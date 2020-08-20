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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область принял участие в представлении Стратегии развития области на 2021-2027 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства отметил, что Херсонщина имеет невероятный потенциал в агропромышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспортной сфере, а херсонская земля невероятно плодородная.

Президент также акцентировал внимание на том, что Херсонская область граничит с оккупированным Крымом, и выразил убеждение, что полуостров обязательно вернется в Украину.

"Я уверен, когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина - это возвращение произойдет значительно быстрее", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.

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Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский 01
фото: Сергей Никитенко
Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский 02
Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский 03
фото: издание "МОСТ"
Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский 04
Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский 05

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Крым (26376) Херсон (2812)


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Топ комментарии
+56
это фото как бы на что то намекает..
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Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9676
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20.08.2020 14:56
+26
Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 489
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20.08.2020 15:01
+26
п.с. твоя истерика - это следствие твоей тупой веры в "обещания" и полном отсутствии критического мышления.
Вот потому ты, зебил, сначала бегало и орало за шмарклю - а сейчас в нем "разочаровалось".. поэтому у тебя жуткий когнитивный диссонанс, истерика и повторение метоличек шария-шмаркли о "обещаниях"
Окупований Крим швидше повернеться в Україну, коли поруч із ним буде квітуча й успішна Херсонщина, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6919
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20.08.2020 15:12
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Крым вернется... а он у нас колобок, что-ли? Что значит вернется? Так он сам от нас убежал, а не сп***дили у нас его, да? Может еще и за гражданскую войну песню заведешь, с фокой на пару? Тьфу...
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21.08.2020 21:04 Ответить
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