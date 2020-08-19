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Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой. ФОТОрепортаж

Около пяти тонн гуманитарного груза доставит самолет Национальной гвардии в ливанскую столицу Бейрут. Медикаменты и продукты питания будут сопровождать нацгвардейцы и спасатели.

Об этом сегодня, 19 августа, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает Цензор.НЕТ.

"В Бейруте произошла страшная беда - взрыв в порту унес жизни 220 граждан, более 100 человек пропали без вести, более тысячи пострадавших, столица понесла огромные разрушения. Поэтому по просьбе посольства Ливана в Украине Указом Президента было принято решение о предоставлении гуманитарной помощи. В понедельник Кабинет Министров Украины выделил средства из резервного фонда на приобретение лекарственных средств, товаров медицинского назначения, муки. Груз в Бейрут будут сопровождать украинские гвардейцы и спасатели", - сказал Сергей Яровой.

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Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой 01
Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой 02

Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник отметил, что Украина направляет помощь Ливану как раз в день международной гуманитарной помощи.

"Когда 4 августа случилась беда в Ливане, Президент Украины сразу позвонил выразил слова поддержки и предложил помощь нашей страны. И это говорит о большем, чем просто дружеские отношения между нашими странами. Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру", - сказал Дмитрий Сеник.

Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой 03

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что украинские спасатели были готовы отправиться на помощь в ликвидации последствий завала сразу, но ливанская сторона определила, что для них более необходимы продукты питания.

"Из резервного фонда госбюджета было выделены 8 450 000 гривен. Масса груза составляет пять тонн. Я хочу выразить слова поддержки ливанскому народу и пожелания как можно быстрее справиться с этой ситуацией", - отметил Николай Чечеткин.

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Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой 04
Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой 05

Чрезвычайный и Полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4 000 украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за неравнодушие в такое непростое для Ливана время.

"Многие говорят о взрыве в ливанской столице - Бейруте. И в это сложное время Украина протянула нам руку помощи. Мы очень благодарны вам за поддержку, за помощь, за солидарность с нашим народом", - сказал Али Дахер.

Стоит отметить, что гуманитарный груз прибудет в Ливан около 12.30. Его встретит Министерство обороны Ливана, которое уже и будет распределять продукты и медикаменты по потребностям.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв - взорвались 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. В результате катастрофы от 250 до 300 тыс. человек остались без жилья.

Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой 06
Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой 07
Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой 08
Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой 09
Украина направила в Бейрут пять тонн гуманитарной помощи, - замглавы МВД Яровой 10

Автор: 

Ливан (126) МВД (9333) гуманитарная помощь (1270) Яровой Сергей (98)


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Топ комментарии
+4
селитра?
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19.08.2020 09:16 Ответить
+4
Или откуда взялся груз?? У кого закуплен...когда был тендер??
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19.08.2020 09:22 Ответить
+1
это груз, того кого надо груз
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19.08.2020 09:25 Ответить
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селитра?
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19.08.2020 09:16 Ответить
Опередил
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19.08.2020 09:18 Ответить
Можна було б цілий корабель гуманітарки відправити, тут йти морем недалеко. В нас купа металу, цементу, скла, будівельних матеріалів - все це можна було закупити і направити в Бейрут десантним військовим кораблем в супроводження Гетьмана Сагайдачного. Це було б і тренування і допомога. Все ж краще ніж нарізати кола по Чорному морю.
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19.08.2020 11:14 Ответить
В эпицентре скупились на восемь лимонов???
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19.08.2020 09:21 Ответить
Или откуда взялся груз?? У кого закуплен...когда был тендер??
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19.08.2020 09:22 Ответить
это груз, того кого надо груз
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19.08.2020 09:25 Ответить
5 тон борошна вартують 2000 євро, що вони там купляли?
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19.08.2020 10:01 Ответить
5 тонн, самолетом! Вы это серьезно???? Да еще и с таким пафосом.... и охрана в воздухе... Да среднестатистический дальнобой как минимум грузит тон 30. Не... я не говорю что 30 нужно отправить... Ну бл...дь!!! Не дешевле ли было б эти жалкие газоновские 5 тонн наземным транспортом отправить...
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19.08.2020 10:06 Ответить
Дешевше було б морем відправити 1000 тон, але ......
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19.08.2020 10:10 Ответить
Паможем сірійскім братьям !
Україна направила в Бейрут п'ять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий - Цензор.НЕТ 802
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19.08.2020 10:33 Ответить
Чрезвычайный и Полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4 000 украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки, они что постоянно размножаются, постоянно слово более, зачем тогда вообще писать количество?
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19.08.2020 10:34 Ответить
А нацгвардійці та рятівники, що супроводжують вантаж, враховані в тих 5-ти тонах?
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19.08.2020 10:35 Ответить
Стоит отметить, что гуманитарный груз прибудет в Ливан около 12.30. Его встретит Министерство обороны Ливана, которое уже и будет распределять продукты и медикаменты по потребностям, буквально завалят Бейрут продуктами и медикаментами.
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19.08.2020 10:36 Ответить
направляет помощь Ливану как раз в день международной гуманитарной помощи, повезло ливанцам а то год бы пришлось ждать если дата не совпала.
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19.08.2020 10:39 Ответить
это П И А Р. если нет .то мы очень бохатая республика.
А когда на улице увидите бедных-говорите:зато помогли ливанам.
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19.08.2020 10:40 Ответить
смех те сами могут помочь
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19.08.2020 11:15 Ответить
5 тонн булочек с атб
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19.08.2020 11:16 Ответить
не помню помощи ливана в борьбе с агрессором на донбассе.
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19.08.2020 14:24 Ответить
5 тонн? Это какой-то позор.
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19.08.2020 15:28 Ответить
 
 