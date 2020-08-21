Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, задержали командира одного из подразделений Вооруженных Сил Украины на хищении горюче-смазочных материалов воинской части.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, злоупотребляя своим служебным положением, похищал горюче-смазочные материалы воинской части, дислоцирующейся в г. Чугуеве Харьковской области. В дальнейшем он сбывал топливо гражданским лицам.

Во время обысков на территории воинской части следователями изъят автомобиль марки КАМАЗ 4310, из которого слито и похищено дизельное топливо, автомобиль марки Фольксваген ЛТ, которым вывозилось похищенное топливо и дизельное топливо в бочках в количестве более 2000 л. Также в гараже военнослужащего обнаружены предметы, похожие на гранаты, взрыватели, электродетонаторы, мину МОН-50, тротиловую шашку, патроны калибра 5,45 мм, ручные дымовые гранаты РДГ-2Б и 200 л горюче-смазочных материалов.

Сейчас командир задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в похищении, присвоении, вымогательстве оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины). Также готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Службы внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из района проведения ООС, - ГБР. ФОТОрепортаж

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Процессуальное руководство досудебным осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона. Оперативное сопровождение - отдел Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.















Фото: сайт ГБР