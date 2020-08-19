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Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики. ФОТОрепортаж

Работники НАЭК "Энергоатом" 19 августа провели предупредительную акцию протеста под Кабмином.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Атомпрофсоюза", участники требуют пересмотреть "дискриминационную политику по отношению к государственной компании, закрепленную в постановлении КМУ №694 от 5 августа 2020 года, и наработать действенные меры выхода из критического финансового состояния".

Также среди условий, поставленных атомщиками:

- увольнение и.о. министра энергетики Ольгу Буславец,

- разработка и утверждение Программы развития атомно-энергетического комплекса Украины,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергорынок по новым правилам не сработал

- прекращение ручного управления взаимоотношениями между субъектами-участниками энергорынка,

- создание отдельного органа управления атомно-энергетическим и промышленным комплексом,

- обеспечение использования в полном объеме имеющихся мощностей АЭС.

Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 01

Также читайте: Госпредприятие "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, - НАПК

"В случае отсутствия положительных изменений работники вынуждены будут начать бессрочную акцию в городах-спутниках украинских АЭС и направить соответствующее обращение на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию и уволить за деструктивную позицию по управлению стратегическим предприятием Премьер-министра Д. Шмыгаля и и.о. министра энергетики О. Буславец", - говорится в анонсе акции на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 02
Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 03

Читайте также: С нардепом Деркачем за его "пленки" рассчитались "Энергоатомом", - Арьев

Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 04
Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 05
Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 06
Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 07

Читайте: Кабмин не принимает постановления для спасения "Энергоатома", премьер Шмыгаль защищает интересы олигархов, доящих энергорынок, - Бутусов

Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 08
Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 09
Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 10
Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики 11
Фото: facebook.com/Atomprofspilka

Также читайте: Тема Роттердам+ исчерпала себя, пора обсудить "Минус Энергоатома". Нормальная схема! Торговать воздухом и зарабатывать $1,3 млн в день! - бизнесмен Тынный о ситуации на рынке электроэнергии

Автор: 

протест (5871) профсоюз (238) энергетика (2583) Энергоатом (412) атомная энергетика (294) Энергорынок (24)


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Топ комментарии
+26
Ахмєтка і Ко з своїми "зеленими тарифами" хай свиснуть в гудок. Все правильно зробили. У нас виходу немає іншого як підтримувати в належному стані вже існуючу ядерну енергетику. Тим паче, що вона найдешевша.
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19.08.2020 22:49 Ответить
+11
бандітам ахмєтову і каламойському з ішаком пох і на атомщіков , і на країну. для них бабло-всьо.
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19.08.2020 23:04 Ответить
+7
Атомники це ніхто.Зараз політологи,співаки,спортсмени і тд в пошані.
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19.08.2020 22:47 Ответить
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Атомники це ніхто.Зараз політологи,співаки,спортсмени і тд в пошані.
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19.08.2020 22:47 Ответить
улыбнуло, про сталеваров тоже такое можно сказать ).
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19.08.2020 22:59 Ответить
атомщики здесь ни при чем, это многолетняя политика правительства, где нет технарей и кризисных менеджеров вроде пастора
а атомщикам запрещено заниматься политикой
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20.08.2020 00:06 Ответить
https://censor.net/user/415449 Ви напевно не зрозуміли,що я хотів сказати.В нас саме населення любить і поважає усіляких балаболів.А тих,хто щось вміє,зневажає.
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20.08.2020 00:53 Ответить
Ну вообще-то пластырь при шоколадке был главой РНБО, и именно при них выдавались разрешения и строились почти все эти "зеленые" электростанции, невзирая на предупреждения специалистов и СБУ, которое подготовило доклад о последствиях для энергосистемы всей этой "зеленой" энергетики.
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20.08.2020 05:49 Ответить
А як же херус,всіх влаштовує чи тільки ахмєтова?
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19.08.2020 22:49 Ответить
ну Герус же чисто ахметовский ?
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19.08.2020 23:07 Ответить
Від того що він не чисто ахмєтовський а злучений з коломойскім ,це щось иіняє?
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19.08.2020 23:28 Ответить
твої коменти
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19.08.2020 23:40 Ответить
Ахмєтка і Ко з своїми "зеленими тарифами" хай свиснуть в гудок. Все правильно зробили. У нас виходу немає іншого як підтримувати в належному стані вже існуючу ядерну енергетику. Тим паче, що вона найдешевша.
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19.08.2020 22:49 Ответить
Підтримувати тільки щоб знову не бабахнуло, або повністю зупинити. Енергію можна і без реакторів виробляти ще дешевше і головне надійніше. Без радіації, диму, вугілля, мазуту, газу і без забруднення середовища.
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19.08.2020 23:03 Ответить
Яким чином зараз? Чим замінити АЄС, ГЕС, що б задовольнити потреби населення України. Закрити все і свистіти в ахметовські гудки, що б його вітряки швидше крутились?
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19.08.2020 23:11 Ответить
Ось просте вирішення проблеми ел. енергії: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Українець відкрив.

Якщо підручник шкільної фізики не скурив то зрозумієш.
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19.08.2020 23:19 Ответить
Перше посилання відкриваєтся в крокозябликах, друге - ще гірше. Ти своїми словами напиши, який план.
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19.08.2020 23:22 Ответить
В мене всі нормало відкриваються, перевіряв. Якщо все писати моїми словами то дуже багато часу займе в принципі майже не реально. Якщо коротко то українець винайшов вічний двигун (не вічний в смислі що ніколи не зітреться, а в смислі по принципу дії, тому що гравітаційний, а гравітація вічна і постійна, є всюди, постійна.
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19.08.2020 23:29 Ответить
А, ну да... Гравіцапа це потужніше від енергоблоків атомних станцій і ГЕС...
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19.08.2020 23:34 Ответить
Ніяка не гравіцапа, а гравітаційний В.Д. (вічний двигун). Ніякого палива не треба купляти, гравітація поки що безплатна.
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19.08.2020 23:38 Ответить
Дякую!!! Засну, нарешті, зі сльозами щастя!!!
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19.08.2020 23:41 Ответить
Можеш спати спокійно. Треба щоб багато цих В.Д. крутили одну і ту ж вісь для потрібної потужності. В принципі проблем не повинно бути бо виробництво дуже легко роботизувати (знаю як спеціаліст). купа частин ідентичні, не дорогі й прості в виробництві, та й водою покрито 73% планети.
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19.08.2020 23:48 Ответить
еще один двоешник нарисовался
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20.08.2020 00:07 Ответить
Ага, ти.
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20.08.2020 00:10 Ответить
Мені більше 60, про усі ці поплавки, теплові насоси, вітряки і навіть повітряні кулі на висоті 20км прочитав 60 - 80 роках "Техника молодежи", "наука и жизнь", "Юний техник", "Моделист конструктор". Совок тоді міг собі дозволити будувати геотермальні і навіть припливні електростанції. Але на жаль 1кг заліза атомної станції видає електрики в тисячі, мільйони разів більше ніж 1кг "вічного двигуна". Реально існують тільки припливні е.гідро.ст. на окремих узбережжях де приплив приносить мільйони кубів води
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20.08.2020 08:38 Ответить
Ага, 1кг заліза атомної станції видає РАДІАЦІЇ в мільйони і мільярди разів більше ніж 1кг "вічного двигуна".
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20.08.2020 09:14 Ответить
Перше взагали , якісь Кулібін в Московіі з"явився !!!))
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19.08.2020 23:32 Ответить
Не в Москві, а в Парижі.
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19.08.2020 23:34 Ответить
Для начала, что заканчивали, имеете ли представление о ядерном цикле?
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20.08.2020 05:55 Ответить
ЦПШ, а шо?
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20.08.2020 13:31 Ответить
Кинокомпания «Централ партнершип» (ЦПШ)?
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21.08.2020 21:07 Ответить
Та де. Центральна приходська школа.
Два діди приколюються один над другим.
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21.08.2020 21:10 Ответить
Та зелена енергатіка це мізарь, от імпорт е/енергії це впливовий фактор !!))
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19.08.2020 23:06 Ответить
Я не писав про імпорт, а про виробництво.
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19.08.2020 23:06 Ответить
Я з вами згоден!! Але я звертався не до вас,а до Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики - Цензор.НЕТ 7989 https://censor.net/user/119382
Ахмєтка і Ко з своїми "зеленими тарифами" хай свиснуть в гудок !!!)))
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19.08.2020 23:11 Ответить
Зрозумів. І не до вас, а до тебе, в інтернеті всі рівні і всі на ти від самого початку. Так прийнято.
Але в мене є відповідь на твій "мізарь", якщо хочеш то відповім.
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19.08.2020 23:14 Ответить
Згоден на ти і з задоволенням вислухаю твою думку відносно мізаря !!))
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19.08.2020 23:19 Ответить
Дивись чуток вище. Попробуй зрозуміти, то не складно, якщо треба то підкажу.
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19.08.2020 23:22 Ответить
1. При Порошенку на зелений тариф вистачало без зупинок АЕС.

2. В Німеччині вже більше 50 % - зелений тариф і ніякої кризи в енергетиці.

може трохи в щакупівельних цінах Бєні треба пошукати дірку на десятки мільярдів ?
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19.08.2020 23:16 Ответить
А зупинка АЕС і збільшення імпорту це злочин протм держави і хєрус має за це відповісти !!))
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19.08.2020 23:22 Ответить
перед тими, хто зараз уповноважений виконувати функції держави ?

Ніт !
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19.08.2020 23:42 Ответить
ну да, он у амеров в тридорога твэлов накупил, там и роттердам + курит в сторонке
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19.08.2020 23:46 Ответить
у вас, кацапов, надо было покупать ?
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19.08.2020 23:50 Ответить
1. При порошенко как раз национальные интересы и начали сдавать.
2. ты не разбираешься по Германии совсем.
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20.08.2020 00:00 Ответить
А Зело начал интересы собирать. свои...
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20.08.2020 05:57 Ответить
При порошенко как раз национальные интересы и начали сдавать


а сколько именно и в каких единицах измерения фактически сдали ?
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20.08.2020 10:36 Ответить
Крым сдан, война на востоке, десятки тысяч украинцев погибли, промышленность уничтожается, ротердам+, дюсельдорф+, ассоциация с ЕС подписана на невыгодных для Украины условиях, запущена схема обворовывания бюджета через ОВГЗ, запущена схема обворовывания бюджета через "зеленую энергетику", 90+ банков положено а их имущество на балансе раздеребанено за копейки, порошенком подписаны Минские угоды.
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20.08.2020 14:18 Ответить
мне казалось, да и весь мир так считает, что Крым не сдан, а захвачен...

Кацап, распечатай свой коммент и засунь его себе в задницу.
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20.08.2020 14:33 Ответить
Ну і що там вас бентежить?
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19.08.2020 23:19 Ответить
Ти до мене ? Зелена енергетіка це лише 3,7 % енергобаланса України і так критично на таріфи вплинути не може !! А зупинка АЕС , для того щоб імпортувати е/енергію з Росіі , це сутьтеве впливає на таріфи і це злочин проти держави !!))
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19.08.2020 23:29 Ответить
МОЖЕ!!! Коли зацікавлений гудок з половиною обленерго, як найменше.
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19.08.2020 23:45 Ответить
Йому і належать ТЕС-37% енергобаланса України, АЕС-52,9% енергобаланса!! Про який вплив альтернативної енергетіки може ідти мова-3,7% проти 90% !!!!)))
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19.08.2020 23:51 Ответить
"зелений тариф", там навіть жлобенні-жлоби таблеткою від жадібності вдавляться.
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19.08.2020 23:58 Ответить
в балансе 3% а в цене ?
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20.08.2020 00:01 Ответить
Откуда цифры в 3,7%??? Насколько я помню, тут же не Цензоре писали про 8% (при этом обходится она в 27% от всей суммы за э/э)
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20.08.2020 05:56 Ответить
при развале энергосистемы только эти зеленые мощности и останутся по местам
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20.08.2020 00:03 Ответить
"Зеленые тарифы" тут постольку поскольку....основная его афера - это ТЭС, там он делает двойной навар (включая ввоз дешевого лугандоновского уголя, под видом дорогого импортного для оправдания завышеного тарифа). Сейчас Минэнерго прикрутила дешевые АЭС, заполнив потребность в э/э дорогой энергией с ТЭС
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20.08.2020 09:20 Ответить
Ахмєт расслабілся і закуріл....
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19.08.2020 22:51 Ответить
Они же не забастовкой грозят. Так что ахмету скорее напрячься надо.
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19.08.2020 23:01 Ответить
Ну хоть кто-то проснулся.
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19.08.2020 22:58 Ответить
бандітам ахмєтову і каламойському з ішаком пох і на атомщіков , і на країну. для них бабло-всьо.
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19.08.2020 23:04 Ответить
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net.ua/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut
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19.08.2020 23:16 Ответить
Та просто уволят всех и новых наберут. Ну и шо, если никогда АЭС не управляли? Главное, что новые и лица честные
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19.08.2020 23:18 Ответить
Кого новых, АЭС это не кочегарка?
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20.08.2020 05:58 Ответить
Украина стремительно нарастила экспорт электроэнергии в ЕС, https://uainfo.org/blognews/1586781676-ukraina-stremitelno-narastila-eksport-**************.html
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19.08.2020 23:18 Ответить
Там ахметка продает, причем прикол в том, что цена э/э на экспорт ниже, чем цена на внутреннем рынке примерно на 30%.
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20.08.2020 05:53 Ответить
Ой людоньки! Та що ж це робиться? Чи вас мєдлєнно дєлают вмєстє, чи не тудою? Яких вам щє реформ нефатає!?
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19.08.2020 23:23 Ответить
Блазень полный лох в политике, но делать бабло он умеет и почти не скрывает, на атомщиках деньги не сделаешь, а на зеленой энергии пока можно, и контроля нет.
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19.08.2020 23:34 Ответить
Ну что порохоботы, вы приговились крутить педали со своим Ахметовым и Петей? Ето же нужно было довести до того чтобы самая дешовая и стабильная енергетическая отрасль бастовала потому что ее уничтожают ради самых дорогих и самых грязных *зеленых (смешно) тарифов*.
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19.08.2020 23:39 Ответить
просто не нужно заставлять Энергоатом продавать э/э фирмам-прокладкам олигархов за копейки, и все
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20.08.2020 00:11 Ответить
иди, опохмелись, зебил
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20.08.2020 09:05 Ответить
А как оно может их решить?! Закрыть всю зелёную энергетику? (именно из за неё у АЭС проблемы)
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19.08.2020 23:39 Ответить
Нісенітниця, зелена енергетіка , це лише 3,6 % в енергобалансі України, АЕС -це понад 50% , ТЕС-37% !!! Про який вплив може ідти мова !!))
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19.08.2020 23:47 Ответить
Ну это как минимум минус 7.2% от максимально возможного уровня генерации АЭС (поскольку пик выработки у неё днём, когда максимальный спад потребления. Так что она фактически отъедает у АЭС лимит который они могут вырабатывать)
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19.08.2020 23:51 Ответить
А скількі відїдає імпорт , Україна виробляє більше енергіі ніж спожиає, тому збільшення імпорту вимогає скорочення власного виробництва !!))
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20.08.2020 00:04 Ответить
Доречі більша частка з/енергетіки дают ВЕС , яким не потрібне сонце !!)))
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20.08.2020 00:07 Ответить
Тариф зеленой энергетики в десятки раз больше тарифа АЭС и нигде в мире такого нет, просто зеленая энергетика живет за счет госудаственных электростанций-ГЭС, АЭС. Денег для ремонта АЭС не хватает.
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20.08.2020 06:00 Ответить
проблемы в том, что они сами до сих пор не знают, сколько стоит атомный киловатт, цену давно в кабинетах рисуют, кивая на рынок
туда сколько вбухали, а еще консервацию блоков надо учесть, а еще риски глобальные (агрессия, чернобыльская) которые отрасль не потянет, да и бюджет вряд ли
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20.08.2020 00:00 Ответить
Йдiть до минулоi влади. Це вона для себе закони про зеленi тарифи приймала.
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19.08.2020 23:59 Ответить
То так! Але і проблем ціих не було!! Проблема виникла коли відновили імпорт е/енергіі із Росіі!! Щиро дякуйте Херосу і зеленій ВРУ , яка цю поправку прийняла !!))
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20.08.2020 00:10 Ответить
Законы про зеленые тарифы принимал янукович. ахметка тогда прилично построил зеленых электростанций, чтобы грабить бюджет
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20.08.2020 07:30 Ответить
"прекращение ручного управления взаимоотношениями между субъектами-участниками энергорынка" Источник: https://censor.net.ua/p3214829

Вот одна из главных причин кризиса энергетики и неработающего энергорынка: олигархи заставляют продавать э/э Энергоатома своим прокладкам буквально за копейки. Потом эти фирмы-прокладки перепродают ее по ценам выше рыночных опять же гос. компаниям (к примеру, УЗ) и населению. В результате Энергоатом с.сет леденец, население башляет сполна, кучка схематозников обогащается. Инвесторы, велком ту Юкрейн. Население - эпоха бидности скинчилася.
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20.08.2020 00:08 Ответить
А потім ці прокладки вішают плебсу локшину на вуха про якись згубний вплив з/енергетіки !!))
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20.08.2020 00:12 Ответить
https://censor.net/user/470343 Зелена енергетика,не в змозі в нас замінити атомну енергетику в повній мірі.Без атомних станцій,нам потрібно буде приповзти до московитів.
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20.08.2020 00:55 Ответить
А я про що ??? 3,6% з/енергет . проти 53% -АЕС !!))
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20.08.2020 09:21 Ответить
Согласен с каждым пунктом.
Особенно со 100% загрузкой АЭС.
Самая дешевая энергия - атомная. Дешевая энергия помогает производить более дешевые товары и выйти из кризиса.
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20.08.2020 01:31 Ответить
Кризис в энергетике был заложен бандой вальцмана и его зеленой энергетикой, а усугублен уже бандой зельцмана с тепловой и закупками кацапской электроэнергии.
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20.08.2020 05:51 Ответить
вальцман, это кто?
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20.08.2020 06:25 Ответить
Тот ,хто за две недели закончит АТО.
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20.08.2020 07:26 Ответить
Это деловой партнер и сообщник сепара ахметки в вопросе уничтожения украинской энергетики, порохососам известен как сивочолий хетьман.
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21.08.2020 02:55 Ответить
Энергоатом, центрэнерго и др. при папередниках были очень прибыльными. А пришел зеленый кондон к власти, так эти структуры резко стали убыточными для госбюджета.
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20.08.2020 07:27 Ответить
Ввели рынок электроэнергии ,но все сделки в пользу Ахметова.Разве это рынок.А ахметов - уничтожает уераинскую энергетику!Это видно даже не вооруюенным глазом.Зачем стране дешевая атомная энергетика,если можно купить у Ахметова в три дорога.А не работает ли Ахметов на кремль???
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20.08.2020 07:38 Ответить
Зеленский охметовская перхоть
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20.08.2020 07:59 Ответить
В энергетике у нас полная Ξοπα, Коломойский торгует дешёвой электроэнергией, которую покупает на атомных электростанциях по 90 коп за квт.
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20.08.2020 10:48 Ответить
 
 