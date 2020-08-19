Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой. ФОТОрепортаж
Около пяти тонн гуманитарного груза доставит самолет Национальной гвардии в ливанскую столицу Бейрут. Медикаменты и продукты питания будут сопровождать нацгвардейцы и спасатели.
Об этом сегодня, 19 августа, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Цензор.НЕТ.
"В Бейруте произошла страшная беда - взрыв в порту унес жизни 220 граждан, более 100 человек пропали без вести, более тысячи пострадавших, столица понесла огромные разрушения. Поэтому по просьбе посольства Ливана в Украине Указом Президента было принято решение о предоставлении гуманитарной помощи. В понедельник Кабинет Министров Украины выделил средства из резервного фонда на приобретение лекарственных средств, товаров медицинского назначения, муки. Груз в Бейрут будут сопровождать украинские гвардейцы и спасатели", - сказал Сергей Яровой.
Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник отметил, что Украина направляет помощь Ливану как раз в день международной гуманитарной помощи.
"Когда 4 августа случилась беда в Ливане, Президент Украины сразу позвонил выразил слова поддержки и предложил помощь нашей страны. И это говорит о большем, чем просто дружеские отношения между нашими странами. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру", - сказал Дмитрий Сеник.
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что украинские спасатели были готовы отправиться на помощь в ликвидации последствий завала сразу, но ливанская сторона определила, что для них более необходимы продукты питания.
"Из резервного фонда госбюджета было выделены 8 450 000 гривен. Масса груза составляет пять тонн. Я хочу выразить слова поддержки ливанскому народу и пожелания как можно быстрее справиться с этой ситуацией", - отметил Николай Чечеткин.
Чрезвычайный и Полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4 000 украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки.
Чрезвычайный и Полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за неравнодушие в такое непростое для Ливана время.
"Многие говорят о взрыве в ливанской столице - Бейруте. И в это сложное время Украина протянула нам руку помощи. Мы очень благодарны вам за поддержку, за помощь, за солидарность с нашим народом", - сказал Али Дахер.
Стоит отметить, что гуманитарный груз прибудет в Ливан около 12.30. Его встретит Министерство обороны Ливана, которое уже и будет распределять продукты и медикаменты по потребностям.
Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв - взорвались 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. В результате катастрофы от 250 до 300 тыс. человек остались без жилья.
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А когда на улице увидите бедных-говорите:зато помогли ливанам.