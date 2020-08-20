Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар на складе резиновых изделий на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Харьковской области спасатели ликвидировали пожар на предприятии по производству резиновых изделий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"19 августа в 18:28 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в производственно-складском здании предприятия по производству резиновых изделий по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, село Безруки, ул. Шевченко, 20а. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь и быстро распространялся", - сказано в сообщении.
Отмечается, что учитывая большие масштабы пожара, к месту вызова были направлены сразу 8 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах с Дергачевского района области и областного центра. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 1000 кв.м. Горело складское помещение с готовой продукцией из резины, крыша цеха литья и часть швейного цеха.
"На тушение огня спасатели подали 10 пожарных стволов и в 19:56 локализовали его. Лишь в 6:55 на следующий день, приложив много усилий, пожарным удалось окончательно ликвидировать этот пожар.
К счастью пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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Ставки приняты..... ээээ, огонь, ты шо, потух?
вот жеж петух
Бо без резінок спадуть трусікі,
Баби резинові горять,
Іздєлья намбе ту і усікі.