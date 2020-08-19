Гражданин Израиля наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 168 тыс. гривен. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили денежные средства, полученные злоумышленником за незаконный сбыт оружия.

Сообщается, что пресекли преступную деятельность гражданина Израиля сотрудники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР НП Украины, Управление уголовного розыска, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

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Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.







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