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СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств "Укрзализныцей", в Киеве и Виннице проводятся обыски. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн гривен для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму денег.

СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств Укрзализныцей, в Киеве и Виннице проводятся обыски 01

Инициированные СБУ экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен.

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Сейчас для документирования противоправной деятельности СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисах коммерческих структур.

СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств Укрзализныцей, в Киеве и Виннице проводятся обыски 02

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины и Управлением СБУ в Винницкой области совместно с ГУ ЧП в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.

СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств Укрзализныцей, в Киеве и Виннице проводятся обыски 03
СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств Укрзализныцей, в Киеве и Виннице проводятся обыски 04
Фото: сайт СБУ

Винница (729) Киев (25829) обыск (1907) СБУ (20155) Укрзализныця (2768)


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схоже, що СБУ просто дублює НАБУ
а розвідувальні та контррозвідувальні операції щось не дуже вдаються після приходу зедрисні
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20.08.2020 11:59 Ответить
Дани х....... никто не дублюе. все живут за счет этого. Когда нибудь это дойдет до вас? Для нас Праздник, самый большой флаг, а для них МИЛЛИОН. Недоноски, вам миллион и вы независимы. . Я бы точно жену послал бы ......................... Может и рада была бы. НО, миллион у меня бы был.
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20.08.2020 12:28 Ответить
СБУ уже в Виннице передалала всю свою работу и принялась за чужую ?
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20.08.2020 12:02 Ответить
Лещара в доле?
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20.08.2020 12:02 Ответить
Во-во. Куда смотрэл сирожа?
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20.08.2020 12:09 Ответить
Упоротая Зализяка - бессменно худшее предприятие Украины с 1991 года.
Там столько пироженых зарыто что за 5 лет копания можно до генерала дослужиться.
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20.08.2020 12:18 Ответить
Не ну это пипец! Але, СБУ! Вы когда уже руцкими шпионами займетесь? (которыми, кстати, кишат все госструктуры, включая вашу, не уважаемую службу). Опять вы там, где большими деньгами пахнет. Еще не всех обилетили? Работы непочатый край?
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20.08.2020 12:39 Ответить
 
 