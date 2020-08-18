"Вертушка была и две сушки 25-е. Подтвержденные. Награду лично Сурков вручал", - оператор ПЗРК из ЧВК Вагнера рассказал о своем участии в войне на Донбассе. АУДИО
Удачная спецоперация СБУ дала возможность получить информацию об участии российской ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская журналистка Янина Соколова опубликовала аудиозаписи, на которых российские наемники рассказывают о своем участии в боевых действиях для того, чтобы завербоваться для новых военных операций. В роли вербовщиков были офицеры украинской спецслужбы.
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Практически полное резюме удалось получить, как минимум, на трех членов ЧВК - Дениса Харитонова, Сергея Щербакова и Александра Сидорова.
Один из них - Харитонов, причастный к атаке на украинский вертолет и два самолета СУ-25.
"С 14-года на Украине в составе батальона "Степь" работал в Дмитровке командиром расчета ПЗРК. Потом командиром взвода ПЗРК. Осуществлял несколько выстрелов. Есть у меня настрел - три единицы техники. С ПЗРК с "Иглы" стрелял. Вертушка была и две сушки 25-е. Подтвержденные", - говорит Харитонов.
Кроме того, Харитонов рассказал, что подготовку проходил в 22-й бригаде, которая базируется в Ростовской области, а награды за участие в боевых действиях на Донбассе ему вручал в Кремле Владислав Сурков.
"За вертушку я получил за заслуги перед отечеством второй степени. И потом за южные операции в Песках я получил уже первой степени... Когда я зашел - зашел штурмовиком. Потом переобучился в 22-й бригаде на ПЗРК и зашел ПЗРКашником... Отработал одну командировку в ПЗРК в Дмитровке. Потом в августе я зашел в составе другого подразделения - "Амур". Мы учавствовали в освобождении Луганска, аэропорта Луганска, Хрящеватое, Комиссаровка. Там я уже работал как командир взвода ПЗРК. Следующий заход я уже работал старшиной роты на броне...Государственные награды у меня - одна за взятие Пальмиры и одна за вертушки в Луганске. Одна вручалась в Москве, в Кремле, а вторая, которая за Пальмиру, у нас в конторе. По выходу из Сирии", - рассказывает на записях Харитонов.
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Я презираю эту мразь в роли президента.
вали напуй звідси на свою лента.сру тут не подають.
Значит он не был участником, в чем здесь проблема?
А этот перехват правдивый и фамилии установлены.
И тот перехват был правдивым, просто суд решил, что Безлер не фигурант, только и всего.
А в Ірані літак збили якраз коли бубочка в Омані "відпочивав" з ФСБ. Совпадєніє? Не думаю ))
Йому показали, що може трапитися. Тепер це - консерва, яка ще відкриється.
Это не что иное, как ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Ермак должен сесть, не больше ни меньше, а если бубочка будет кочевряжиться, то тоже сядит.
Я к тому, что думаем мы одинаково и даже идею за хвост поймали. Только я вот развожу руками...
Які його обов*язки і посада ?
А воно скрізь їздить і все вирішує та озвучує.
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Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату «вагнеровцев», отложенной главой ОП Ермаком.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy пишет сегодня в Фейсбуке известный журналист, главред издания «Цензор.Нет» и общественный активист Юрий Бутусов.
Служба безопасности Украины обязана открыть расследование по статье государственная измена, а Верховная Рада обязана создать следственную комиссию по проверке причастности президента Владимира Зеленского и его ближайшего окружения к утечке информации, к срыву секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов в Беларуси. Но в скандале оказалось замешано высшее руководство страны.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного дела.
«Цензор.Нет» установил картину происшедшего, исходя из данных наших источников в правоохранительных органах и опубликованной информации в СМИ.
Цель сорванной операции украинских спецслужб сегодня можно назвать. Более года назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), с целью обеспечить правосудие и пополнить «обменный фонд» для проведения обмена пленными, который блокирует Россия. В составе группы планировали задержать - двух террористов, причастных к уничтожению «Боинга» МН-17 под Торезом; одного террориста, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного террориста, причастного к уничтожению АН-26 близ Луганска. 9 террористов из 28 были гражданами Украины, и использовали украинские паспорта. 11 человек из группы уже находились в базе розыска «Миротворец».
Группу в СМИ назвали «вагнеровцы», но в реальном «Вагнере» большинство из них не служили. Они были наемниками, которым все равно за кого воевать.
В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины - они хвастались, думая, что показывают уровень своей «квалификации».
Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Затем предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании «МАР», созданной в 2014-м в Санкт-Петербурге для вербовки наемников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018-м году. Работа - охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди).
Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию.
Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет.
«Цензор.Нет» частично восстановил хронологию событий:
1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.
По данным источников издания, на совещании глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести. Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля.
Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине, и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом.
Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой.
2. 25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета.
3. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.
4. 31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.
5. 3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц.
Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.
6. 5 августа - без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова.
Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта.
7. 7 августа Путин проводит переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ.
8. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию.
Что стало причиной провала спецоперации?
1. Произошла преднамеренная утечка информации, с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к террористам, чтобы спровоцировать их задержание и расшифровку целей их полета. Группа должна была вылететь новым рейсом 30 июля, то есть за 9 дней до момента проведения выборов в Беларуси, то есть не могла представлять угрозы для спецслужб Беларуси. Никакого оружия, никаких контактов с политическими движениями, которые могли бы привести сами по себе к такой масштабной операции, не было.
2. Учитывая тесное сотрудничество между Беларусью и Россией в сфере спецслужб, очевидно, что если бы у них была изначально агентурная информация, они бы не допустили выезда террористов в Минск и регистрации на рейсе. Либо постарались бы использовать бы ситуацию в своих целях - например, записали бы видео с задержанными. Очевидно, что беларусы и россияне не располагали точной информацией об обстановке, их действия были спонтанными.
3. Утечка информации произошла из Украины, и наиболее вероятно, из тех кругов, которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок, и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска.
Кто провалил операцию по захвату террористов?
1. Причиной провала захвата террористов является прежде всего незапланированный перенос сроков вылета террористов. Решение принято главой ОП Ермаком и одобрено президентом Зеленским. Мотивы Ермака сорвать операцию он озвучил сам - Ермак не хочет испортить свои отношения с Козаком - помощником Путина.
2. 16 июня президент Зеленский назначил первым заместителем секретаря СНБО и главой комитета по разведке Руслана Демченко. Руслан Демченко - это один из авторов печально знаменитых Харьковских соглашений 2012-го года, которые узаконили оккупацию Крыма и дали России свободу действий для быстрого захвата Крыма в 2014-м. По сути, Демченко способствовал оккупации и войне, он был при Януковиче заместителем министра, затем первым замминистра, поддерживал Януковича до конца, он является известным русофилом. При Порошенко Демченко был включен в Трехстороннюю контактную группу, как удобная для России фигура в качестве советника - очевидно, Порошенко пошел на уступки России в данном вопросе, и внедрил их человека в переговорный процесс. А Зеленский поднял Демченко на самый верх власти.
Во время войны с Россией Зеленский передал стороннику России контроль за всей украинской разведкой и доступ ко всей совсекретной информации, всем операциям украинских спецслужб против РФ! Причем Демченко назначен Зеленским на этот пост незаконно, поскольку подлежит люстрации - но видно, очень кто-то просил отдать ему под контроль нашу разведку. Демченко, по данным издания, в Трехсторонней контактной группе известен тем, что неоднократно в 2019-20-м годах обвинял украинских военных в нарушении условий перемирия, передавал Зеленскому российские графики обстрелов на фронте, просто позорно отрабатывал российскую повестку. Допуск Демченко на пост главы комитета по разведке - это прямая угроза национальной безопасности Украины.
Выводы:
1. Президент Зеленский обязан немедленно начать провер
2. Зеленский должен немедленно уволить Демченко из комитета по разведке, СБУ должна лишить Демченко допуска к государственной тайне.
3. Верховная Рада должна создать следственную комиссию по контролю расследования, участники совещания должны дать показания перед народными депутатами. Необходимо изучить, насколько широкий объем информации утекает из президентского кабинета, какие еще операции разведки могли быть засвечены.
4. В случае неисполнения президентом Зеленским элементарных требований по защите безопасности страны, необходима мобилизация гражданского общества. Этот провал не может остаться безнаказанным.
5. Украина должна начать суд по обстоятельствам захвата Крыма в 2014-м году. Предатели, сдавшие украинские земли и способствовавшие агрессии Путина, высокопоставленные подручные Януковича, имеют права находиться во власти только в качестве подследственных.
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«Экономика от Пророка» напоминает, что информация о провале операции СБУ с вагнеровцами в Беларуси появилась в украинских СМИ больше недели назад. Виновником провала и, соответственно, предателем в этих сообщениях назывался глава ОП Ермак:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB.html Предатель Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину - источник
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BE%D0%BF-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0.html Государственная измена главы ОП Украины Ермака - агент НАБУ
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D1%8F-%D1%83%D0%B6%D0%B5-100-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1.html Нардеп: «Ермак, я уже 100% знаю, что твоя вербованная ж@па спалилась»
Но, судя по сведениям от Юрия Бутусова, наверняка еще одним агентом Москвы, который мог «слить» операцию, является Демченко.
Возможно, кто-то еще…
Кроме того, и это главное, невозможно поверить, что Зеленский настолько уж туп, что окружил себя агентами Кремля и совсем ни о чем не догадывается. Следовательно, вывод: главный предатель Украины, работающий на Путина - президент Зеленский!!!
P. S. «Якщо це правда, Володимир Зеленський має бути позбавлений посади Президента України і постати перед судом», - так https://www.facebook.com/IegorSoboliev прокомментировал эту новость несколько минут назад в Фейсбуке экс-нарлеп Егор Соболев. Трудно с ним не согласиться…
Возможно, кто-то еще…
Кроме того, и это главное, невозможно поверить, что Зеленский настолько уж туп, что окружил себя агентами Кремля и совсем ни о чем не догадывается. Следовательно, вывод: главный предатель Украины, работающий на Путина - президент Зеленский!!!
P. S. «Якщо це правда, Володимир Зеленський має бути позбавлений посади Президента України і постати перед судом», - так https://www.facebook.com/IegorSoboliev прокомментировал эту новость несколько минут назад в Фейсбуке экс-нарлеп Егор Соболев. Трудно с ним не согласиться…
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Это очень серьезно Во время войны иметь предателем Главнокомандующего уже почти равносильно поражению. По крайней мере он открыто и не боясь ведет Украину к ликвидации а украинцев к новому Геноциду как в 1933. Или всем начхать на себя и страну? Так уже было когда большинство населения забило на УНР и как оказалось потом и на свои жизни и жизни своих детей, которых потом в 1933 банально употребляло в пищу.
Звание генерал-майора было присвоено Вячеславу Владимировичу указом Президента Российской Федерации от 12.12.2016 г.
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а саме головне - в якому році були зроблені ці записи? інформація про факт розмови і всьо?
Білорусь, ФСБ, ПВК Вагнера, СБУ, розвідка, Бутусов, Соколова...... Бонд походу "жалкій нєудачнік"...
Москалі самі писали, що у таких покидьків головне - гроші. Їх приманили контрактами - і все.
Хочете скину Вам оригінальну статтю з кп ?
Освобождении? Серьезно? Приперся в чужую страну и участвовал "в освобождении" населенных пунктов в этой стране от вооруженных сил этой страны?
Так гитлеровцы, получается, "освобождали" территорию Чехии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Франции, СССР и тд во Вторую Мировую?