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Мужчина с помощью эвакуатора похитил "Порше" у иностранца в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Чтобы завладеть "Порше", злоумышленник задействовал службу транспортировки авто, которая перевезла легковушку в другое место.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

В полицию с заявлением обратился гражданин другого государства с заявлением о похищении со стоянки его автомобиля "Порше". Для отработки сообщения дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Проведя комплекс оперативно-розыскных действий, правоохранители установили, что к преступлению причастен уроженец Черниговской области, который работал на стройке рядом со стоянкой, где исчезла иномарка. Чтобы доставить автомобиль в другое место, злоумышленник вызвал службу транспортировки авто под видом того, что якобы в его машине не работает электричество. Там полицейские и нашли транспортное средство, о чем сообщили автовладельцу.

Сейчас досудебное расследование уголовного производства, начатое по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, завершено и материалы с обвинительным актом переданы для рассмотрения в Дарницкий районный суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения.

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Мужчина с помощью эвакуатора похитил Порше у иностранца в Киеве, - Нацполиция 01
Мужчина с помощью эвакуатора похитил Порше у иностранца в Киеве, - Нацполиция 02
Мужчина с помощью эвакуатора похитил Порше у иностранца в Киеве, - Нацполиция 03

Автор: 

Киев (25513) Нацполиция (16458) угон (294)


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Топ комментарии
+19
Красавчик. А что, эвакуатор документы на авто не спрашивает ?
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21.08.2020 10:56
+10
5 баллов за смекалку
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21.08.2020 10:53
+10
По моему евакуаторщик в доле а сейчас просто ломает комедию. Типо евакуаторщика не заинтересовало бы то что порше почему то нужно было отвезти в какие то *беня в заброшенные гаражи а не на СТО
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21.08.2020 11:19
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5 баллов за смекалку
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21.08.2020 10:53 Ответить
идея конечно не нова, но на что расчитывал этот "Деточкин" хз, нельзя вот так просто, взять и угнать порше)
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21.08.2020 11:01 Ответить
рассчитывал что это бляха
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21.08.2020 11:17 Ответить
какая тут смекалка? вор-егор по кличке жопа, х..й украл и в жопе спрятал!
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21.08.2020 19:00 Ответить
Два дебила-это сила. Авто совсем "незаметное", ну по селу понтоваться-первый дебил, а другой дебил евакуатрщик: думал что соучастие в преступлении это не о нем. Хотя может думали что они Робин Гуды...
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21.08.2020 19:19 Ответить
водителю эвакуатора пох какую машину перевозить.и заявки на эвакуацию авто принимает диспетчер этой службы.
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21.08.2020 20:21 Ответить
Креативненько.
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21.08.2020 10:55 Ответить
Красавчик. А что, эвакуатор документы на авто не спрашивает ?
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21.08.2020 10:56 Ответить
Этот момент тоже вызвал недоумение.
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21.08.2020 11:12 Ответить
По моему евакуаторщик в доле а сейчас просто ломает комедию. Типо евакуаторщика не заинтересовало бы то что порше почему то нужно было отвезти в какие то *беня в заброшенные гаражи а не на СТО
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21.08.2020 11:19 Ответить
документи в машині, акумулятор сів відкрити не можу
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21.08.2020 11:46 Ответить
Избиратель Зеленского? . Сообразить трудно?
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21.08.2020 11:55 Ответить
Ну мне спокойно вскрывали квартиру по вызову без никаких документов.
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21.08.2020 12:03 Ответить
Отвезти вместо СТО дорогую машину на пустырь, заросший бурьяном, очень логичные действия "хозяина". Вы там все идиоты или через одного?
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21.08.2020 12:12 Ответить
жартів не розумієш? не писав би ти про шмарклю, подумав би що зебіл, а так спишу, що втомився на кінець тижня
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21.08.2020 14:54 Ответить
Увидел бабло и у эвакуаторщика глазки закатились
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21.08.2020 11:54 Ответить
он обязан ?
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21.08.2020 12:42 Ответить
Чому пишуть "іншої країни"? Це що, державна таємниця з якої країни власник і саме авто?
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21.08.2020 11:02 Ответить
кацап мабуть
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21.08.2020 11:15 Ответить
Видать перепутал со своей желтой весьмеркой
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21.08.2020 11:07 Ответить
З росії мабуть машина, раз не пишуть звідки..
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21.08.2020 11:07 Ответить
А что, на такой машине очень легко в потоке затеряться...
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21.08.2020 11:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fbMwC-z1L6s Скрябін - Порш пана Мера
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21.08.2020 11:20 Ответить
Чоловік за допомогою евакуатора викрав "Порше" в іноземця в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 751
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21.08.2020 11:24 Ответить
от куда у гражани на левого государства авто
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21.08.2020 11:25 Ответить
Вкрасти порш, це як угнати електричку.
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21.08.2020 11:31 Ответить
Губа не дура...
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21.08.2020 12:52 Ответить
Ну захотілося хлопцю іграшку...
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21.08.2020 12:56 Ответить
 
 