Лося, разгуливавшего по Киеву, сбил насмерть автомобиль, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, около 6 часов утра, патрульные получили сразу несколько сообщений, что на проезжей части находится лось.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Автопатруль начал поиски и заметил лося на улице Гринченко. Сразу несколько экипажей прибыли на помощь и сумели загнать животное на зеленую зону и удерживать его там. Патрульные немедленно сообщили в соответствующие службы и ждали помощи специалистов. Ситуацию осложняло то, что вес лося составлял около 500 кг, кроме того, животное было очень пугливым.

Трагедии избежать не удалось: поезд, который ехал мимо, неожиданно подал звуковой сигнал, чем очень напугал животное. Обезумевшее от страха животное сломя голову побежало в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежало на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo.

К сожалению, в результате ДТП лось погиб.

Как передает dtp.kiev.ua, скоро тело лося отвезут в лесничество.

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