Суд приступает к рассмотрению дела Гандзюк по сути: Мангер и Левин в "аквариуме". ФОТО

Днепровский суд Киева начинает слушать по сути дело об убийстве херсонской активистки Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Впереди еще много судебных заседаний. Где мы будем наблюдать, как рождается или умирает справедливость.

Но все эти дни со дня смерти Кати я живу с мыслью, что она все видит. И это вдохновляет бороться и дает надежду, что все причастные понесут ответственность", - написал он.

Найем сообщил, что заседание скоро начнется, а обвиняемые Владислав Мангер и Алексей Левин уже в зале.

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина 28 июля. После Киевский апелляционный суд закрепил дело Мангера и Левина за Днепровским районным судом Киева.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.