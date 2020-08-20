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Неизвестные облили краской дом экс-министра культуры Беларуси Латушко, ранее вошедшего в Координационный совет оппозиции. ФОТО

Неизвестные облили красной и белой краской дом бывшего министра культуры и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "TUT.BY" сообщил сам Латушко.

"Я уже несколько дней не ночую дома. Моя мама, которая временно жила со мной, выехала за границы Беларуси. У меня таких планов нет, хоть только за вчерашний день я получил несколько угроз и предложений безотлагательно покинуть Беларусь", - рассказал экс-министр.

По словам Латушко, ему предлагали воспользоваться дипломатической машиной и чартерным рейсом, чтобы выехать из страны и не включаться в работу координационного совета сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

По словам экс-министра, последнее по времени предложение было сделано вчера, 19 августа, в 11 часов вечера.

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Неизвестные облили краской дом экс-министра культуры Беларуси Латушко, ранее вошедшего в Координационный совет оппозиции 01

Автор: 

Беларусь (7938) Лукашенко Александр (3627) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+5
засунь их себе в жопу, начни с трезубца
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20.08.2020 11:37 Ответить
+4
Не смеши тапочки медведчуков,шуфричей,волошиных,бондаренко,ермаков.кивы,допы-гепы.... и прочей кацапской нечисти в Украине,атаман комнатный.Вы предали давно память и Небесной Сотни и погибших за Родину Патриотов.При Порохе хоть поджопников не боялись дать,бараны в стойле ЗЕленого козла.
МАРУСЕ ЗВЕРОБОЙ УВАЖЕНИЕ!
Слава Украине!!!
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20.08.2020 11:15 Ответить
+3
Домик не хуже че у украинских министров коррупционеров.
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20.08.2020 11:18 Ответить
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Такі вже й невідомі. в таргана поцікавтеся - захоче розкаже
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20.08.2020 10:52 Ответить
Диктатура Лукашенка це диктатура з людським обличчям. Ось будинок міністра, маленький будинок, без парку навколо, без 15-метрового паркану, без страусів та охорони. А не було б Лукашенка у міністра був би власний ліс і озеро і 15-метровий паркан. Білоруси звичайно змучились від Лукашенка, але без нього їм буде в 100 разів гірше, не буде кому зупиняти бидло-еліту від розграбування країни!
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20.08.2020 11:56 Ответить
І як це стосується теми чи мого допису?
А щодо будинків ... то тарган не вічний, і ваше "буде в 100 разів гірше" збілшене у 10-100 разів настане пізніше. І чим пізніше - тим більший множинник треба буде застосовувати.
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20.08.2020 12:46 Ответить
Зараз у світі страшна економічна криза, якої не було з часів Великої дипресії в США (1930-го року). Зараз у ЄС та США просто немає грошей щоб фінансувати постлукашенківську Білорусь і ми отримаємо під боком жебрацьку, бандитську країну контрольовану путіним, з території якої путін буде наступати на Україну та Польщу.
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20.08.2020 13:55 Ответить
"Ми всі помремо"
А це як?
До речі. Де в світі "страшна економічна криза"? Яку Білорусь під боком ми маємо зараз?
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20.08.2020 14:56 Ответить
Зараз Білорусь стабільна, контрольована, без корупції, без бандитизму, без російських військ на кордоні з Україною! Сьогодні в Білорусі сплачують зарплати та пенсії, дають квартири від держави тим в кого 3 дитини або більше, медицина працює на недосяжному для України рівні. Завтра в Білорусі буде 9 млн голодних людей а сама Білорусь стане ручним песиком путіна, який буде нападати на Україну за вказівки путіна!
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20.08.2020 15:03 Ответить
І хто вам таку цікаву казочку розповів?
Часом не той, що про страшну економічну кризу в світі зараз?. Особливо потішило "без російських військ "

До речі, совок перед самим розпадом також був "стабільним, контрольованим, без корупції, без бандитизму". О, Московія також стабільна і контрольована, без бандитизму. Дуже багато користі від цього Україні?
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20.08.2020 16:29 Ответить
Радянський союз перед розвалом був вже неконтрольований, вулична преступність була величезна, з'явились кримінальні банди рекетирів, які кришували нелегальних цеховиків та підпільних мільйонерів, національні рухи в республіках вийшли з під контролю центральної влади, центральна влада вже не могла контролювати місцевих ментів та КДБшників - вони всі вже стали корумпованими бізнесМЕНТАми, навіть керівників республік центральна влада вже не контролювала! СРСР розвалився через корупцію та неефективність управління, через низьку продуктивність праці на радянських підприємствах і через погане планування!
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21.08.2020 12:28 Ответить
Татишо.

З причинами розвалу СРСР згоден. Решта - наслідки.

Усе перелічене з'явилося не перед, а під час розвалу. окрім цеховиків що були раніше.
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21.08.2020 12:39 Ответить
В СРСР постійно відбувались народні простести та масові заворушення, постійно і масово гинули люди яких розстрілювати або забивали насмерть під час придушення народних постань та протестів. Це ніколи не припинялось з моменту створення СРСР і приєднання до СРСР нових територій. Тому таку цінність має стабільність в Білорусі, але цій стабільності вже прийшов кінець. На наступні 20-30 років Білорусь це проблема всіх сусідів.
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21.08.2020 13:15 Ответить
Все правильно щодо СРСР.
А от щодо попередньої стабільності Білорусі велике питання. І те що їй прийшов кінець цілком закономірний розвиток режимів подібного штилю. Зважаючи на ефект масштабу.
Наступні 20-30 років Білорусь це не проблема всіх сусідів, а змінна в рівнянні світу яка набула нового значення. І всі сусіди мають це враховувати.
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21.08.2020 15:03 Ответить
Лукашенко кормив Білорусь за кредити путіна і в цьому цінність Лукашенка. Україні не потрібно було надавати фінансову та продовольчу допомогу Білорусі і не потрібно було відправляти війська для ведення війни з путіним на території Білорусі. А зараз все змінилось. Тепер Україні потрібно збільшувати держрезерв з урахуванням можливої допомоги Білорусі і збільшувати ЗСУ з урахуванням майбутньої війни з путіним на території Білорусі. Тобто Україна від зміщення Лукашенка має тільки збитки!
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21.08.2020 15:20 Ответить
Вже ясно що ми не дійдемо згоди відносно Білорусі. Втім.
"Лукашенко кормив Білорусь за кредити путіна і в цьому цінність Лукашенка. " - для кого цінність? Для вас, українців чи білорусів? До речі, кормив - правильний час. В минулому кормив і це приміряло білорусів з диктатом лукашеску. Час кормління минув і от іже лукашеску скінчується. Можлиіо він ще трішки й протримається на штиках московитів, але це піде не на користь ні московитам ні білорусам. Ні нам по великому рахунку.

Далі.

З якого дива, Україна повинна допомагати Білорусі, та воювати на її території ? Через амбіції та дурощі української влади, чи ваші?

І ще.
Україна могла запобігти зміщенню Лукашеску і повинна була цьому запобігти?
Як на мене, то НІ. Єдине що могла і повинна робити Україна - в своєму подальшому розвитку враховути зміни у Білорусії і готуватися до можливих ризиків від цих змін.
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21.08.2020 18:42 Ответить
Пипец новость.
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20.08.2020 10:56 Ответить
Латушко трохи до своєї персони уваги вирішив привернути побільше?) Чому нападники прапори біло-червоні намалювали на воротах?
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20.08.2020 10:59 Ответить
Нужно все дома обливать голубой краской.Тогда все перестанут льбить "голубых",и они исчезнут.
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20.08.2020 11:55 Ответить
Лукашенко ган*дон ещё тот но этот Латушко топит за любовь к расеи и одновременно хочет с европой сотрудничять..... двоежопость беларусская скрепа....
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20.08.2020 11:00 Ответить
Украинские сторонники протестов в Белоруси в глубоком ... шпагате.
Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції - Цензор.НЕТ 638
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20.08.2020 11:06 Ответить
Судя по цветам это скорее дело рук протестующих, многие из них недовольны этим самозванным советом, ну или имитация под них.
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20.08.2020 11:01 Ответить
Отправлю в Белорусь крупную партию зелёнки.
Цена договорная.
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20.08.2020 11:02 Ответить
Главное не прекращать митинговать, петь песни ЦОЯ и постоянно скандировать: "УХОДИ!", "МЫ НЕ РАБЫ", "СВОБОДУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ!" ну и выражать озабоченности разной степени. Пока Лукашенка не сдохнет своей смертью!
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20.08.2020 11:04 Ответить
И слать печеньки.
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20.08.2020 11:07 Ответить
Покажи как нужно вата
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20.08.2020 11:10 Ответить
Показать, как посылать?
Показываю.
Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції - Цензор.НЕТ 7559
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20.08.2020 11:14 Ответить
Таким жестом в Сирии провинции Дейр-эз-Зор вагнеровцы так же "приветствовали" воздушные силы США, поинтересуйся осталось у них чем крутить такие жесты.
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20.08.2020 11:59 Ответить
Не пори муру.
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20.08.2020 12:06 Ответить
Загугли, если есть сомнения.
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20.08.2020 12:15 Ответить
Не смеши тапочки медведчуков,шуфричей,волошиных,бондаренко,ермаков.кивы,допы-гепы.... и прочей кацапской нечисти в Украине,атаман комнатный.Вы предали давно память и Небесной Сотни и погибших за Родину Патриотов.При Порохе хоть поджопников не боялись дать,бараны в стойле ЗЕленого козла.
МАРУСЕ ЗВЕРОБОЙ УВАЖЕНИЕ!
Слава Украине!!!
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20.08.2020 11:15 Ответить
Продам недорого белорусам украинские грабли.
Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції - Цензор.НЕТ 7287
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20.08.2020 11:11 Ответить
засунь их себе в жопу, начни с трезубца
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20.08.2020 11:37 Ответить
Тебе подарю бесплатно.
Только не ной.
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20.08.2020 11:43 Ответить
Давай присядь на них ватка,избавь мир от ублюдка ***********
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20.08.2020 11:59 Ответить
Я б подарувала)
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20.08.2020 11:58 Ответить
Чому ж невідомі, Петров і Боширов з КДБ Білорусі.
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20.08.2020 11:12 Ответить
Судя по хатынке - ворюга конченый. Пусть скажет что такое одоробло можно построить на бацькино жалование. Оппозиционер сраный...
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20.08.2020 11:13 Ответить
Цю п'яту колону вже давно готували і підпитували фінансово.
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20.08.2020 11:52 Ответить
Без оружия и насилия майданы не побеждают. Хороводы это для клоунов и их поклонников, пойте гимны и песни до потери голоса пока спонсорские деньги все не просрете. У бацьки трясутся коленки от ваших "спивов")
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20.08.2020 11:16 Ответить
Домик не хуже че у украинских министров коррупционеров.
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20.08.2020 11:18 Ответить
Смотрите, как демократично! А могли просто спалить!
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20.08.2020 11:29 Ответить
То комуняки Таракана кровью изрыгаются от конвульсий. Очень плохо что мир не поддержал беларуский народ. Завтра Лука сделает из страны большой Гулаг
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20.08.2020 11:46 Ответить
История еще не знает случаев чтобы диктатор собрал вещи и добровольно ушел от криков *уходи* и *ганьба*. Только оружием и кровью добиваются независимости и свободы. И в 21 веке ето тем более актуально.
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20.08.2020 11:49 Ответить
О сколько доброжелателей набежало, прямо русским реваншем попахивать стало,столько в Украине появилось сочувствующих таёжному союзу и не только на этой ветке новостей.
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20.08.2020 11:52 Ответить
Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції - Цензор.НЕТ 4681
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20.08.2020 12:16 Ответить
Не міністра культури, а начальника "прачечної"
(ну ви зрозуміли)
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20.08.2020 12:36 Ответить
Это митингувальники нарисовали ему бело-красный-белый прапор!
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20.08.2020 13:28 Ответить
 
 