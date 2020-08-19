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ОМОН утром разогнал людей у проходной Минского тракторного завода, некоторым работникам заблокировали пропуска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У проходной Минского тракторного завода в среду утром ОМОН разгонял собравшихся людей. Здесь были работники завода, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.BY".

Отмечается, что у МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди. Сейчас у проходной находится ОМОН.

Сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуска. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод.

Сообщается, что заявления за свой счет во вторник написали около 500 работников. Они намерены рассказывать другим работникам про акции солидарности и забастовки.

К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако собравшихся оттеснил ближе к выходу к метро приехавший ОМОН. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление - еще один автозак, снова не позволили им здесь находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а потом - на противоположную сторону улицы Долгобродской.

Корреспондент издания сообщает, что ОМОН отвел в сторону одного из мужчин. Неизвестно, задержали ли его в последствии.

Также читайте: Канцлер Австрии Курц поддержал санкции за применение насилия в Беларуси и призвал к проведению новых выборов в стране

ОМОН утром разогнал людей у проходной Минского тракторного завода, некоторым работникам заблокировали пропуска 01
ОМОН утром разогнал людей у проходной Минского тракторного завода, некоторым работникам заблокировали пропуска 02
ОМОН утром разогнал людей у проходной Минского тракторного завода, некоторым работникам заблокировали пропуска 03
ОМОН утром разогнал людей у проходной Минского тракторного завода, некоторым работникам заблокировали пропуска 04

Автор: 

Беларусь (7937) завод (518) Минск (1562)


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Топ комментарии
+53
объява в Минском магазине..
ОМОН утром разогнал людей у проходной Минского тракторного завода, некоторым работникам заблокировали пропуска - Цензор.НЕТ 7896
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19.08.2020 10:30 Ответить
+34
Лука ведет себя как крыса загнанная в угол. Додружился с плешивым до ручки старый бульбоед.
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19.08.2020 10:31 Ответить
+26
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ФОТОФАКТ! Счастливые лица 80%, проголосовавших за Александра Григорьевича:

ОМОН утром разогнал людей у проходной Минского тракторного завода, некоторым работникам заблокировали пропуска - Цензор.НЕТ 9327
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19.08.2020 10:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Слишком много бульбы...
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19.08.2020 10:29 Ответить
Лукашенко все правильно робить - тунеядців потрібно гнати! Не хочеш працювати - не має тобі що робити на заводі, йди шукай собі роботу на базарі, трусами торгувати! В Україні в 1991 році до патріотів та націоналістів примазалось купа тунеядців та бандитів, теж ходили по заводам і волали Слава Україні, але соромно на них було дивитись бо це були найгірші працівники заводів, алкоголики та ********.
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19.08.2020 11:03 Ответить
Ты с активом "ДНР" типа пургина их часом не попутал?
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19.08.2020 12:13 Ответить
Такое ощущение, что усатый своей смертью не помрёт
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19.08.2020 10:29 Ответить
Опять уССатый страх потерял. Вроде ж до этого угомонился немного.
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19.08.2020 11:10 Ответить
мы сегодня день отдыха объявили, вот и посмели вылезти. кстати смотрите не на Минск, тут тяжелее всего, а на Гродно.
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19.08.2020 11:23 Ответить
объява в Минском магазине..
ОМОН утром разогнал людей у проходной Минского тракторного завода, некоторым работникам заблокировали пропуска - Цензор.НЕТ 7896
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19.08.2020 10:30 Ответить
А почему на стене, а не дверях? Было бы информативно в другом ракурсе, а так можно предположить, что кто-то просто на стену повесил и сфотографировал для картинки.
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19.08.2020 13:05 Ответить
Лука ведет себя как крыса загнанная в угол. Додружился с плешивым до ручки старый бульбоед.
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19.08.2020 10:31 Ответить
Память у тебя девичья? Забыл, що творил твой идол на михомайдане, подстилка?
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19.08.2020 11:20 Ответить
Вполне нормально, если ты в отпуске, то какого тебе по заводе шастать? У меня на работе такие же правила- карточку блокируют на период отпуска и выходных.
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19.08.2020 10:32 Ответить
Ты сначала повесишь на шею народа уродв, а потом из другой страны сравниваешь. У нас таких называют штрейбрехеры. Как правило, сплошь и рядом подлецы.
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19.08.2020 10:43 Ответить
Какие штрайкбрехеры? Профсоюз не организатор забастовки. 3% недовольных взяли отпуск, остальные работают.
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19.08.2020 11:00 Ответить
Саша, 3% это у тебя рейтинг. Ты снова перепутал и соврал!
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19.08.2020 11:07 Ответить
Эй, немцы липовые -- у нас в Германии таких называют "штрайкбрэхэры". (Streikbrecher) *)
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19.08.2020 15:23 Ответить
Вы еще расскажите, что считать людей, ушедших в отпуск, организованной преступностью - это тоже нормально...
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19.08.2020 10:47 Ответить
То что у тебя в ольгино так, и без твоего высера понятно...
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19.08.2020 10:48 Ответить
здесь другая ситуация. какая заява на отпуск если ты бастуешь.
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19.08.2020 10:51 Ответить
Ну вообще логично, если ты написал заявление на отпуск чтоб помитинговать то что тебе делать на территории завода.
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19.08.2020 10:33 Ответить
НУ СОКО МАЖНА ИЗДЕВАЦЦА НА ПРИЗИДЕНТОМ!??????
он же возьмёт пистолет и застрелиться!!!
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19.08.2020 10:33 Ответить
При чем два раза подряд и судмедэксперты из Украины подтвердят , что это на 100% самоубийство.
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19.08.2020 10:39 Ответить
... застрелившиь упадёт на торчащий гвоздь и эта рана окажется смертельной
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19.08.2020 10:49 Ответить
А еще повесится и утопится
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19.08.2020 11:13 Ответить
ага, с гвоздём в голове...
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19.08.2020 11:15 Ответить
и с балкона сиганет...
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19.08.2020 11:38 Ответить
Всех этих с отпусками наверняка скоро уволят чтоб другим неповадно было, блокировка пропусков это только начало.
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19.08.2020 10:36 Ответить
Уедут к кацапам работать , а ***** только это и надо.
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19.08.2020 10:40 Ответить
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu



ФОТОФАКТ! Счастливые лица 80%, проголосовавших за Александра Григорьевича:

ОМОН утром разогнал людей у проходной Минского тракторного завода, некоторым работникам заблокировали пропуска - Цензор.НЕТ 9327
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19.08.2020 10:37 Ответить
кацапьи *****
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19.08.2020 11:08 Ответить
За Лукашенко голосовало максимум 10%.
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19.08.2020 12:14 Ответить
ну что бульбаши накал страстей остывает,а активным в это время подпортят трудовые чтобы не проявляли вольнодумство)))что малые дети прямо....начали бастовать -бастуйте!!!!доводите дело до конца
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19.08.2020 10:39 Ответить
А може все це ширма, щоб прикрити економічний крах, бо - "Бизнес-модель Беларуси держится на дешевой нефти из России
Минску нужна российская нефть не только для собственных нужд, но и для дальнейшей перепродажи, подчеркнули эксперты. "Без российской нефти Белоруссия, конечно же, не обойдется, ведь она обеспечивает 42 процента ее товарооборота с внешним миром".
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19.08.2020 10:39 Ответить
Эту же шляпу кидали и про Польшу,и про страны Балтии,и про Украину.И у нас без газа и нефти лаптей крапива даже в огороде не вырастет.Они уже не знают кому это богатство свое втюхать по факту.Даже Китай с Турцией испугались и отказались.Мы все умрем без них)
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19.08.2020 11:48 Ответить
шо там у бульбашей?
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19.08.2020 10:41 Ответить
бульба
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19.08.2020 10:42 Ответить
Не понял по видео, омон с цветами встречали ?
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19.08.2020 10:43 Ответить
Если написали заявление на отпуск, то зачем им попадать на территорию завода? Вполне логично все. Написали - отдыхайте.
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19.08.2020 10:44 Ответить
Як вже набридло це обмазування білоруським двіжом.
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19.08.2020 10:44 Ответить
https://newsua.one/news/pro-belorusskoe-ekonomicheskoe-chudo_-mif-v-kotoryi-my-verili.html ПРО БЕЛОРУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО. МИФ, В КОТОРЫЙ МЫ ВЕРИЛИ

ОМОН вранці розігнав людей біля прохідної Мінського тракторного заводу, деяким працівникам заблокували перепустки - Цензор.НЕТ 7941

Немного о белорусском «экономическом чуде». Которое у нас так нравится многим.
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19.08.2020 10:45 Ответить
Очередь за огурцами.
1-я женщина: Мне подлинней!
2-я: Мне попупыристей!
3-я: А мне все равно, мне для салата.
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19.08.2020 10:53 Ответить
У них идея слабая - против Лукашенка. На такой идее далеко не уедешь, кроме как в кабинке проголосовать - и то бесполезно - надуют.
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19.08.2020 11:19 Ответить
но обнадеживает то,что выходят не под флагами белоруссии,а под флагами беларуси.
и кто говорил,что будет легко и с первого раза все получится?
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19.08.2020 11:25 Ответить
А наш Клоун как к власти пришел?! Как раз на идее "против Порошенко"
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19.08.2020 11:50 Ответить
Да скорее сработала мыльная операю Эффект Санта Барбары. Кто б за такое проголосовал, если бы оно не было мыльным Голобородьком?
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19.08.2020 17:39 Ответить
Как я уже несколько раз писал МНЕ НЕ ПОНЯТНО ПОЧЕМУ ЭТО НАЗЫВАЮТ ЗАБАСТОВКОЙ! Я ДУМАЛ ЧТО ЗАБАСТОВКА ЭТО КОГДА ЗАВОД НЕ РАБОТАЕТ!! А ЕСЛИ ЗАВОД РАБОТАЕТ ТО ЭТО НЕ ЗАБАСТОВКА А МИТИНГ!! НУ А ТЕ КТО МЕТЕНГУЮТ КАК СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО ТЕХ УВОЛЯТ ПУСТЬ МЕТЕНГУЮТ!!
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19.08.2020 10:45 Ответить
Только не митинг, а метенг!
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19.08.2020 10:50 Ответить
А когда приехал ОМОН, то митинг плавно перерос в петтинг.
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19.08.2020 11:15 Ответить
петинг
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19.08.2020 17:57 Ответить
Какой ты навязчивый!
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19.08.2020 11:15 Ответить
Лука увидел что Европа импотенты и не поддержали людей в Беларуси и начал вторую волну по уничтожению протестов. Скоро еще вагнеровские террористы ***** приедут и начнут уничтожать физически всех кто против диктатора.
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19.08.2020 10:47 Ответить
Европа, а вернее ЕС никому ничего не должен. Тем более делать революцию за беларусов. Им придется пройти все ужасы и страдания ЛИЧНО, чтобы стать свободными, как украинцы.
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19.08.2020 11:16 Ответить
Только Украине помогал весь мир. Да и некоторые олигофрены впряглись в надежде все переделить. Иначе задавил Януковощ Майдан за пол часа и в сауну дальше гулять. А беларусов значит нужно бросить без поддержки на уничтожение. Вот истинная натура хохла
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19.08.2020 11:21 Ответить
Кто помогал, Украине? Импотентный ООН с его вечно озабоченными членами ? Или может печеньки Нуланд были реальной подмогой ? Ты еще напиши, что Госдеп нам на Майдан деньги присылал. Нарратив о несамостоятельности Украины, которая положила 15 тысяч жизней в войне с мордором выгоден прежде всего имперцам. Все эти санкции - несопоставимая и совершенно несвоевременная помощь и в основном от США, а не от ЕС с его продажными Францией и Австрией, действующими в интересах мордора. Если бы хотя бы было написано о Польше, Литве, Латвии и Эстонии, я бы еще согласился, но точно не про ЕС. Украина УЖЕ истекала кровью, когда они проявляли озабоченность и обеспокоенность, но никто не хотел дават нам летальное оружие. И Меркель уговаривала Турчинова не воевать за Крым. А путлер плевать на все это хотел и если бы не добробаты и волонтеры, никакой ЕС не помог бы спасти достижения Революции Достоинства. Так что не нужно мне, человеку, прошедшему Майдан, втирать про помощь ЕС. Так понятно, хохол?
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19.08.2020 12:16 Ответить
от ЕС, а скорей от Китая ********* только одно - ужержать медведя на цепи.
с отстальным разберемся.
денег в стране нет совсем.
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19.08.2020 11:26 Ответить
"Прідєтся пройті всє ужаси і страданія лічно,чтоби стать свободнимі как украінци"...Більш цинічної фрази я давно не чув...
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19.08.2020 11:47 Ответить
Правда всегда звучит цинично.
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19.08.2020 12:17 Ответить
Каждому революционеру дубинкой по харе, да посильнее!
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19.08.2020 10:48 Ответить
И ***** твоему веревочку
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19.08.2020 11:55 Ответить
Цветами и хлопаньем в ладоши еще ниодного диктатора не скинули. так что или берите оружие или оружие Луки возьмет вас. И месть Луки будет жестокой.
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19.08.2020 10:49 Ответить
100% так!!! либо МОРДОБОЙ либо расходитесь по домам и не майтесь дурью!!
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19.08.2020 10:50 Ответить
Месть уже началась. И это будет тихий ужас и кошмар. Живые позавидуют мёртвым.
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19.08.2020 10:52 Ответить
Сёрвёрная Корея №2?
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19.08.2020 11:12 Ответить
Да ветухайчик, на фонариках вам ольгинцам повисеть придется по любому. Списочки готови..
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19.08.2020 13:22 Ответить
Какой ты смешной.
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19.08.2020 14:37 Ответить
за все надо платить кацапику
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19.08.2020 16:24 Ответить
Тебе лечиться надо, жертва аборта!
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19.08.2020 16:37 Ответить
Что свинорус, шейка чувствует веровочку намиленную?
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19.08.2020 16:46 Ответить
Ты бы поберёг себя, дефективный!
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19.08.2020 17:18 Ответить
Дефективние, работают бакланами у пригожина. Расскажи как там очутился? Дебил от рождения или руки из жопи?
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19.08.2020 19:19 Ответить
Пятиклассник? Не, пожалуй шестиклассник... У ты какой!
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19.08.2020 19:46 Ответить
А в чем новость, есть такие предприятия где блокируется пропуск на время отпуска.
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19.08.2020 10:52 Ответить
да практически на всех нормальных предприятиях так.
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19.08.2020 10:57 Ответить
Диктатор лукаш - враг собственного народа!
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19.08.2020 10:56 Ответить
а где разгон? не... ничё у них не поменяется побузят-побузят и пойдут бульбу собирать....
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19.08.2020 10:57 Ответить
усатый за столько лет правления напрочь вытер у белорусов чувство свободы - это было вроде непроизвольного выплеска эмоций...
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19.08.2020 10:59 Ответить
Мантри Лукашенка.
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19.08.2020 11:01 Ответить
так оно так и есть)) раньше (помаренчева революция, евромайдан) он (усатый таракан) им (белорусам) это (мантры) завуалировано преподносил - ТВ, рассия-братья, единае гасударство, а когда наступил час икс - он в открытую им напомнил то заложено в подсознании. Уверен, что ничего лучшего (к сожалению) беларусов не ждёт.
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19.08.2020 11:39 Ответить
отак потихеньку тепер загонять в стійло! час або або!
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19.08.2020 11:05 Ответить
омон вообще ни кто ниже ппс просто уровень дворника мозгов нет видно тупо гестапо
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19.08.2020 11:08 Ответить
пока не прибьют какого -нибудь ОМОНОвца
будут людей бить и разгонять
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19.08.2020 11:19 Ответить
Дужу шкода що Лукашенко не запросив Зеленського до себе перед виборами. Вже би був новий президент в Білорусії.
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19.08.2020 11:20 Ответить
Цікаво...якось дивно все відбувається... Здається ..невідомі організатори настрою людей кудись зникли і протести почали спадати...Тихановська уїхала... ну не Жанна вона..не Жанна (скорише частинка чогось).. Відсутність центрального органу у протестуючих говорить багато чого....... Думаю що скоро може вискочити чорт з табакерки -ХЛО і провести нові вибори з допомогою "вежливих" халуїв і таким чином убити два зайці ні три 1. Протести зникнуть бистроі безболісно.2.Президентом стане проросійський кандидат (цепний).3 Білорусь ввійде в нове союзне халуйство.. ..Цікава тенденція за весь час протесту відбулось багато поганого а ле чомусь люди требують тільки одного Чесних виборів...Не дивно? а мені дуже дивно... Не дивіться на картинку а дивіться як їїпоказуть і що робиться за нею. Чрмусь я все білше впевнююсь в тому що ..гм. якось все як по нотам.
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19.08.2020 11:21 Ответить
Цікаво а чи проводились в Беларусії десь за рік соц опрос що до відношення людей до своєї держави як самостійної чи про віднощення до соззу бившого чи нового..??? Як що були то це Можно вважати початком операції ..З цого моменту треба аналізувати далі.
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19.08.2020 11:33 Ответить
https://www.svaboda.org/a/30791540.html Супрацоўнікаў БТ, якія страйкуюць, замянілі супрацоўнікамі Russia Today
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19.08.2020 11:36 Ответить
А картоплю копати теж кацапи приїдуть?
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19.08.2020 13:26 Ответить
Дуже цікаво..))) Опрос був .(погуглив Опрос выявил отношение граждан Белоруссии к союзу с Россией https://www.gazeta.ru/gazeta/authors/rafael_fahrutdinov.shtml Рафаэль Фахрутдинов 28.11.2019, 21:34) ))) От вам і початок ниточки Мабуть опрос показав дуже погане відношення до союзу і тому пішли інши шляхом... (хоча молиіий і ще один варіант но там для мене дуже багато НО...
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19.08.2020 11:58 Ответить
Впервые вынужден согласится с Лениным; https://www.youtube.com/watch?v=ZXLJ_8Sn6UE Против лома нет приема(окромя другого лома). У нас на Майдане три месяца стояли мирно.
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19.08.2020 12:00 Ответить
Треба тягнути за ниточку..треба ще оперативна інформація а це довго... Чомусь впевнений що організатори настрою протестувальників будуть ДУЖЕ мутні і майже не вловимі...Треба подивитись.. )))))розлідування в режимі онлайн...))
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19.08.2020 12:06 Ответить
А вы шо думали? Шо в свободной стране живете??? Че совок подзабыли уже?
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19.08.2020 12:53 Ответить
Так "шо" чи "чё"..)))
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19.08.2020 13:00 Ответить
"Лучше бы работали, а не майданили. Беркут! Беркут!" (c)
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19.08.2020 21:13 Ответить
самозванец и просто самодур
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20.08.2020 08:32 Ответить
 
 