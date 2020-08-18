РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11214 посетителей онлайн
Новости Фото Убийство Гандзюк
4 256 9

Суд приступает к рассмотрению дела Гандзюк по сути: Мангер и Левин в "аквариуме". ФОТО

Днепровский суд Киева начинает слушать по сути дело об убийстве херсонской активистки Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Впереди еще много судебных заседаний. Где мы будем наблюдать, как рождается или умирает справедливость.

Но все эти дни со дня смерти Кати я живу с мыслью, что она все видит. И это вдохновляет бороться и дает надежду, что все причастные понесут ответственность", - написал он.

Найем сообщил, что заседание скоро начнется, а обвиняемые Владислав Мангер и Алексей Левин уже в зале.

Суд приступает к рассмотрению дела Гандзюк по сути: Мангер и Левин в аквариуме 01

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина 28 июля. После Киевский апелляционный суд закрепил дело Мангера и Левина за Днепровским районным судом Киева.

Читайте также: Депутаты Херсонского облсовета решили поддержать фигуранта дела об убийстве Гандзюк Мангера

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

Суд приступает к рассмотрению дела Гандзюк по сути: Мангер и Левин в аквариуме 02

Мангер Владислав (189) Левин Алексей (69)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суд приступает к рассмотрению дела Гандзюк по сути: Мангер и Левин в "аквариуме" - Цензор.НЕТ 1927

Голый на суде - это типа метафора - "Смотрите, мне нечего скрывать"?

За неуважение к суду и оголение в публичном месте, добавить еще пару статей ушлепку.
показать весь комментарий
18.08.2020 15:30 Ответить
А чого той голий, його з пляжа привезли?
показать весь комментарий
18.08.2020 15:30 Ответить
Вся пророссийская и экс-региональная шваль проталкивает реванш, дискредитируя патриотов и активистов. Но они ошибаются по поводу нашего терпения...
показать весь комментарий
18.08.2020 15:31 Ответить
Всегда воспринимал беняДиктову, как бандершу из Бременских музыкантов.
Один типаж, одна суть. И все "правосудие" от зеленой шмаркли - как материал для изучения психиатра.
Суд приступает к рассмотрению дела Гандзюк по сути: Мангер и Левин в "аквариуме" - Цензор.НЕТ 257
показать весь комментарий
18.08.2020 15:39 Ответить
Венедиктова це аваківський кадр.
показать весь комментарий
18.08.2020 15:42 Ответить
Венедиктова - несомненно мерзость, впрочем, как и луценко, ярема, шокин, потебенько, пискун... Пропущенные - не лучше. И в какую "правоохранительную" структуру не копни.
Системная ошибка, приводящая к такому результату - выборы раз в 5 лет, а не раз в год, когда уже становится понятно, кого выбрали.
показать весь комментарий
18.08.2020 15:56 Ответить
Обоим пожизненные объявить.
показать весь комментарий
18.08.2020 15:52 Ответить
Просто судить по закону.
показать весь комментарий
18.08.2020 15:57 Ответить
почему второй в набедренной повязке?
показать весь комментарий
18.08.2020 16:08 Ответить
 
 