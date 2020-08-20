Неизвестные облили краской дом экс-министра культуры Беларуси Латушко, ранее вошедшего в Координационный совет оппозиции. ФОТО

Неизвестные облили красной и белой краской дом бывшего министра культуры и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "TUT.BY" сообщил сам Латушко.

"Я уже несколько дней не ночую дома. Моя мама, которая временно жила со мной, выехала за границы Беларуси. У меня таких планов нет, хоть только за вчерашний день я получил несколько угроз и предложений безотлагательно покинуть Беларусь", - рассказал экс-министр.

По словам Латушко, ему предлагали воспользоваться дипломатической машиной и чартерным рейсом, чтобы выехать из страны и не включаться в работу координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По словам экс-министра, последнее по времени предложение было сделано вчера, 19 августа, в 11 часов вечера.

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