Волонтеры засыпали позиции оккупантов патриотическими листовками: "Это троллинг наших врагов". ФОТО

Ко Дню независимости Украины при помощи воздушных шариков отправили на передовых позиции противника листовки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Эти открытки - это, по сути, троллинг. Мы знаем, что День независимости. И не "поздравить" наших врагов мы не могли. И мы специально для них подготовили 3-4 тысячи листовок, запустили на позиции врага", - рассказал участник акции Владислав с позывным "Борода".

"Мы показываем, что мы о них очень много знаем. Даже во времена затишья мы работаем, мы не сложили руки, мы освобождаем свою землю", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Сдавшийся снайпер рассказал об "ЛНР": командиры из РФ, заградотряды, по субботам - кино про фашистов. ВИДЕО

Благодаря механизму, состоящему из будильника и "электронной спички", коробка с открытками раскрылась четко над позициями противника.







