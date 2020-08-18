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Гражданин Узбекистана пытался вывезти из Украины тепловизоры на сумму 500 тыс. грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранец, в машине которого нашли тайник со специальными средствами, намеревался теплоходом добраться в Турцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В ночь на 18 августа, для прохождения пограничного контроля в Черноморский порт на автомобиле грузинской регистрации прибыл гражданин Узбекистана.

В результате совместного с таможенниками осмотра его автомобиля пограничники Одесского отряда обнаружили 4 тепловизионных прицела и элементы питания к приборам ночного видения, а также крепление к оружию. Оптико-электронные приборы и аксессуары к ним иностранец тщательно скрыл под обшивкой задних дверей автомобиля.

Обнаруженные специальные средства на общую сумму около 500 тыс. гривен и автомобиль стоимостью 90 тыс. гривен изъяли до решения суда.

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Гражданин Узбекистана пытался вывезти из Украины тепловизоры на сумму 500 тыс. грн, - Госпогранслужба 01
Гражданин Узбекистана пытался вывезти из Украины тепловизоры на сумму 500 тыс. грн, - Госпогранслужба 02
Гражданин Узбекистана пытался вывезти из Украины тепловизоры на сумму 500 тыс. грн, - Госпогранслужба 03
Гражданин Узбекистана пытался вывезти из Украины тепловизоры на сумму 500 тыс. грн, - Госпогранслужба 04

Автор: 

Госпогранслужба (6647) Черноморск Ильичевск (77) контрабанда (2411) Одесская область (3701)


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Одно слово - лох
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18.08.2020 16:19 Ответить
зачем узбеку теплови зор за аулом следи ть абарашками не понятно,,
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18.08.2020 16:26 Ответить
вопрос как он при шол в порт и зачем на маши не по воде??
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18.08.2020 16:28 Ответить
так там уже то, шо едет грузин в тюбетейке с козырьком-аэродромом уже подозрение вызовет )
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18.08.2020 16:29 Ответить
ГДЕ он их взял?
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18.08.2020 16:37 Ответить
Купил.
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18.08.2020 17:42 Ответить
передать на восточный фронт - немедленно
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18.08.2020 17:58 Ответить
"...на автомобиле грузинской регистрации прибыл гражданин Узбекистана". Ну прямо класика жанру: якщо чебурек злодій, то хоч щось має бути грузинське.
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18.08.2020 18:38 Ответить
 
 