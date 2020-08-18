"Вертушка была и две сушки 25-е. Подтвержденные. Награду лично Сурков вручал", - оператор ПЗРК из ЧВК Вагнера рассказал о своем участии в войне на Донбассе. АУДИО

Удачная спецоперация СБУ дала возможность получить информацию об участии российской ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская журналистка Янина Соколова опубликовала аудиозаписи, на которых российские наемники рассказывают о своем участии в боевых действиях для того, чтобы завербоваться для новых военных операций. В роли вербовщиков были офицеры украинской спецслужбы.

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Практически полное резюме удалось получить, как минимум, на трех членов ЧВК - Дениса Харитонова, Сергея Щербакова и Александра Сидорова.

Один из них - Харитонов, причастный к атаке на украинский вертолет и два самолета СУ-25.

"С 14-года на Украине в составе батальона "Степь" работал в Дмитровке командиром расчета ПЗРК. Потом командиром взвода ПЗРК. Осуществлял несколько выстрелов. Есть у меня настрел - три единицы техники. С ПЗРК с "Иглы" стрелял. Вертушка была и две сушки 25-е. Подтвержденные", - говорит Харитонов.

Кроме того, Харитонов рассказал, что подготовку проходил в 22-й бригаде, которая базируется в Ростовской области, а награды за участие в боевых действиях на Донбассе ему вручал в Кремле Владислав Сурков.

"За вертушку я получил за заслуги перед отечеством второй степени. И потом за южные операции в Песках я получил уже первой степени... Когда я зашел - зашел штурмовиком. Потом переобучился в 22-й бригаде на ПЗРК и зашел ПЗРКашником... Отработал одну командировку в ПЗРК в Дмитровке. Потом в августе я зашел в составе другого подразделения - "Амур". Мы учавствовали в освобождении Луганска, аэропорта Луганска, Хрящеватое, Комиссаровка. Там я уже работал как командир взвода ПЗРК. Следующий заход я уже работал старшиной роты на броне...Государственные награды у меня - одна за взятие Пальмиры и одна за вертушки в Луганске. Одна вручалась в Москве, в Кремле, а вторая, которая за Пальмиру, у нас в конторе. По выходу из Сирии", - рассказывает на записях Харитонов.

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