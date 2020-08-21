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Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, задержали командира одного из подразделений Вооруженных Сил Украины на хищении горюче-смазочных материалов воинской части.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, злоупотребляя своим служебным положением, похищал горюче-смазочные материалы воинской части, дислоцирующейся в г. Чугуеве Харьковской области. В дальнейшем он сбывал топливо гражданским лицам.

Во время обысков на территории воинской части следователями изъят автомобиль марки КАМАЗ 4310, из которого слито и похищено дизельное топливо, автомобиль марки Фольксваген ЛТ, которым вывозилось похищенное топливо и дизельное топливо в бочках в количестве более 2000 л. Также в гараже военнослужащего обнаружены предметы, похожие на гранаты, взрыватели, электродетонаторы, мину МОН-50, тротиловую шашку, патроны калибра 5,45 мм, ручные дымовые гранаты РДГ-2Б и 200 л горюче-смазочных материалов.

Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ 01

Сейчас командир задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в похищении, присвоении, вымогательстве оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК Украины). Также готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ 02

Процессуальное руководство досудебным осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона. Оперативное сопровождение - отдел Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ 03
Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ 04
Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ 05
Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ 06
Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ 07
Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ 08
Кража 2000 л топлива из воинской части в Чугуеве: ГБР задержало командира одного из подразделений ВСУ 09
Фото: сайт ГБР

Тахтаулове (764) Харьковщина (5577) топливо (627) ВСУ (6583) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+8
Вообще-то тырить канистры с бензином - это дело прапорщика, а не "командира части"...
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21.08.2020 10:35
+5
Не хотят люди развиваться, меняться к лучшему, все воруют и воруют...
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21.08.2020 10:10
+4
Вот так вдвоем Ермак с Бубочкой ночью канистры с солярой и таскали. А Верещук на шухере стояла
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21.08.2020 11:00
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Не хотят люди развиваться, меняться к лучшему, все воруют и воруют...
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21.08.2020 10:10 Ответить
Ну, хорошо хоть тут бубочка не виноват)))
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21.08.2020 10:26 Ответить
а это еще вопрос....))))
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21.08.2020 10:33 Ответить
Ну, если не он, то Ермак точно. Всё как обычно короче.
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21.08.2020 10:35 Ответить
Вот так вдвоем Ермак с Бубочкой ночью канистры с солярой и таскали. А Верещук на шухере стояла
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21.08.2020 11:00 Ответить
2000 литров, в день, неделю, месяц?
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21.08.2020 10:27 Ответить
Тротиловые шашки, Ф-1, МОН-50... интересные горюче-смазочные материалы
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21.08.2020 10:29 Ответить
Вообще-то тырить канистры с бензином - это дело прапорщика, а не "командира части"...
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21.08.2020 10:35 Ответить
шматко прям..а нач столовой мясо и котлеты)обмельячали командиры
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21.08.2020 10:44 Ответить
Вот и я про то....
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21.08.2020 11:12 Ответить
Ну то может было раньше,когда ГСМ стоило копейки!!! А теперь когда цена за литр большая...
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21.08.2020 18:06 Ответить
сколько денюжек...у и барыги спекулянты расхитители капиталестической собственности
можно еще рожок патронов загнать и гусеницу от танка рэкэтирам и жить потом пол года в трех семьях)
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21.08.2020 10:42 Ответить
Ни звания, ни должности, ни фамилии.
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21.08.2020 10:49 Ответить
Це державна таємниця.Он дядько поцупив 250гр горілки ото було.
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21.08.2020 11:09 Ответить
пристрелить нах
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21.08.2020 11:15 Ответить
92 ОМБр?
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21.08.2020 11:18 Ответить
Чугуев всегда был враждебно настроен против Украины. Туда приехало много руских идиотов на завод топливной аппаратуры. Жить им нравится здесь, а срать они хотят прямо на дороге как у себя дома.
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21.08.2020 11:46 Ответить
Пока одни воюют, другие воруют.
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21.08.2020 12:25 Ответить
Очередной марадёр.
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21.08.2020 15:18 Ответить
 
 