РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9673 посетителя онлайн
Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 132 36

В оккупированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб. ФОТОрепортаж

Крымские и российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о взрыве газового баллона в многоквартирном жилом доме в поселке Кача в оккупированном Севастополе.

 В то же время, подконтрольное России "МЧС" оккупированного Севастополя пишет об эвакуации 46 человек, 12 из которых – дети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"20 августа в 7 часов 20 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в поселке Кача по улице Авиаторов в пятиэтажном доме случилось происшествие в квартире на пятом этаже", – говорится в сообщении спасателей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду. ФОТО

По их данным, пожар происходит в квартире на площади 60 квадратных метров. Также "МЧС Севастополя" пишет, что "информация о погибших и пострадавших устанавливается".

Тем временем, провластное информационное агентство "Крыминформ" пишет, что в результате взрыва погиб один человек.

Российский ТАСС также сообщает, что севастопольские спасатели заявили ему о пострадавших и погибших в результате этого происшествия.

Позже стало известно, что взрывом разрушена квартира на пятом этаже по адресу - улица Авиаторов, 28. Пожар случился от газовых баллонов, хранящихся на балконе. Сейчас на место вызваны все "городские службы" - последствия приказано устранить до "выборов" российского "губернатора города", которые состоятся 13 сентября.

В оккупированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб 01
В оккупированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб 02
В оккупированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб 03

Автор: 

взрыв (6842) город Севастополь (1764)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
В оккупированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб - Цензор.НЕТ 9083
показать весь комментарий
20.08.2020 12:30 Ответить
+12
это камень с неба прилетел
показать весь комментарий
20.08.2020 12:31 Ответить
+10
В окупованому Севастополі стався вибух у житловому будинку: одна людина загинула - Цензор.НЕТ 3785
показать весь комментарий
20.08.2020 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В оккупированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб - Цензор.НЕТ 9083
показать весь комментарий
20.08.2020 12:30 Ответить
уже писали, что маловато будет?
показать весь комментарий
20.08.2020 13:08 Ответить
В Бурятии жители посёлка Переёмная Кабанского района забили тревогу из-за загрязнения Байкала.

«В Переёмной в Байкале вода чёрного цвета и вонь фекалий стоит. Это не первый раз, говорят очистные сооружения не справляются из-за ветхости и старости. Обращались уже в контролирующие органы, но тишина», - цитирует местных жителей иркутское издание Бабр.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:30 Ответить
Обама в Байкал насрал?
показать весь комментарий
20.08.2020 13:14 Ответить
это камень с неба прилетел
показать весь комментарий
20.08.2020 12:31 Ответить
печально
показать весь комментарий
20.08.2020 12:32 Ответить
печально, что так мало или что? я не понял
показать весь комментарий
20.08.2020 13:09 Ответить
ПЕЧАЛЬНО что человек погиб
показать весь комментарий
20.08.2020 13:31 Ответить
Камень с Неба??
показать весь комментарий
20.08.2020 12:33 Ответить
Заслужили.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:41 Ответить
взрыве газового баллона 🤣🤣🤣

Страна бензоколонка с самыми большими залежами газа. + в крысме они отжали наши газовые вышки бойка. А готовят на баллоне
показать весь комментарий
20.08.2020 13:10 Ответить
Так отож
показать весь комментарий
20.08.2020 15:06 Ответить
Насправді відбувся пшик газу.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:45 Ответить
Якби танцюююющий морачок..
показать весь комментарий
20.08.2020 12:53 Ответить
Будинок виконав Конституцію.
показать весь комментарий
20.08.2020 12:59 Ответить
В окупованому Севастополі стався вибух у житловому будинку: одна людина загинула - Цензор.НЕТ 1434
показать весь комментарий
20.08.2020 13:06 Ответить
Вы бы не радовались. У нас тоже газ врывается не редко. Ой как не редко....
показать весь комментарий
20.08.2020 13:33 Ответить
мы особо не радуемся.Мы недоумеваем,зачем на балконе хранить баллоны с газом ???
показать весь комментарий
20.08.2020 13:42 Ответить
Где ето у вас, на селехерах?
показать весь комментарий
20.08.2020 17:07 Ответить
На Украине часть людей пользуются газом из балоннов.
показать весь комментарий
20.08.2020 17:29 Ответить
а на паРаше?
показать весь комментарий
20.08.2020 19:31 Ответить
а какое нам дело что там? если у нас точно так же может быть
показать весь комментарий
20.08.2020 20:14 Ответить
у нас в Україине вертухаи в казенних юбках между отсиженной жопой и лахтинской скамейкой немислеми. На такое только скрепние свинособаки способни от безисходности своей никчемной жизни.
показать весь комментарий
21.08.2020 03:55 Ответить
не коверкайте русский язык ..В УКРАИНЕ правильно
Зачем это делать в газифицированном доме
НА БАЛКОНЕ - НА ЗЛОМ КРЫМСКОМ СОЛНЦЕ ???
показать весь комментарий
21.08.2020 08:07 Ответить
В этом доме полно военных пенсов ещё с совка
показать весь комментарий
20.08.2020 13:34 Ответить
В окупованому Севастополі стався вибух у житловому будинку: одна людина загинула - Цензор.НЕТ 3785
показать весь комментарий
20.08.2020 13:42 Ответить
На одного ворога менше
показать весь комментарий
20.08.2020 14:26 Ответить
кто враг7 Этот человек? что он сделал?
показать весь комментарий
20.08.2020 17:28 Ответить
Досить того шо він має російське громадянство а росіяни наші вороги
показать весь комментарий
20.08.2020 23:06 Ответить
***** севастопольцам сахарку прислал. А Навальному чаю. Это новая рузьге традиция. Скоро и тимуровцев пришлет дверные ручки лаком покрывать. Бесплатно!
показать весь комментарий
20.08.2020 14:45 Ответить
Под севастопольской новостью ссылки от ЦензорНет:

https://censor.net/n3203329
https://censor.net/n3210257
https://censor.net/n3207058
https://censor.net/n3209953
https://censor.net/n3204872В окупованому Севастополі стався вибух у житловому будинку: одна людина загинула - Цензор.НЕТ 6343
показать весь комментарий
20.08.2020 15:24 Ответить
и чо?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:50 Ответить
Ничо. Бывает
показать весь комментарий
20.08.2020 15:57 Ответить
Во во.. У самих пожары.. Он в Киеве раз рванул недавно.. Ниче... А на Крыме хайп делают
показать весь комментарий
20.08.2020 17:30 Ответить
Так нам и пох, что у вас там в козлостане творится, хоть все ви там повзривайтесь на хрен! Но ти селехериша почему-то на Українском сайте пасешься, под чужим флагом.
показать весь комментарий
21.08.2020 06:32 Ответить
У них що, немає газопроводів що, користуються балонами скрапленого газу?
показать весь комментарий
20.08.2020 15:59 Ответить
 
 