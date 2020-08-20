На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил. ФОТОрепортаж

На полигоне ОТГ "Восток" прошли комплексные тактико-специальные учения с боевой стрельбой усиленной батальонно-тактической группы (общевойскового резерва командующего Объединенными силами).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Учения прошли с привлечением всех составляющих сил обороны и воинских формирований, участвующих в выполнении задач в районе проведения операции Объединенных сил, в частности подразделений Нацгвардии. Во время учений моделировали ситуации с привязкой к реальным географическим участкам местности, на которых подразделения ВСУ сегодня выполняют боевые задачи вдоль всей линии разграничения. Также к учениям были привлечены артиллерийские, танковые подразделения, авиация.

По сценарию противник перешел в наступление силами мотопехотных подразделений усиленных танками, БМП, БТР при поддержке артиллерии по всей линии нашей обороны. На отдельных участках врагу удалось вклиниться в боевые порядки наших войск. Украинские подразделения приняли необходимые меры, чтобы избежать потери позиций и удержать оборонительные рубежи: маневрирование, переход на запасные позиции и т.п.







На рубеже нашей обороны противника встретили подразделения первой линии. В это время были оперативно развернуты резервы командующего ОС и командиров ОТГ. Подразделения резерва совершили марш и вышли в район сосредоточения. Во время этого этапа были отработаны вводные: преодоление заминированного участка, отражение нападения ДРГ, эвакуация поврежденной техники, противодействие применению противником БПЛА для корректировки огня артиллерии. После привлечения огневых средств - батареи "Мста"-Б калибром 152 мм, 122 мм гаубиц Д-30, минометов 120 и 82 мм, боевых модулей ПКМ и ДШК - противник был остановлен.









Было проведено разминирование проходов для мобильных штурмовых групп тактической группы отдельного отряда. Авиационная группа в составе истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 нанесла ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам противника. Между тем батальонно-тактическая группа, усиленная танками Т-64, БТР-3, МТЛБ с установленными на них ЗУ-23-2, перешла к контратакующим действий. Это наступление поддержали артиллерия и минометы. Группа совершила рейд и захватила укрепленный пункт противника, уничтожив его систему управления.

Также была проведена операция по высадке десанта, захват и зачистка КП противника с вертолета Ми-8, с использованием канатного комплекса "Адаптер-М1".