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Новости Фото Силовики
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Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП на Волыни, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Любомльском районе Волынской области. Предварительно, один человек погиб.

По предварительным данным, обнародованным пресс-службой облуправления полиции, 23-летний житель райцентра, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 41-летний гражданин другого государства, пишет Цензор.НЕТ.

В результате водитель легковушки погиб. Иностранца доставили в больницу.

Сведения следователи внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП на Волыни, - полиция 01
Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП на Волыни, - полиция 02
Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП на Волыни, - полиция 03

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ДТП (7700) Нацполиция (16610) правоохранительные органы (2972) силовики (2799) смерть (9261) Волынская область (1015)


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Это на какой скорости ехать надо было............
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18.08.2020 22:45 Ответить
Вже і дороги окремі, а все одно...
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18.08.2020 22:47 Ответить
Зато не тошнил на дороге
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18.08.2020 22:51 Ответить
Слабо! Два стекла тонированных остались целыми-вычтет страховка!
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18.08.2020 23:02 Ответить
жах
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18.08.2020 23:15 Ответить
Раньше было две беды,- дураки и дороги,а теперь одна - дороги.
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18.08.2020 23:25 Ответить
ни ху себе "..не справился с управлением.." - да он скорее на взлёт пошёл, а фура помешала...
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18.08.2020 23:44 Ответить
Он вражескую фуру из "другого государства" брал на таран, не зря же на фуре замазали фиренный логотип... Белосинекрасный..
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18.08.2020 23:48 Ответить
 
 