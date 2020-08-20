В оккупированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб. ФОТОрепортаж
Крымские и российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о взрыве газового баллона в многоквартирном жилом доме в поселке Кача в оккупированном Севастополе.
В то же время, подконтрольное России "МЧС" оккупированного Севастополя пишет об эвакуации 46 человек, 12 из которых – дети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"20 августа в 7 часов 20 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в поселке Кача по улице Авиаторов в пятиэтажном доме случилось происшествие в квартире на пятом этаже", – говорится в сообщении спасателей.
По их данным, пожар происходит в квартире на площади 60 квадратных метров. Также "МЧС Севастополя" пишет, что "информация о погибших и пострадавших устанавливается".
Тем временем, провластное информационное агентство "Крыминформ" пишет, что в результате взрыва погиб один человек.
Российский ТАСС также сообщает, что севастопольские спасатели заявили ему о пострадавших и погибших в результате этого происшествия.
Позже стало известно, что взрывом разрушена квартира на пятом этаже по адресу - улица Авиаторов, 28. Пожар случился от газовых баллонов, хранящихся на балконе. Сейчас на место вызваны все "городские службы" - последствия приказано устранить до "выборов" российского "губернатора города", которые состоятся 13 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«В Переёмной в Байкале вода чёрного цвета и вонь фекалий стоит. Это не первый раз, говорят очистные сооружения не справляются из-за ветхости и старости. Обращались уже в контролирующие органы, но тишина», - цитирует местных жителей иркутское издание Бабр.
Страна бензоколонка с самыми большими залежами газа. + в крысме они отжали наши газовые вышки бойка. А готовят на баллоне
Зачем это делать в газифицированном доме
НА БАЛКОНЕ - НА ЗЛОМ КРЫМСКОМ СОЛНЦЕ ???
https://censor.net/n3203329
https://censor.net/n3210257
https://censor.net/n3207058
https://censor.net/n3209953
https://censor.net/n3204872