
А під час коронавірусу - в скількох країнах ви побували туристом?
В карантині не сиділи 14 днів?
Порадьте, де ше є такий бардак, як і в нас... )))
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18.08.2020 16:33 Ответить
Після травня я був в Чехії, 2 рази. Карантину не було. Туристів багато, всі в масках. Продавці, як правило, за прозорими щитками.
Бардак в Україні виключно тому, що люди мстять невиконанням законів на невиконання законів іншими. Ланцюгова реакція.
У цивілізованому світі переважно не так. Є невдоволені, проте вони підкоряються, бо як інакше? "Помста" громадян виливається виключно на виборах, шляхом голосування.
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18.08.2020 18:23 Ответить
Так. Нехай Польща заборонить в'їзд українців і замінить їх хасидами.
Тепер хасиди будуть вкалувать на польських будівництвах, на польських полях збирати трускавки і зємякі, працювати в польських лікарнях пєлєгнярками, водіями і робітниками на виробництві.
Я б на це фєєрічЬне видовище неодмінно подивився.

Мер Умані Цебрій переночував під порогом Офісу Президента в спальному мішку - Цензор.НЕТ 1483
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18.08.2020 15:06 Ответить
У мене в Польщі на минулій роботу було три євреї. Один вантажник, інший теж рядовий працівник. В цього другого шестеро дітей. Третій був керівником, в дощ і сніг їздить на роботу мотоциклом, за 50 кілометрів. Любить роботу, чудовий фахівець, всі його *******. Я не бачу різниці між цими людьми, та українцем, філіпінцем, індусом чи поляком. В Польщі цінують не шапку з пейсами і не чумарку з жупаном та шальварами, а порядність та інші людські якості.
Проте ви ще ментально відсталі та інтелектуально обмежені і тому можна було б віднестися до цього з розумінням, як до невинних дикунів. Проте такі особи і їх дії шкодять демократії і державі. А це вже інше. Таке треба карати.
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18.08.2020 19:01 Ответить
В зв'язку з епідемією, громадян України в Польщі тепер раз в 5-8 менше, ніж до неї. Проте Польща цього майже не помітила. Трохи фермерам додалося клопотів, бо весною багато насадили, розраховуючи на працівників, і потім їм було важче. Проте тільки на один сезон. Наступного року будуть впроваджені і нові безлюдні технології, і спеціальна агротехніка, що дозволяє отримати урожай не за 2 тижні, а розтягнути строк збирання на 1,5 місяця, і інші сорти. Польща реагує миттєво, ефективно і безболісно. Тут набагато порядніша влада і відповідальніші люди.
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18.08.2020 19:10 Ответить
а слабО сутки простоять на коленях?
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18.08.2020 14:17 Ответить
"Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса."
А звідки мер знає, що хасидів не перевіряють на кордоні на наявність довідки?
А як взагалі на кордоні це перевіряти, адже на хасидах не написано, що вони хасиди?
І взагалі, якщо вже йде мова про заборону в'їзду для хасидів, що не мають довідки, то меру треба вимагати не перевірку довідки на кордоні, а заборону в'їзду для таких, що не мають довідки. Але мер боїться виглядати ксенофобом.
Зпочатку треба зрозуміти, як відрізнити хасида від нехасида. Отже, це якась маячня з довідками, хоча на перший погляд здається, що така вимога правильна.
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18.08.2020 14:26 Ответить
Що не зробиш заради кількох відсотків на виборах мера? І головне, що піпл хаває.
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18.08.2020 14:43 Ответить
Кілька відсотків це 73?
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18.08.2020 19:19 Ответить
страна не пуганных правящих зеленых идиотов
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18.08.2020 16:12 Ответить
Вопрос решился и без выпендрежа но нагадить на крыльце шанс не упустим,а вось кто-то и зацэнит.
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18.08.2020 16:50 Ответить
Не корысти ради ...Мер Умані Цебрій переночував під порогом Офісу Президента в спальному мішку - Цензор.НЕТ 1166
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18.08.2020 17:45 Ответить
Агуеть, тут будучи гражданином Украины, при въезде из зарубежа должен сидеть в самоизоляции или делать тест, а этих клоунов спокойно пускают из красной зоны и никаких ограничений в перемещении.
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18.08.2020 17:50 Ответить
Зеленському? про загрозу паломництва хасидів? Джерело: https://censor.net/ua/p3214432

А ведь Зеленский - еврей. Возможно хасид.
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18.08.2020 19:18 Ответить
при Порошенко такой куйни не было...
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18.08.2020 22:15 Ответить
Мер вход в Провал контролирует.Мер Умані Цебрій переночував під порогом Офісу Президента в спальному мішку - Цензор.НЕТ 8794 Чтобы больше не завалился. А вообще цирк на дроте. Мер Умані Цебрій переночував під порогом Офісу Президента в спальному мішку - Цензор.НЕТ 7435
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18.08.2020 23:14 Ответить
 
 