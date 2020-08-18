Гражданин Узбекистана пытался вывезти из Украины тепловизоры на сумму 500 тыс. грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Иностранец, в машине которого нашли тайник со специальными средствами, намеревался теплоходом добраться в Турцию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
В ночь на 18 августа, для прохождения пограничного контроля в Черноморский порт на автомобиле грузинской регистрации прибыл гражданин Узбекистана.
В результате совместного с таможенниками осмотра его автомобиля пограничники Одесского отряда обнаружили 4 тепловизионных прицела и элементы питания к приборам ночного видения, а также крепление к оружию. Оптико-электронные приборы и аксессуары к ним иностранец тщательно скрыл под обшивкой задних дверей автомобиля.
Обнаруженные специальные средства на общую сумму около 500 тыс. гривен и автомобиль стоимостью 90 тыс. гривен изъяли до решения суда.
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