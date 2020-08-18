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В среду в Бейрут вылетит рейс с гуманитарной помощью от Украины. ФОТО

Украина завершает подготовку к отправке партии гуманитарной помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте.

Об этом сообщил в Фейсбуке посол Украины в Ливане Игорь Осташ, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершается загрузка гуманитарной помощи Украине на самолет АН-72. Как и просили ливанцы, это медицинские препараты и пшеничная мука. Завтра утром - вылет на Бейрут", - написал он.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Гражданин Украины Уильям Азар погиб в результате взрыва в Бейруте, - посол Осташ. ФОТО

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд. Среди жертв трагедии есть гражданин Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился направить в Бейрут гуманитарную помощь. Кабинет министров выделил на это 8,4 млн долларов. По словам замминистра иностранных дел Евгения Енина, помощь пострадавшим от взрыва украинцам составляет 156 долларов на человека.

Также на Цензор.НЕТ: NASA показало масштабы ущерба от взрыва в Бейруте. КАРТА

В среду в Бейрут вылетит рейс с гуманитарной помощью от Украины 01
В среду в Бейрут вылетит рейс с гуманитарной помощью от Украины 02
В среду в Бейрут вылетит рейс с гуманитарной помощью от Украины 03
В среду в Бейрут вылетит рейс с гуманитарной помощью от Украины 04
В среду в Бейрут вылетит рейс с гуманитарной помощью от Украины 05
В среду в Бейрут вылетит рейс с гуманитарной помощью от Украины 06

Автор: 

взрыв (6828) Ливан (126) посол (1812) гуманитарная помощь (1270)


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Топ комментарии
+3
Неправильно, ми допомогаєм країні, де Хезбола і є влада, там офіційно міністри від Хезболи. Хоча ми допомагаєм таки народу, скільки того борошна влізе в літак.
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18.08.2020 19:08 Ответить
+2
Ну так мы помогаем народу государства-террориста? Может рашше еще начнем помогать?
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18.08.2020 19:18 Ответить
+1
https://censor.net/user/286435 Почекайте,буде і таке.
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18.08.2020 19:20 Ответить
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Я правильно понимаю, что мы помогаем государству, приютившему Хезболлу?
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18.08.2020 19:00 Ответить
Неправильно, ми допомогаєм країні, де Хезбола і є влада, там офіційно міністри від Хезболи. Хоча ми допомагаєм таки народу, скільки того борошна влізе в літак.
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18.08.2020 19:08 Ответить
Ну так мы помогаем народу государства-террориста? Может рашше еще начнем помогать?
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18.08.2020 19:18 Ответить
https://censor.net/user/286435 Почекайте,буде і таке.
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18.08.2020 19:20 Ответить
нет, мы показываем, что у Украины есть сердце.
Да и показать по новостям всего мира наш тризуб на нашем самолете тоже не помешает.
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18.08.2020 21:14 Ответить
В среду в Бейрут вылетит рейс с гуманитарной помощью от Украины - Цензор.НЕТ 7244
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18.08.2020 19:02 Ответить
нам бы кто помог от взрывов на даунбасе...
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18.08.2020 19:02 Ответить
Я не возражаю , помочь надо . Но это напоминает сюжет из фильма "Белое солнце пустыни" . Когда Сухов обнаружил в ящиках динамит , на которых "давно тут сидим" местные дедушки . Восток- дело тонкое , понимаю ...
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18.08.2020 19:03 Ответить
Украинский слон - лучший друг бейрутского слона.
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18.08.2020 19:05 Ответить
О,вэйвало,молодца,гопца дрица оп цаца,тока шо за препараты и мука не с тогого зерна?
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18.08.2020 19:08 Ответить
Від України починає смердіти лівим лібералізмом.Ви українцям насамперед допоможіть.а тоді вже комусь іншому.
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18.08.2020 19:21 Ответить
Записи 95 квартала и слуги народа положили??? это ж лучшее гуано, что у нас произведено
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18.08.2020 20:22 Ответить
 
 