Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики. ФОТОрепортаж

Работники НАЭК "Энергоатом" 19 августа провели предупредительную акцию протеста под Кабмином.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Атомпрофсоюза", участники требуют пересмотреть "дискриминационную политику по отношению к государственной компании, закрепленную в постановлении КМУ №694 от 5 августа 2020 года, и наработать действенные меры выхода из критического финансового состояния".

Также среди условий, поставленных атомщиками:

- увольнение и.о. министра энергетики Ольгу Буславец,

- разработка и утверждение Программы развития атомно-энергетического комплекса Украины,

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- прекращение ручного управления взаимоотношениями между субъектами-участниками энергорынка,

- создание отдельного органа управления атомно-энергетическим и промышленным комплексом,

- обеспечение использования в полном объеме имеющихся мощностей АЭС.

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"В случае отсутствия положительных изменений работники вынуждены будут начать бессрочную акцию в городах-спутниках украинских АЭС и направить соответствующее обращение на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и уволить за деструктивную позицию по управлению стратегическим предприятием Премьер-министра Д. Шмыгаля и и.о. министра энергетики О. Буславец", - говорится в анонсе акции на сайте Федерации профсоюзов Украины.





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Фото: facebook.com/Atomprofspilka

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