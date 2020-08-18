Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП на Волыни, - полиция. ФОТОрепортаж
Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Любомльском районе Волынской области. Предварительно, один человек погиб.
По предварительным данным, обнародованным пресс-службой облуправления полиции, 23-летний житель райцентра, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 41-летний гражданин другого государства, пишет Цензор.НЕТ.
В результате водитель легковушки погиб. Иностранца доставили в больницу.
Сведения следователи внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
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