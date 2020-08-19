РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12917 посетителей онлайн
Новости Фото Революция в Беларуси
1 177 5

17 иностранным журналистам отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации, - Госпогранкомитет. ФОТОрепортаж

Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну 17 иностранным журналистам, которые не имели журналистской аккредитации, выдаваемой МИД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПК Беларуси.

"18 августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Республику Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

"Несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах по посещению различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства", - добавили в погранкомитете.

Пограничники Беларуси отмечают "нетипичную для иностранцев склонность к перемещению крупных сумм наличной валюты, выявленную у некоторых корреспондентов, представлявшихся туристами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Версия о том, что боевиков "Вагнера" заманили в Беларусь СБУ и ГУР МОУ - дезинформация, - Ермак

17 иностранным журналистам отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации, - Госпогранкомитет 01
17 иностранным журналистам отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации, - Госпогранкомитет 02
17 иностранным журналистам отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации, - Госпогранкомитет 03
17 иностранным журналистам отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации, - Госпогранкомитет 04
17 иностранным журналистам отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации, - Госпогранкомитет 05
17 иностранным журналистам отказали во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации, - Госпогранкомитет 06

Автор: 

Беларусь (7937) журналистика (3325) пограничники (1589) СМИ (3845)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.08.2020 11:41 Ответить
Масоны послали рептилоидов освещать жертвоприношение, во время которого ВНЕЗАПНО гвардия Ассасинов украдет секретный рецепт посадки(картошки), а потом заразят всю картошку ГМО чтобы Россия погибла от голода. Масоны просто хотят захватить говносвалку и все бараки, землянки, хибары и Бай.кал дабы там построить Новый Ерусалим и заселить меркурианцами.(и тут Бацька проснулся и побежал давать пресс-лукашенцию)
показать весь комментарий
19.08.2020 11:44 Ответить
Ох и загнул! Вот это полет фантазии, куда там автору "пластилина овец".
показать весь комментарий
19.08.2020 11:52 Ответить
судя по "версиям" с Боингом, то я еще мало придумал, они могут и покруче.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:11 Ответить
У Северной Кореи внезапно появился "конкурент" в центре Европы?
показать весь комментарий
19.08.2020 11:53 Ответить
 
 