Гражданин Израиля наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж
Иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 168 тыс. гривен. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили денежные средства, полученные злоумышленником за незаконный сбыт оружия.
Сообщается, что пресекли преступную деятельность гражданина Израиля сотрудники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР НП Украины, Управление уголовного розыска, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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Пчьоли протів мьода ?
Серйозно ?
если бы ету брешь в торговле первым зметил не гражданин израиля,
а гражданин швеции - от тода я бы очень очень удивился, а пока все ок... )))
- та баллончики гораздо лучше! Они действуют наверняка. После них гопник вырубается полностью а не обозленный синяками штрыкает тебя ножичком. ...
Та же картина и за рулем - после пшиканья в козла баллончиком он вже за тобой не погонится и не побежит в полицию фастаться синяками и уликами - шариками.