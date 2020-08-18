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Защита от братской любви, крот из Офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Защита от братской любви, крот из Офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Шпион при власти

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев"

Защита от братской любви, крот из Офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу ...

Защита от братской любви, крот из Офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Крот

Защита от братской любви, крот из Офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Всегда ж так делал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - "Пошел нах#й!" - сотрудники МЗКТ ответили Лукашенко. ВИДЕО (обновлено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - людям, скандирующим "Уходи!": "Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема". ВИДЕО

Защита от братской любви, крот из Офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Защита от братской любви

Защита от братской любви, крот из Офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Перестарались...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мечтал ты стать карателем, тебя возьмем к себе в ОМОН, но быть ты должен обязательно отбитый наглухо г#ндон", - белорусы придумали гимн для своего ОМОНа. ВИДЕО

Защита от братской любви, крот из Офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

В мире животных

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ну, рассказывайте, как у вас дела, как забастовка?": работник БелАЗа показал пропагандисту Соловьеву гениталии. ВИДЕО 18+

Защита от братской любви, крот из Офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Новый член ТКГ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ, - указ

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) Лукашенко Александр (3626) фотожаба (14546) Соловьев Владимир (141) Ермак Андрей (1278)


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Топ комментарии
+45
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8101
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18.08.2020 22:04 Ответить
+42
обычное киевское метро..
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5027
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18.08.2020 22:14 Ответить
+20
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 988
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18.08.2020 22:15 Ответить
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Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8101
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18.08.2020 22:04 Ответить
комментарий отмечен как спам
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18.08.2020 22:06 Ответить
не вата рисовала,а в кремле.. так что - в спам и на удаление
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18.08.2020 22:13 Ответить
І коли починати сміятись? Бо кремлегумор доволі специфічний, над ним іржуть лише кремлеботи (і то, коли заплатять)
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20.08.2020 13:45 Ответить
В мире животных

шикарно!
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18.08.2020 22:08 Ответить
Перша зверху і друга знизу 👍
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18.08.2020 22:08 Ответить
обычное киевское метро..
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5027
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18.08.2020 22:14 Ответить
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 988
показать весь комментарий
18.08.2020 22:15 Ответить
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5671
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18.08.2020 22:15 Ответить
комментарий отмечен как спам
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18.08.2020 22:23 Ответить
Захист від братньої любові, кріт з офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6261
Новый член ТКГ
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18.08.2020 22:58 Ответить
Не зря в мордоре Беларусь называют БелоруССией. Он так и знали, что в названии страны спряталась аббревиатура СС, не зря же власть в стране захватили белофашисты.
https://censor.net/comments/locate/3214578/019214c6-ef01-72ec-be7b-3b46a61328d9
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19.08.2020 00:09 Ответить

Жаби - бімби!
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19.08.2020 00:44 Ответить
Кто громче всех кричит ,,Держи вора!"? То то и оно.Патриоты!
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19.08.2020 09:49 Ответить
маринованый ильич улыбнул. рукой йайца прикрыл, как футболист перед штрафным )) вроде они ему ещё пригодятся )) а во вторых - матерьяльчик то одёжок точно капиталистический ))
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19.08.2020 12:49 Ответить
 
 