Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП на Волыни, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Любомльском районе Волынской области. Предварительно, один человек погиб.

По предварительным данным, обнародованным пресс-службой облуправления полиции, 23-летний житель райцентра, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 41-летний гражданин другого государства, пишет Цензор.НЕТ.

В результате водитель легковушки погиб. Иностранца доставили в больницу.

Сведения следователи внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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