Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из района проведения ООС, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Краматорске, разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. При попытке вывоза этих боеприпасов и были разоблачены "перевозчики" оружия.

Во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45, больше 4000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия для установления возможных покупателей боеприпасов и других лиц, причастных к незаконной схемы.

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В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона. Оперативное сопровождение - работники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил.











Фото: сайт ГБР