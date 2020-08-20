РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5710 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
5 100 12

На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил. ФОТОрепортаж

На полигоне ОТГ "Восток" прошли комплексные тактико-специальные учения с боевой стрельбой усиленной батальонно-тактической группы (общевойскового резерва командующего Объединенными силами).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил 01

Учения прошли с привлечением всех составляющих сил обороны и воинских формирований, участвующих в выполнении задач в районе проведения операции Объединенных сил, в частности подразделений Нацгвардии. Во время учений моделировали ситуации с привязкой к реальным географическим участкам местности, на которых подразделения ВСУ сегодня выполняют боевые задачи вдоль всей линии разграничения. Также к учениям были привлечены артиллерийские, танковые подразделения, авиация.

По сценарию противник перешел в наступление силами мотопехотных подразделений усиленных танками, БМП, БТР при поддержке артиллерии по всей линии нашей обороны. На отдельных участках врагу удалось вклиниться в боевые порядки наших войск. Украинские подразделения приняли необходимые меры, чтобы избежать потери позиций и удержать оборонительные рубежи: маневрирование, переход на запасные позиции и т.п.

На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил 02
На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил 03
На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил 04

На рубеже нашей обороны противника встретили подразделения первой линии. В это время были оперативно развернуты резервы командующего ОС и командиров ОТГ. Подразделения резерва совершили марш и вышли в район сосредоточения. Во время этого этапа были отработаны вводные: преодоление заминированного участка, отражение нападения ДРГ, эвакуация поврежденной техники, противодействие применению противником БПЛА для корректировки огня артиллерии. После привлечения огневых средств - батареи "Мста"-Б калибром 152 мм, 122 мм гаубиц Д-30, минометов 120 и 82 мм, боевых модулей ПКМ и ДШК - противник был остановлен.

На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил 05
На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил 06
На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил 07
На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил 08

Было проведено разминирование проходов для мобильных штурмовых групп тактической группы отдельного отряда. Авиационная группа в составе истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 нанесла ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам противника. Между тем батальонно-тактическая группа, усиленная танками Т-64, БТР-3, МТЛБ с установленными на них ЗУ-23-2, перешла к контратакующим действий. Это наступление поддержали артиллерия и минометы. Группа совершила рейд и захватила укрепленный пункт противника, уничтожив его систему управления. 

На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил 09

Также была проведена операция по высадке десанта, захват и зачистка КП противника с вертолета Ми-8, с использованием канатного комплекса "Адаптер-М1".

Автор: 

армия (8495) оборона (5204) военные учения (3457) Объединенные силы (607)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
И снова ни один кацап не пострадал... ДОКОЛЕ?!!
показать весь комментарий
20.08.2020 20:59
+1
Только боеприпасы уничтожают. Когда на Донецк? Там люди ждут !
показать весь комментарий
20.08.2020 21:09
+1
Та невже?
показать весь комментарий
20.08.2020 21:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И снова ни один кацап не пострадал... ДОКОЛЕ?!!
показать весь комментарий
20.08.2020 20:59 Ответить
Только боеприпасы уничтожают. Когда на Донецк? Там люди ждут !
показать весь комментарий
20.08.2020 21:09 Ответить
Та невже?
показать весь комментарий
20.08.2020 21:33 Ответить
Ага. Ждуть ажбігом:
На Приазов'ї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Об'єднаних сил - Цензор.НЕТ 3880
показать весь комментарий
20.08.2020 22:04 Ответить
За 6 лет только тупые не поняли что такое Россия . Крым уже понимает Донецк тоже это своего рода действие отвращения от России , скоро все от России отвернутся .
показать весь комментарий
21.08.2020 06:50 Ответить
Дам денег на билет....
показать весь комментарий
21.08.2020 07:59 Ответить
Зачем? Скоро там разведут воймка а Бубочка заявит о великой победе
показать весь комментарий
20.08.2020 21:17 Ответить
Стереоскопический дальномер ДС-1 предназначен для измерения дальности и горизонтальных углов (определения полярных координат) в наземной артиллерии. Ориентир-буссоль на ДС-1 позволяет производить ориентирование относительно сторон света, а наличие преобразователя координат ПК-3 в комплекте ДС-1 позволяет: преобразовывать полярные координаты цели, определяемые ДС-1, в прямоугольные; преобразовывать прямоугольные координаты в полярные; определять корректуры огня в прямоугольной системе координат. Наличие в правой окулярной головке ДС-1 включающейся сетки и большое поле зрения ДС-1 (5 град) позволяет использовать ДС-1 как стереотрубу для целеуказаний, а также для изучения местности и отдельных целей. При использовании ДС-1, теоретически стереоскопичность увеличивается примерно в 185 раз. Работать с ДС-1 можно днем, в сумерках и ночью (по освещенным или светящимся целям), также на ДС-1 могут быть установлены приставки ночные ПДС-1 которые обеспечивают возможность работы в условиях полной темноты по ИК-источникам. ДС-1 имеет V-образную форму и обладает перископичностью, что позволяет работать с ДС-1 из-за укрытий. Увеличение 12 крат. Поле зрения 5 град. Диаметр зрачка выхода 2,5 мм. Удаление зрачка выхода 19 мм. Разрешающая сила 6''. Пределы измерения дальности 400-16000 м. Пределы наводки в горизонтальной плоскости не ограничены (360 град). Пределы наводки в вертикальной плоскости +- 3-00. Цена деления точных шкал лимба и уровня 0-01. Цена деления грубых шкал лимба и уровня 1-00. Цена малого деления сетки 0-05. Пределы установки окуляров по базе глаз 56-74 мм. Пределы диоптрийной установки окуляров +- 3 диоптрии. Пределы выверки по высоте +- 15'. Расход выверки по дальности 60 т.о. Цена деления шкалы выверки по дальности 2 т.о. Число оборотов измерительного валика дальности 16,5. Цена деления планшета и линеек сектора ПК-3 составляет 1 мм. Масштабы при которых присходит работа на ПК-3 составляет 1:25000 и 1:50000. База 1000 мм. Перископичность 302 мм. Угол между трубами 108 град. Высота треноги: в боевом положении с лимбом до 1650 мм; в походном положении (с лимбом и кожухом) 1200 мм. Напряжение аккумуляторной батареи КН-10 составляет 2,5 в. Сила тока КН-10 составляет 0,45 а. Емкость КН-10 составляет 10 а-ч. Вес: ДС-1 составляет 10,7 кг; лимб 4,6 кг; крюк 1,22 кг; тренога с лимбом и с кожухом 12,6 кг; комплект освещения (при заряженном КН-10) 3,5 кг; укладочный ящик с ЗИП 19,5 кг; укладочный ящик с укладкой (без треноги) 30,2 кг; два КН-10 в аккумуляторной сумке 4,3 кг; комплект в боевом положении (на треноге) без приставок ночных ПДС-1 составляет 26,8 кг; комплект в походном положении без ПДС-1 составляет 51,4 кг. Габаритные размеры: ДС-1 составляет 1090 Х 160 Х 420 мм; КН-10 составляет 180 Х 60 Х 170 мм; укладочный ящик 1100 Х 530 Х 255 мм. Стереоскопический дальномер ДС-1 (1978г.)На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил - Цензор.НЕТ 8085
показать весь комментарий
20.08.2020 21:50 Ответить
Нуашо.
Пасивний далекомір.
Менша вірогідність, що можуть заскочити приладами оптикотелектронного придушення.
показать весь комментарий
20.08.2020 22:07 Ответить
И мосинка в умелых руках грорзное оружие ....
показать весь комментарий
21.08.2020 07:57 Ответить
два древних вертолета и два единственных самолета обкатывают, что бы не заржавели, а этим временем мусора на новых французких вертолетах и катерах летают на охоту и ездят на рыбалку.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:29 Ответить
а толку?
показать весь комментарий
21.08.2020 13:11 Ответить
 
 