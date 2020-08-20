Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Соловеевка Житомирской области произошел пожар в деревянной церкви. Огонь полностью уничтожил здание, спасти удалось только церковное имущество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Поначалу прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, они позвонили спасателям.

На месте специалисты ГСЧС выяснили, что пламя уже полностью охватило крышу церкви, общей площадью 1 тыс. кв. м. Также быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Кроме того, процесс тушения осложнялся отсутствием в селе водоисточника. Поэтому для дозаправки машин водой спасателям пришлось ездить в соседние населенные пункты. В течение всего процесса ликвидации ими осуществлены 8 таких выездов. Одновременно с тушением культового сооружения, спасатели обливали водой жилой дом, который расположен неподалеку с наветренной стороны.

Силами бойцов ГСЧС в 13:45 пожар был локализован, а в 15:00 - ликвидирован. Огонь успел уничтожить здание церкви. Но удалось спасти церковное имущество и жилой дом, находящийся рядом. Погибших и травмированных не было. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.

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