Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики. ФОТОрепортаж
Работники НАЭК "Энергоатом" 19 августа провели предупредительную акцию протеста под Кабмином.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Атомпрофсоюза", участники требуют пересмотреть "дискриминационную политику по отношению к государственной компании, закрепленную в постановлении КМУ №694 от 5 августа 2020 года, и наработать действенные меры выхода из критического финансового состояния".
Также среди условий, поставленных атомщиками:
- увольнение и.о. министра энергетики Ольгу Буславец,
- разработка и утверждение Программы развития атомно-энергетического комплекса Украины,
- прекращение ручного управления взаимоотношениями между субъектами-участниками энергорынка,
- создание отдельного органа управления атомно-энергетическим и промышленным комплексом,
- обеспечение использования в полном объеме имеющихся мощностей АЭС.
"В случае отсутствия положительных изменений работники вынуждены будут начать бессрочную акцию в городах-спутниках украинских АЭС и направить соответствующее обращение на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и уволить за деструктивную позицию по управлению стратегическим предприятием Премьер-министра Д. Шмыгаля и и.о. министра энергетики О. Буславец", - говорится в анонсе акции на сайте Федерации профсоюзов Украины.
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а атомщикам запрещено заниматься политикой
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Українець відкрив.
Якщо підручник шкільної фізики не скурив то зрозумієш.
Два діди приколюються один над другим.
Ахмєтка і Ко з своїми "зеленими тарифами" хай свиснуть в гудок !!!)))
Але в мене є відповідь на твій "мізарь", якщо хочеш то відповім.
2. В Німеччині вже більше 50 % - зелений тариф і ніякої кризи в енергетиці.
може трохи в щакупівельних цінах Бєні треба пошукати дірку на десятки мільярдів ?
Ніт !
2. ты не разбираешься по Германии совсем.
а сколько именно и в каких единицах измерения фактически сдали ?
Кацап, распечатай свой коммент и засунь его себе в задницу.
https://censor.net.ua/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut
туда сколько вбухали, а еще консервацию блоков надо учесть, а еще риски глобальные (агрессия, чернобыльская) которые отрасль не потянет, да и бюджет вряд ли
Вот одна из главных причин кризиса энергетики и неработающего энергорынка: олигархи заставляют продавать э/э Энергоатома своим прокладкам буквально за копейки. Потом эти фирмы-прокладки перепродают ее по ценам выше рыночных опять же гос. компаниям (к примеру, УЗ) и населению. В результате Энергоатом с.сет леденец, население башляет сполна, кучка схематозников обогащается. Инвесторы, велком ту Юкрейн. Население - эпоха бидности скинчилася.
Особенно со 100% загрузкой АЭС.
Самая дешевая энергия - атомная. Дешевая энергия помогает производить более дешевые товары и выйти из кризиса.