Мужчина с помощью эвакуатора похитил "Порше" у иностранца в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Чтобы завладеть "Порше", злоумышленник задействовал службу транспортировки авто, которая перевезла легковушку в другое место.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

В полицию с заявлением обратился гражданин другого государства с заявлением о похищении со стоянки его автомобиля "Порше". Для отработки сообщения дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Проведя комплекс оперативно-розыскных действий, правоохранители установили, что к преступлению причастен уроженец Черниговской области, который работал на стройке рядом со стоянкой, где исчезла иномарка. Чтобы доставить автомобиль в другое место, злоумышленник вызвал службу транспортировки авто под видом того, что якобы в его машине не работает электричество. Там полицейские и нашли транспортное средство, о чем сообщили автовладельцу.

Сейчас досудебное расследование уголовного производства, начатое по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, завершено и материалы с обвинительным актом переданы для рассмотрения в Дарницкий районный суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения.

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