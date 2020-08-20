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Умер воин-доброволец Руслан Карпец, которому в 2014 году оторвало руку во время обстрела наемниками РФ Дебальцево из ГРАДов. ФОТО

Воин-доброволец Руслан Карпец был ранен в сентябре 2014 года в Дебальцево во время вражеского обстрела из ГРАДов. Ему оторвало руку и ранило ногу. Он перенес 54 операции под общим наркозом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал врач первого добровольческого госпиталя имени Николая Пирогова Виктор Панфилов, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие братья и сестры, после продолжительной болезни скончался наш прихожанин воин-доброволец Руслан Карпец. Во время вражеского обстрела из крупнокалиберного оружия (из ГРАДов) в сентябре 2014 года в Дебальцево ему оторвало руку и ранило ногу. Во время лечения последствий ранения он перенес 54 операции под общим наркозом... Похоронят героя 20 августа в с.Духив на месте упокоения отца", - рассказал он.

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Умер воин-доброволец Руслан Карпец, которому в 2014 году оторвало руку во время обстрела наемниками РФ Дебальцево из ГРАДов 01
Умер воин-доброволец Руслан Карпец, которому в 2014 году оторвало руку во время обстрела наемниками РФ Дебальцево из ГРАДов 02
Умер воин-доброволец Руслан Карпец, которому в 2014 году оторвало руку во время обстрела наемниками РФ Дебальцево из ГРАДов 03

Автор: 

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