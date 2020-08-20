В оккупированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб. ФОТОрепортаж

Крымские и российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о взрыве газового баллона в многоквартирном жилом доме в поселке Кача в оккупированном Севастополе.

В то же время, подконтрольное России "МЧС" оккупированного Севастополя пишет об эвакуации 46 человек, 12 из которых – дети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"20 августа в 7 часов 20 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в поселке Кача по улице Авиаторов в пятиэтажном доме случилось происшествие в квартире на пятом этаже", – говорится в сообщении спасателей.

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По их данным, пожар происходит в квартире на площади 60 квадратных метров. Также "МЧС Севастополя" пишет, что "информация о погибших и пострадавших устанавливается".

Тем временем, провластное информационное агентство "Крыминформ" пишет, что в результате взрыва погиб один человек.

Российский ТАСС также сообщает, что севастопольские спасатели заявили ему о пострадавших и погибших в результате этого происшествия.

Позже стало известно, что взрывом разрушена квартира на пятом этаже по адресу - улица Авиаторов, 28. Пожар случился от газовых баллонов, хранящихся на балконе. Сейчас на место вызваны все "городские службы" - последствия приказано устранить до "выборов" российского "губернатора города", которые состоятся 13 сентября.





