ОМОН утром разогнал людей у проходной Минского тракторного завода, некоторым работникам заблокировали пропуска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У проходной Минского тракторного завода в среду утром ОМОН разгонял собравшихся людей. Здесь были работники завода, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "TUT.BY".

Отмечается, что у МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди. Сейчас у проходной находится ОМОН.

Сегодня работники МТЗ, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуска за свой счет, не смогли попасть на территорию завода. Это несколько сотен человек. У них заблокированы пропуска. При этом других их коллег, которые не писали заявления на отпуска, без проблем пропускали на завод.

Сообщается, что заявления за свой счет во вторник написали около 500 работников. Они намерены рассказывать другим работникам про акции солидарности и забастовки.

К работникам МТЗ присоединились неравнодушные люди, а также некоторые работники Минского моторного завода. Однако собравшихся оттеснил ближе к выходу к метро приехавший ОМОН. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление - еще один автозак, снова не позволили им здесь находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а потом - на противоположную сторону улицы Долгобродской.

Корреспондент издания сообщает, что ОМОН отвел в сторону одного из мужчин. Неизвестно, задержали ли его в последствии.

Также читайте: Канцлер Австрии Курц поддержал санкции за применение насилия в Беларуси и призвал к проведению новых выборов в стране







