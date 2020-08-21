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Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из района проведения ООС, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Краматорске, разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке. При попытке вывоза этих боеприпасов и были разоблачены "перевозчики" оружия.

Во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45, больше 4000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия для установления возможных покупателей боеприпасов и других лиц, причастных к незаконной схемы.

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В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона. Оперативное сопровождение - работники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил.

Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из района проведения ООС, - ГБР 01
Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из района проведения ООС, - ГБР 02
Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из района проведения ООС, - ГБР 03
Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из района проведения ООС, - ГБР 04
Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из района проведения ООС, - ГБР 05
Фото: сайт ГБР

боеприпасы (2335) оружие (10214) СВР (130) операция Объединенных сил (6766) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+5
Как говорится: "В хозяйстве пригодится"
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21.08.2020 09:43
+4
клоунов отстреливать
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21.08.2020 09:49
+4
Вот же тварь. В военное время расстрел Но у нас к сожалению, ни мира, ни военного положения.
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21.08.2020 09:58
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Как говорится: "В хозяйстве пригодится"
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21.08.2020 09:43 Ответить
клоунов отстреливать
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21.08.2020 09:49 Ответить
Если бы!
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21.08.2020 10:17 Ответить
Вот же тварь. В военное время расстрел Но у нас к сожалению, ни мира, ни военного положения.
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21.08.2020 09:58 Ответить
К сожалению, наша страна превратилась в территорию бесстыдства и беззакония.
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21.08.2020 10:04 Ответить
вот это реальная перемога... разоблачили...
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21.08.2020 10:13 Ответить
это цинки с патронами еще от СССР? кто может сказать?
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21.08.2020 10:25 Ответить
Ясен пень.Мы только собираемся-наладить,производство вооружения.
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21.08.2020 10:54 Ответить
Проверить не сложно: патроны изготовлены на Луганском патронном заводе №270 (1980 и 1992 г.в.), а также на Тульском заводе №539 (1990 г.в.).
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21.08.2020 10:57 Ответить
Мусора пресекают попытки лохов вооружиться,
Защищают сытное мусорское корыто
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21.08.2020 10:32 Ответить
вопрос где они его в3яли просто так ...
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21.08.2020 10:46 Ответить
в 2015-2017 годах
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21.08.2020 10:47 Ответить
", полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы...."
Вообще-то если А что-то делает по указанию Б, то А находится в подчинении Б, не?
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21.08.2020 10:56 Ответить
думаю на вип-камеру (платную) им хватит.
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21.08.2020 11:18 Ответить
Опа вон где собака то зарыта. А вот почему сидела Савченко и Рубан даже власть сама не знает. Господа у вас видать глаза на затылке, но народ может помочь перетянув их вам на жопу. Так вам будет видней.
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21.08.2020 11:54 Ответить
А хто їм дозвіл виписав?
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21.08.2020 15:27 Ответить
 
 