Лося, разгуливавшего по Киеву, сбил насмерть автомобиль, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
Сегодня, около 6 часов утра, патрульные получили сразу несколько сообщений, что на проезжей части находится лось.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Автопатруль начал поиски и заметил лося на улице Гринченко. Сразу несколько экипажей прибыли на помощь и сумели загнать животное на зеленую зону и удерживать его там. Патрульные немедленно сообщили в соответствующие службы и ждали помощи специалистов. Ситуацию осложняло то, что вес лося составлял около 500 кг, кроме того, животное было очень пугливым.
Трагедии избежать не удалось: поезд, который ехал мимо, неожиданно подал звуковой сигнал, чем очень напугал животное. Обезумевшее от страха животное сломя голову побежало в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежало на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo.
К сожалению, в результате ДТП лось погиб.
Как передает dtp.kiev.ua, скоро тело лося отвезут в лесничество.
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За рульом олені, кози ,їх дитяті.
Гастарбайти з лісу треба тут як шкури,
Виключте цікавість , вимрете як тури.
Чем чаще дудят машинисты тем больше премия ???
Он на кладбище жил?