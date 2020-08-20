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Новости Фото Пожары в Украине
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Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар на складе резиновых изделий на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожар на предприятии по производству резиновых изделий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 августа в 18:28 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в производственно-складском здании предприятия по производству резиновых изделий по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, село Безруки, ул. Шевченко, 20а. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь и быстро распространялся", - сказано в сообщении.

Отмечается, что учитывая большие масштабы пожара, к месту вызова были направлены сразу 8 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах с Дергачевского района области и областного центра. На момент прибытия спасателей огонь распространился на площадь 1000 кв.м. Горело складское помещение с готовой продукцией из резины, крыша цеха литья и часть швейного цеха.

Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар на складе резиновых изделий на Харьковщине, - ГСЧС 01

"На тушение огня спасатели подали 10 пожарных стволов и в 19:56 локализовали его. Лишь в 6:55 на следующий день, приложив много усилий, пожарным удалось окончательно ликвидировать этот пожар.

К счастью пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар на складе резиновых изделий на Харьковщине, - ГСЧС 02
Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар на складе резиновых изделий на Харьковщине, - ГСЧС 03
Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар на складе резиновых изделий на Харьковщине, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

пожар (5985) Харьковщина (5577) ГСЧС (5053)


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Топ комментарии
+7
избирательный штаб ЗЕкаманды сгорел?
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20.08.2020 09:06 Ответить
+5
Когда-то были резиновые изделия №1 и №2, а сейчас, куда не глянь, сплошные №2
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20.08.2020 09:05 Ответить
+4
Резиновыйе изделия? У-ла-ла
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20.08.2020 09:03 Ответить
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Резиновыйе изделия? У-ла-ла
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20.08.2020 09:03 Ответить
he's a jew you know... he might have worked up the ways through anyway...
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20.08.2020 09:15 Ответить
зелені ґумові вироби
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20.08.2020 12:09 Ответить
Когда-то были резиновые изделия №1 и №2, а сейчас, куда не глянь, сплошные №2
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20.08.2020 09:05 Ответить
избирательный штаб ЗЕкаманды сгорел?
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20.08.2020 09:06 Ответить
Ізделія √2 загорілися??
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20.08.2020 09:07 Ответить
Так шо, скоро начнётся беби бум?
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20.08.2020 09:07 Ответить
чем? Пятью зелеными см? Они ж make fun, not love
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20.08.2020 09:17 Ответить
боевики(боевлят с огнями и они православные) против резины - кто победит? смотрите на Цензоре.
Ставки приняты..... ээээ, огонь, ты шо, потух?
вот жеж петух
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20.08.2020 09:20 Ответить
Это не он там сгорел случайно нах:
Рятувальники упродовж ночі гасили масштабну пожежу на складі гумових виробів на Харківщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3237
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20.08.2020 09:24 Ответить
Резиновые статуэтки Зе сгорели?
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20.08.2020 09:28 Ответить
Так можна й вибори програть,
Бо без резінок спадуть трусікі,
Баби резинові горять,
Іздєлья намбе ту і усікі.
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20.08.2020 10:40 Ответить
Йой, як же тепер ОПЗЖ набере голосів!?
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20.08.2020 13:01 Ответить
Уморили)) в связи с чем слуг народе ведром говна окатили, хаха)
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20.08.2020 19:40 Ответить
 
 