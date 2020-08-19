17 иностранным журналистам отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации, - Госпогранкомитет. ФОТОрепортаж
Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну 17 иностранным журналистам, которые не имели журналистской аккредитации, выдаваемой МИД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПК Беларуси.
"18 августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Республику Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны", - говорится в сообщении.
"Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства", - добавили в погранкомитете.
Пограничники Беларуси отмечают "нетипичную для иностранцев склонность к перемещению крупных сумм наличной валюты, выявленную у некоторых корреспондентов, представлявшихся туристами".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль