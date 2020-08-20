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Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Соловеевка Житомирской области произошел пожар в деревянной церкви. Огонь полностью уничтожил здание, спасти удалось только церковное имущество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Поначалу прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, они позвонили спасателям.

На месте специалисты ГСЧС выяснили, что пламя уже полностью охватило крышу церкви, общей площадью 1 тыс. кв. м. Также быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Кроме того, процесс тушения осложнялся отсутствием в селе водоисточника. Поэтому для дозаправки машин водой спасателям пришлось ездить в соседние населенные пункты. В течение всего процесса ликвидации ими осуществлены 8 таких выездов. Одновременно с тушением культового сооружения, спасатели обливали водой жилой дом, который расположен неподалеку с наветренной стороны.

Силами бойцов ГСЧС в 13:45 пожар был локализован, а в 15:00 - ликвидирован. Огонь успел уничтожить здание церкви. Но удалось спасти церковное имущество и жилой дом, находящийся рядом. Погибших и травмированных не было. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.

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Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС 01
Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС 02
Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС 03
Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС 04

Автор: 

пожар (5940) церковь (1323) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+3
Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7802
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20.08.2020 17:35
+3
Напевне брешуть..У Соловіївці через село протікають три маленькі річки (притоки р.Калинівка ) А прямо на околиці села тіче річка Калинівка..прямо через дорогу..під мостом! У центрі села поруч з цим храмом (позаду) є ставок. Куди це вони їздили 8 разів? У які населені пункти? Може як завжди без води приїхали? Далі який поруч будинок? Там поруч не має ніяких житлових будинків
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20.08.2020 17:49
+1
Электричество - бесовство
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20.08.2020 17:19
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Электричество - бесовство
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20.08.2020 17:19 Ответить
За последнее время вторая деревянная церковь сгорела.
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20.08.2020 17:32 Ответить
Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7802
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20.08.2020 17:35 Ответить
Чей патриархат?
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20.08.2020 17:41 Ответить
сложно загуглить?
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20.08.2020 21:04 Ответить
ПЦУ
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20.08.2020 21:06 Ответить
Напевне брешуть..У Соловіївці через село протікають три маленькі річки (притоки р.Калинівка ) А прямо на околиці села тіче річка Калинівка..прямо через дорогу..під мостом! У центрі села поруч з цим храмом (позаду) є ставок. Куди це вони їздили 8 разів? У які населені пункти? Може як завжди без води приїхали? Далі який поруч будинок? Там поруч не має ніяких житлових будинків
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20.08.2020 17:49 Ответить
там давно ставок висох.... і річки..
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20.08.2020 22:24 Ответить
Калинівка обміліла але не висохла. Якщо пожежні їхали з Брусиліва то повинні були бути з водою. Вони що за водою на БАМ їздили?
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20.08.2020 23:46 Ответить
бачемо на фото та відео лише один рукав...то що лише одна машина приїхала? з одним рукавом?
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20.08.2020 23:49 Ответить
https://www.google.com/maps/place/Tserkva+Sv.+Mykolaya/@50.1964206,29.5521193,3a,75y/data=!3m11!1e2!3m9!1sAF1QipO54KY546lJX98X4L2tJRvX6AaUK-plVVuKAGxY!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO54KY546lJX98X4L2tJRvX6AaUK-plVVuKAGxY%3Dw114-h86-k-no!7i4032!8i3024!9m2!1b1!2i37!4m13!1m7!3m6!1s0x472ca7487bd8e8c3:0*****************!2z0KHQvtC70L7QstC10LXQstC60LAsINCW0LjRgtC-0LzQuNGA0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0YwsIDEyNjMz!3b1!8m2!3d50.1931055!4d29.5448853!3m4!1s0x472ca7e158614d7f:0x67b91dd9170588f2!8m2!3d50.1964214!4d29.5521176 Церква Святого Миколая
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20.08.2020 17:51 Ответить
Сарай на видио с права,они спасли.
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20.08.2020 17:58 Ответить
http://brusyliv.org.ua/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BF/ ІСТОРІЯ СОЛОВІЇВСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

цhttps://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=415d84f3-59**-94a2-0577-593d905a5637&lang=ua ерква Святителя Миколая, побудована в кінці XVIII століття. Будова є повноцінним об'єктом культурної спадщини, який вимагає охорони і термінової реставрації. У Брусилівському районі це єдина історична церква, де проводяться богослужіння. Храм належить Українській православній церкві Київського патріархату.
Уперше ця церква була описана у візиті Фастівського деканату в 1746 році. Споруду також датують 1789 і 1893 роками, точна дата достеменно невідома; припускають, що церкву кілька разів перебудовували. Дерев'яна святиня була зведена в неоруському стилі, мала п'ять верхів і дзвіницю. За часів радянської влади храм був перероблений у клуб, а верхи були знесені. Дві скульптури євангелістів Марка та Луки, знайдені у Свято-Миколаївській церкві, знаходяться в Київському національному художньому музеї.
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20.08.2020 18:05 Ответить
На все воля божья..
Кажется так говорят попы??
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20.08.2020 18:28 Ответить
Ще кажуть на Бога на бога надійся а сам не зівай...мусульмани ще радять ..ішака прив*язувати
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20.08.2020 19:01 Ответить
СТАНДАРТНІЙ СЦЕНАРИЙ ОВОРОВІВАНИЯ ЦЕРКВЕЙ !!!
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20.08.2020 21:12 Ответить
 
 