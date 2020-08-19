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Новости Фото Силовики
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Гражданин Израиля наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия в Харькове, - полиция. ФОТОрепортаж

Иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 168 тыс. гривен. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили денежные средства, полученные злоумышленником за незаконный сбыт оружия.

Сообщается, что пресекли преступную деятельность гражданина Израиля сотрудники отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР НП Украины, Управление уголовного розыска, под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ обезвредила схрон "МГБ ДНР" со взрывчаткой и оружием. ФОТО

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Гражданин Израиля наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия в Харькове, - полиция 01
Гражданин Израиля наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия в Харькове, - полиция 02
Гражданин Израиля наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия в Харькове, - полиция 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий, торговавший оружием, задержан в Харькове, - Нацполиция

Автор: 

Израиль (2069) оружие (10294) Нацполиция (16610) правоохранительные органы (2972) продажа (486) силовики (2799) Харьков (7638)


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Топ комментарии
+13
Давно пора сделать короткостволы для граждан легальными и забыть про эту "проблему", как во всем цивилизованном мире.
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19.08.2020 21:05 Ответить
+5
Ти реально закликаєш, поставити під загрозу життя урок?
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19.08.2020 21:17 Ответить
+4
Урки приймуть закон, який проти них?
Пчьоли протів мьода ?
Серйозно ?
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19.08.2020 21:35 Ответить
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Давно пора сделать короткостволы для граждан легальными и забыть про эту "проблему", как во всем цивилизованном мире.
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19.08.2020 21:05 Ответить
Ти реально закликаєш, поставити під загрозу життя урок?
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19.08.2020 21:17 Ответить
Умные урки не пострадают, а у тупых судьба такая - они свою смертушку по-любому найдут... Дарвинизм в действии.
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19.08.2020 21:19 Ответить
Ти реально думаєш, що вони приймуть такий закон?
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19.08.2020 21:23 Ответить
Они могут принять любой закон, и этот тоже, если увидят перспективу на нём попилить баблишка.
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19.08.2020 21:24 Ответить
Урки приймуть закон, який проти них?
Пчьоли протів мьода ?
Серйозно ?
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19.08.2020 21:35 Ответить
А почему нет? Это добавит возможность торговать валынами в открытую, легальный бизнес.
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19.08.2020 21:43 Ответить
А хіба їм зараз хтось забороняє це робити?
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19.08.2020 22:27 Ответить
де пістолет можна купити, справжній, а не пукавки гумоплюйні чи газові і легально?
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20.08.2020 07:30 Ответить
два законопроекти лежать в комітетах ВР, і ніби мають виробити на їх базі один, головне щоб без пропозицій їбіса
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20.08.2020 07:29 Ответить
Кернес?
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19.08.2020 21:16 Ответить
Хобби, ага)))
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19.08.2020 21:18 Ответить
запрет на продажу короткостволов ведет к нелегалногу его сбыту.
если бы ету брешь в торговле первым зметил не гражданин израиля,
а гражданин швеции - от тода я бы очень очень удивился, а пока все ок... )))
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19.08.2020 21:25 Ответить
Это не Кернес ..случайно?..???
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19.08.2020 22:31 Ответить
Не тот уровень берёте ,то что вы видите на столе в купюрах , а там не более 10 шту UAH прожиточный дневной уровень и то не всегда подобных кернесу лиц
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19.08.2020 23:38 Ответить
Вопрос, где огнестрел? Это травматы на картинках...
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19.08.2020 22:47 Ответить
или всякое гавно можно считать огнестрелом?
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19.08.2020 22:48 Ответить
у наших експертів так, головне щоб хоч один постріл справжнім патроном витримав.
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20.08.2020 07:31 Ответить
мля! за резинки 7 лет тюрьмы!?
- та баллончики гораздо лучше! Они действуют наверняка. После них гопник вырубается полностью а не обозленный синяками штрыкает тебя ножичком. ...
Та же картина и за рулем - после пшиканья в козла баллончиком он вже за тобой не погонится и не побежит в полицию фастаться синяками и уликами - шариками.
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20.08.2020 00:10 Ответить
нелегальный... мало отстегнул чтобы было легально?
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20.08.2020 00:28 Ответить
Ну так узаканивайте!
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20.08.2020 01:15 Ответить
Громадянину Ізраїлю респект за те, що дозволяє українцям не бути рабами у влади і бандитів, які вже мають зброю і ативно її використовують, при імпотентній поліції, яка тільки й може що крейдою обводити трупи і об'являти план перехват. Звісно зброя не повинна бути у вигляді гранат і вибухівок. А ще нардупам чомусь не хочеться приймати закон про Зброю, вони хочуть відомчу цідулку МВС поставити над Конституцією, яка повинна мати статтю про право громадян на вільне володіння стрілецькою зброєю, як в США.
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20.08.2020 06:32 Ответить
а хто тобі так само забороняє, купи газовий чи стартовий, висверли штифт, і ти крутий власник вогнепальної зброї, не раб. я жартую, не сприйми як інструкцію порушувати закон. а він же не справжні корткостволи продавав, а перероблені, як я писав вище, під гуму. формально гумкоплюй не вогнепальна зброя, а спецпристрій, але експертиза скаже, що це вогнепальна і все чуваку до 7 років. правда там в більшості умовно дають, але неприємно.
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20.08.2020 07:36 Ответить
шли мазл
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20.08.2020 07:29 Ответить
 
 