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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Волонтеры засыпали позиции оккупантов патриотическими листовками: "Это троллинг наших врагов". ФОТО

Ко Дню независимости Украины при помощи воздушных шариков отправили на передовых позиции противника листовки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Эти открытки - это, по сути, троллинг. Мы знаем, что День независимости. И не "поздравить" наших врагов мы не могли. И мы специально для них подготовили 3-4 тысячи листовок, запустили на позиции врага", - рассказал участник акции Владислав с позывным "Борода".

"Мы показываем, что мы о них очень много знаем. Даже во времена затишья мы работаем, мы не сложили руки, мы освобождаем свою землю", - добавил он.

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Благодаря механизму, состоящему из будильника и "электронной спички", коробка с открытками раскрылась четко над позициями противника.

Волонтеры засыпали позиции оккупантов патриотическими листовками: Это троллинг наших врагов 01
Волонтеры засыпали позиции оккупантов патриотическими листовками: Это троллинг наших врагов 02
Волонтеры засыпали позиции оккупантов патриотическими листовками: Это троллинг наших врагов 03
Волонтеры засыпали позиции оккупантов патриотическими листовками: Это троллинг наших врагов 04

Автор: 

День Независимости (1196) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+22
Волонтеры засыпали позиции оккупантов патриотическими открытками: "Это троллинг наших врагов" - Цензор.НЕТ 1925
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19.08.2020 14:15 Ответить
+22
напалм конечно был бы более предпочтительнее, но открытки тоже неплохо
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19.08.2020 14:17 Ответить
+12
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." (c)
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19.08.2020 14:19 Ответить
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Волонтеры засыпали позиции оккупантов патриотическими открытками: "Это троллинг наших врагов" - Цензор.НЕТ 1925
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19.08.2020 14:15 Ответить
ха., здоров, читаешь видать то
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19.08.2020 14:23 Ответить
напалм конечно был бы более предпочтительнее, но открытки тоже неплохо
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19.08.2020 14:17 Ответить
Проще было шмальнуть "точкой У" по параду к 75 летию второй мировой войны и решить за минуту все проблемы, но так тоже сойдет
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19.08.2020 14:19 Ответить
по параду? ракетой? да вы, батенька эстет фашистский) но мне нравится ход этой мысли.
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19.08.2020 14:21 Ответить
Твой пэтя сочинил минские, а там пишется, что низзя стрелять
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19.08.2020 14:21 Ответить
...вася, а "формулу Штайнмаера" - тоже он сочинил?
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19.08.2020 14:25 Ответить
Что он только не сочинял) Президент ФРГ Франк Штайнмайер сам лично заявлял, что в переговорах по его "формуле" участвовал его дружбан Петр Порошенко https://focus.ua/politics/441806-shtainmaier_zaiavil_chto_v_peregovorakh_po_ego_formule_uchastvoval_petr_poroshenko
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19.08.2020 14:49 Ответить
участвовал и принимал/подписывал - разные вещи. или тебе какаяразница? так поди попей с унитаза.
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20.08.2020 08:47 Ответить
Напалм, это уже билетики на концерт йёси с хором и шуточками мишки в зад..оного...
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19.08.2020 14:55 Ответить
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19.08.2020 14:17 Ответить
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." (c)
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19.08.2020 14:19 Ответить
Креативно!...Молодцы!!...
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19.08.2020 14:19 Ответить
Не очень то и креативно. Немного сплагиатили у белорусских ливорюционеров, вручающих цветочки омоновцам
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19.08.2020 14:26 Ответить
та ладно. 2013 год.
Волонтери засипали позиції окупантів патріотичними листівками: "Це тролінг наших ворогів" - Цензор.НЕТ 2603
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20.08.2020 08:53 Ответить
Ну як діти малі, ніяк не подорослішають.
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19.08.2020 14:22 Ответить
А на шо? Нам би вітер у обличчя та відчуття свободи
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19.08.2020 14:26 Ответить
А если бы враги забоялись бы, что к шарикам приделана взрывчатка и сбили бы те шарики, то были бы виноваты в срыве перемирия именно они, а не волонтеры, это же ясно.
Дбл бл.
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19.08.2020 14:24 Ответить
это посм. как финны листовки писали, причем - правду, но тогда оккупанты выгребали, и оно действовало, а мы сидим и "поздравляем" - листовки хотя бы из бумаги шоб террористы скручивали "косяки"?
ну вот, пособили.
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19.08.2020 14:25 Ответить
Зайдіть сюди https://thetruesize.com/ і побачите реальне "вєлічєство", перетярнувши карту любої країни на екватор.
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19.08.2020 14:25 Ответить
Почитайте Гашека. Швейк называл подобные открытки идиотизмом в квадрате, а солдаты использовали их в сортире
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19.08.2020 14:38 Ответить
Ха-Ха-Ха! Здорово ! На рашке тоже организуют концерты памяти Владимира Высоцкого.
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19.08.2020 14:42 Ответить
Хаххах, троллинг хороший)
Пока нельзя стрелять, можно деморализировать гадов.
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19.08.2020 15:11 Ответить
"мы освобождаем свою землю", а другие зе ее успешно сдают.
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19.08.2020 19:13 Ответить
 
 