Группировка отправляла граждан Украины торговать наркотиками в РФ, тем самым помогая росСМИ делать "картинку" об "украинцах-наркопреступниках". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Благодаря профессионально проведенной масштабной спецоперации правоохранителей задержаны участники группировки, которые вербовали и отправляли в Российскую Федерацию украинцев работать, в частности наркокурьерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как установлено, по прибытию на территорию РФ в короткие сроки все эти люди были задержаны правоохранителями, а зарубежные каналы получали возможность показать нужную для них искаженную картинку об украинцах, которые едут в Россию с преступными намерениями.

"Крайне важно было установить всех членов группировки. Следствие длилось несколько лет. Установленные трое граждан, которые входили в преступную группу, жители Николаева и области в возрасте от 24 до 31 года. И установлены семь человек, которые были завербованы и переправлены за границу, и в настоящее время находящиеся в тюрьмах в РФ", - говорится в сообщении.

В полиции уверенны, что круг фигурантов будет расти.

Сейчас участникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, это торговля людьми по предварительному сговору группой лиц. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. А также вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается следствие.

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