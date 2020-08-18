Эксгумация погибших в боевых действиях 2014 года проведена в Славянске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Донецкой области и группа транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донетчины.

Во время досудебного расследования по факту гибели граждан в результате вооруженного конфликта полиция обнаружила захоронение с неопознанными телами. Место захоронения находилось на территории кладбища в г. Славянске.

Большинство информации по эксгумации составляет тайну следствия. Предварительно известно, что останки принадлежат людям, которые погибли во время оккупации Славянска в 2014 году.

У погибших взяты биологические образцы для проведения молекулярно-генетических экспертиз с возможностью в дальнейшем установить их личности. Соответствующие образцы будут направлены в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

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