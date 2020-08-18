В среду в Бейрут вылетит рейс с гуманитарной помощью от Украины. ФОТО

Украина завершает подготовку к отправке партии гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте.

Об этом сообщил в Фейсбуке посол Украины в Ливане Игорь Осташ, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершается загрузка гуманитарной помощи Украине на самолет АН-72. Как и просили ливанцы, это медицинские препараты и пшеничная мука. Завтра утром - вылет на Бейрут", - написал он.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

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По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился направить в Бейрут гуманитарную помощь. Кабинет министров выделил на это 8,4 млн долларов. По словам замминистра иностранных дел Евгения Енина, помощь пострадавшим от взрыва украинцам составляет 156 долларов на человека.

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