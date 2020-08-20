Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область принял участие в представлении Стратегии развития области на 2021-2027 годы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства отметил, что Херсонщина имеет невероятный потенциал в агропромышленности, туризме, возобновляемой энергетике, транспортной сфере, а херсонская земля невероятно плодородная.

Президент также акцентировал внимание на том, что Херсонская область граничит с оккупированным Крымом, и выразил убеждение, что полуостров обязательно вернется в Украину.

"Я уверен, когда рядом с ним будет цветущая, сияющая, успешная Херсонщина - это возвращение произойдет значительно быстрее", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "ЕС" Климпуш-Цинцадзе потребовала от власти обнародовать детали переговоров ТКГ по Донбассу



фото: Сергей Никитенко





фото: издание "МОСТ"



