Мэр Умани Цебрий переночевал под порогом Офиса Президента в спальном мешке. ФОТО

Городской голова Умани Александр Цебрий переночевал в спальном мешке у порога Офиса Президента в Киеве в ночь с 17 на 18 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Telegram-канал PavlovskyNews.

Там отмечается, что Цебрий "не теряет надежды рассказать Зеленскому об угрозе паломничества хасидов".

Со слов городского главы, он выступает против приезда в период карантина иностранцев из "красной зоны", где больше всего зараженных Covid-19.

По его данным, уже 300-400 паломников-хасидов прибыло в Умань.

"Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года – Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники", - сообщается в публикации.

Напомним, 17 августа мэр Умани Александр Цебрий прибыл под Офис Президента и заявил о готовности там жить, чтобы не допустить в город массового приезда хасидов из-за опасности вспышки коронавируса.

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