СБУ расследует растрату 12 млн грн госсредств "Укрзализныцей", в Киеве и Виннице проводятся обыски. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн гривен для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзализныця" перечислила всю сумму денег.

Инициированные СБУ экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен.

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Сейчас для документирования противоправной деятельности СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисах коммерческих структур.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины и Управлением СБУ в Винницкой области совместно с ГУ ЧП в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области.





Фото: сайт СБУ