Защита от братской любви, крот из Офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Шпион при власти

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев"

Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу ...

Крот

Всегда ж так делал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - "Пошел нах#й!" - сотрудники МЗКТ ответили Лукашенко. ВИДЕО (обновлено)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - людям, скандирующим "Уходи!": "Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема". ВИДЕО

Защита от братской любви

Перестарались...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мечтал ты стать карателем, тебя возьмем к себе в ОМОН, но быть ты должен обязательно отбитый наглухо г#ндон", - белорусы придумали гимн для своего ОМОНа. ВИДЕО

В мире животных

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ну, рассказывайте, как у вас дела, как забастовка?": работник БелАЗа показал пропагандисту Соловьеву гениталии. ВИДЕО 18+

Новый член ТКГ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ, - указ

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