Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область принял участие в представлении Стратегии развития области на 2021-2027 годы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства отметил, что Херсонщина имеет невероятный потенциал в агропромышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспортной сфере, а херсонская земля невероятно плодородная.
Президент также акцентировал внимание на том, что Херсонская область граничит с оккупированным Крымом, и выразил убеждение, что полуостров обязательно вернется в Украину.
"Я уверен, когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина - это возвращение произойдет значительно быстрее", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.
фото: Сергей Никитенко
фото: издание "МОСТ"
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Вот потому ты, зебил, сначала бегало и орало за шмарклю - а сейчас в нем "разочаровалось".. поэтому у тебя жуткий когнитивный диссонанс, истерика и повторение метоличек шария-шмаркли о "обещаниях"