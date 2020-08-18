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Эксгумация погибших в боевых действиях 2014 года проведена в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Донецкой области и группа транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донетчины.

Во время досудебного расследования по факту гибели граждан в результате вооруженного конфликта полиция обнаружила захоронение с неопознанными телами. Место захоронения находилось на территории кладбища в г. Славянске. 

Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году.

У погибших взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Соответствующие образцы будут направлены в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

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Эксгумация погибших в боевых действиях 2014 года проведена в Славянске 01
Эксгумация погибших в боевых действиях 2014 года проведена в Славянске 02
Эксгумация погибших в боевых действиях 2014 года проведена в Славянске 03
Эксгумация погибших в боевых действиях 2014 года проведена в Славянске 04
Эксгумация погибших в боевых действиях 2014 года проведена в Славянске 05
Эксгумация погибших в боевых действиях 2014 года проведена в Славянске 06

опознание (57) Нацполиция (16610) эксгумация (151) Донецкая область (10158)


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Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 1853
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18.08.2020 16:22 Ответить
може то тіла рашистів ?
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18.08.2020 16:27 Ответить
По ДНК и зубам определят кому оплакивать.
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18.08.2020 17:24 Ответить
был в милиции такой генерал Красюк, как же ему *пали моск за покупку дорогостоящего оборудования на все эти анализы, а человек смотрел в будущее
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18.08.2020 18:02 Ответить
Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 5921Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 7045Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 2145
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18.08.2020 16:30 Ответить
Ради справедливости для начала откапывать погибших должна неля штепа ее " это же наши мальчики" сыграли свою роль в захвате Славянска
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18.08.2020 16:32 Ответить
Та ні. цій проросійській шльондрі не можна давати право торкатися священого праху українських захїсників. А ось поставити її на коліна там - і нехай стоїть весь час поки йдуть роботи по ексгумації. По переше - знов спека настала - ії корисно буде. Крім цього - принесе яку не яку користь. Наприклад - об її голову можна землю оббивати, що на лопати наліпне.
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18.08.2020 16:48 Ответить
Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 1506Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 3828
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18.08.2020 16:37 Ответить
 
 