Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В с. Соловеевка Житомирской области произошел пожар в деревянной церкви. Огонь полностью уничтожил здание, спасти удалось только церковное имущество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Поначалу прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, они позвонили спасателям.
На месте специалисты ГСЧС выяснили, что пламя уже полностью охватило крышу церкви, общей площадью 1 тыс. кв. м. Также быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Кроме того, процесс тушения осложнялся отсутствием в селе водоисточника. Поэтому для дозаправки машин водой спасателям пришлось ездить в соседние населенные пункты. В течение всего процесса ликвидации ими осуществлены 8 таких выездов. Одновременно с тушением культового сооружения, спасатели обливали водой жилой дом, который расположен неподалеку с наветренной стороны.
Силами бойцов ГСЧС в 13:45 пожар был локализован, а в 15:00 - ликвидирован. Огонь успел уничтожить здание церкви. Но удалось спасти церковное имущество и жилой дом, находящийся рядом. Погибших и травмированных не было. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цhttps://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=415d84f3-59**-94a2-0577-593d905a5637&lang=ua ерква Святителя Миколая, побудована в кінці XVIII століття. Будова є повноцінним об'єктом культурної спадщини, який вимагає охорони і термінової реставрації. У Брусилівському районі це єдина історична церква, де проводяться богослужіння. Храм належить Українській православній церкві Київського патріархату.
Уперше ця церква була описана у візиті Фастівського деканату в 1746 році. Споруду також датують 1789 і 1893 роками, точна дата достеменно невідома; припускають, що церкву кілька разів перебудовували. Дерев'яна святиня була зведена в неоруському стилі, мала п'ять верхів і дзвіницю. За часів радянської влади храм був перероблений у клуб, а верхи були знесені. Дві скульптури євангелістів Марка та Луки, знайдені у Свято-Миколаївській церкві, знаходяться в Київському національному художньому музеї.
Кажется так говорят попы??