Неизвестные облили краской дом экс-министра культуры Беларуси Латушко, ранее вошедшего в Координационный совет оппозиции. ФОТО
Неизвестные облили красной и белой краской дом бывшего министра культуры и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "TUT.BY" сообщил сам Латушко.
"Я уже несколько дней не ночую дома. Моя мама, которая временно жила со мной, выехала за границы Беларуси. У меня таких планов нет, хоть только за вчерашний день я получил несколько угроз и предложений безотлагательно покинуть Беларусь", - рассказал экс-министр.
По словам Латушко, ему предлагали воспользоваться дипломатической машиной и чартерным рейсом, чтобы выехать из страны и не включаться в работу координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
По словам экс-министра, последнее по времени предложение было сделано вчера, 19 августа, в 11 часов вечера.
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А щодо будинків ... то тарган не вічний, і ваше "буде в 100 разів гірше" збілшене у 10-100 разів настане пізніше. І чим пізніше - тим більший множинник треба буде застосовувати.
А це як?
До речі. Де в світі "страшна економічна криза"? Яку Білорусь під боком ми маємо зараз?
Часом не той, що про страшну економічну кризу в світі зараз?. Особливо потішило "без російських військ "
До речі, совок перед самим розпадом також був "стабільним, контрольованим, без корупції, без бандитизму". О, Московія також стабільна і контрольована, без бандитизму. Дуже багато користі від цього Україні?
З причинами розвалу СРСР згоден. Решта - наслідки.
Усе перелічене з'явилося не перед, а під час розвалу. окрім цеховиків що були раніше.
А от щодо попередньої стабільності Білорусі велике питання. І те що їй прийшов кінець цілком закономірний розвиток режимів подібного штилю. Зважаючи на ефект масштабу.
Наступні 20-30 років Білорусь це не проблема всіх сусідів, а змінна в рівнянні світу яка набула нового значення. І всі сусіди мають це враховувати.
"Лукашенко кормив Білорусь за кредити путіна і в цьому цінність Лукашенка. " - для кого цінність? Для вас, українців чи білорусів? До речі, кормив - правильний час. В минулому кормив і це приміряло білорусів з диктатом лукашеску. Час кормління минув і от іже лукашеску скінчується. Можлиіо він ще трішки й протримається на штиках московитів, але це піде не на користь ні московитам ні білорусам. Ні нам по великому рахунку.
Далі.
З якого дива, Україна повинна допомагати Білорусі, та воювати на її території ? Через амбіції та дурощі української влади, чи ваші?
І ще.
Україна могла запобігти зміщенню Лукашеску і повинна була цьому запобігти?
Як на мене, то НІ. Єдине що могла і повинна робити Україна - в своєму подальшому розвитку враховути зміни у Білорусії і готуватися до можливих ризиків від цих змін.
Цена договорная.
Показываю.
МАРУСЕ ЗВЕРОБОЙ УВАЖЕНИЕ!
Слава Украине!!!
Только не ной.
(ну ви зрозуміли)