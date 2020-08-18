РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11993 посетителя онлайн
Новости Фото
4 104 5

Группировка отправляла граждан Украины торговать наркотиками в РФ, тем самым помогая росСМИ делать "картинку" об "украинцах-наркопреступниках". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Благодаря профессионально проведенной масштабной спецоперации правоохранителей задержаны участники группировки, которые вербовали и отправляли в Российскую Федерацию украинцев работать, в частности наркокурьерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как установлено, по прибытию на территорию РФ в короткие сроки все эти люди были задержаны правоохранителями, а зарубежные каналы получали возможность показать нужную для них искаженную картинку об украинцах, которые едут в Россию с преступными намерениями.

"Крайне важно было установить всех членов группировки. Следствие длилось несколько лет. Установленные трое граждан, которые входили в преступную группу, жители Николаева и области в возрасте от 24 до 31 года. И установлены семь человек, которые были завербованы и переправлены за границу, и в настоящее время находящиеся в тюрьмах в РФ", - говорится в сообщении.

В полиции уверенны, что круг фигурантов будет расти.

Сейчас участникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, это торговля людьми по предварительному сговору группой лиц. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. А также вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается следствие.

Также читайте: Аноним сообщил о минировании терминала морского порта в Николаеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Группировка отправляла граждан Украины торговать наркотиками в РФ, тем самым помогая росСМИ делать картинку об украинцах-наркопреступниках 01
Группировка отправляла граждан Украины торговать наркотиками в РФ, тем самым помогая росСМИ делать картинку об украинцах-наркопреступниках 02
Группировка отправляла граждан Украины торговать наркотиками в РФ, тем самым помогая росСМИ делать картинку об украинцах-наркопреступниках 03
Группировка отправляла граждан Украины торговать наркотиками в РФ, тем самым помогая росСМИ делать картинку об украинцах-наркопреступниках 04

Автор: 

наркотики (2160) Николаевская область (2159) Нацполиция (16610) россия (96481) торговля людьми (276)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нормальні люди в рашку не поїдуть.
показать весь комментарий
18.08.2020 17:57 Ответить
Згоден, цих придурків мені не шкода, але витягувати мусимо.
показать весь комментарий
18.08.2020 18:19 Ответить
Ну,а шо робыть,на заробиткки надо ж куда то ездить.
показать весь комментарий
18.08.2020 18:20 Ответить
Та а що в цьому поганого? І кацапів по правили, і бабла підняли
показать весь комментарий
18.08.2020 18:23 Ответить
вечно спам и рассылка в вайбере от 100 000 зп и сюжет был раньше по телеку что там фсб принимает и уже не отпустит ни как
показать весь комментарий
18.08.2020 18:35 Ответить
 
 