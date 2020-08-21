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Женщина организовала канал незаконных соцвыплат террористам "ДНР" из госбюджета Украины, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Женщина организовала канал незаконных соцвыплат террористам

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала противоправного получения социальных выплат из госбюджета, в том числе участниками незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия СБУ, жительница Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям временно оккупированных районов Донетчины документы для назначения соцвыплат. Оперативники спецслужбы установили, что фигурантка лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства и доставляла их на ВОТ Донецкой области как через линию разграничения, так и через территорию РФ. Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что среди заказчиков "услуги" были участники незаконных вооруженных формирований.

Контрразведчики задержали злоумышленницу в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке пересечения госграницы. При осмотре у задержанной обнаружено почти 750 тыс. в гривневом эквиваленте, банковские карты, доверенности, черновые записи и другие документальные материалы, подтверждающие получение украинских денег террористами так называемой "ДНР".

Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

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Женщина организовала канал незаконных соцвыплат террористам ДНР из госбюджета Украины, - контрразведка СБУ 01
Женщина организовала канал незаконных соцвыплат террористам ДНР из госбюджета Украины, - контрразведка СБУ 02
Женщина организовала канал незаконных соцвыплат террористам ДНР из госбюджета Украины, - контрразведка СБУ 03
Женщина организовала канал незаконных соцвыплат террористам ДНР из госбюджета Украины, - контрразведка СБУ 04

Автор: 

выплаты (645) контрразведка (496) СБУ (19890) Донбасс (26956) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+22
Хвате вже цяцькатись! Ця курва вчинила важкий злочин - розкрадання державних коштів і фінансування тероризму.15 років і конфіскація майна!
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21.08.2020 11:48
+14
интересно, а тех кто помогал этой сепарше в Украине дела крутить уже взяли за жопу или только бла,бла, бла....? об этом структура умалчивает .
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21.08.2020 11:56
+3
Расстрелять курву.
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21.08.2020 11:54
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Ну и дура. А я б себе бабло лучше забрал мышибратское
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21.08.2020 11:36 Ответить
Хвате вже цяцькатись! Ця курва вчинила важкий злочин - розкрадання державних коштів і фінансування тероризму.15 років і конфіскація майна!
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21.08.2020 11:48 Ответить
Я так понял,она просто получала НАЧИСЛЕННЫЕ деньги и отвозила в ДыНыРы.Так,может,виноват тот,КТО НАЧИСЛЯЛ?
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21.08.2020 12:41 Ответить
Расстрелять курву.
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21.08.2020 11:54 Ответить
интересно, а тех кто помогал этой сепарше в Украине дела крутить уже взяли за жопу или только бла,бла, бла....? об этом структура умалчивает .
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21.08.2020 11:56 Ответить
Без лохматых рук в УТСЗН и ПФ там никак не обошлось
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21.08.2020 12:09 Ответить
А Пасечник получает пенсию полковника СБУ или уже был суд и запретил???
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21.08.2020 12:14 Ответить
Ну шо, Звезда Ивановна, допомогалась задротам? Правда зе власть на каких-нибудь заблудившихся грибников обменяет.
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21.08.2020 12:15 Ответить
Создание террористической группы или террористической организации наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/kodeks/013/269.php#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,-1.&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.
Статья 258-3. Создание террористической группы или ...
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21.08.2020 12:23 Ответить
А за що її загребли? В кодексі немає формуліровки "та сторона", то вона нічого противоправного не зробила. Просто везла "братанам-малоросам", на ту сторону допомогу від братанів-малоросів, які при владі. І її дії були неприцільні і без всякого умислу - одним словом, "мирні".
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21.08.2020 12:28 Ответить
Как это вообще возможно? Что за женщина? Как можно что- либо оформить и получать сотни тысячь просто по желанию? Где и кто её подельники в собесах и банках? Тема не раскрыта, схема не установлена. Как всегда бардак и преступники в госслужбе.
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21.08.2020 12:43 Ответить
так , це т.з "нашi люди" - виплата пенсiй ордловцям не припиняеться вже 6 рiк, цей посередник, щоб не пхатись цiлою кодлою через лiнiю оос..
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21.08.2020 14:31 Ответить
Платим налоги террористам...
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21.08.2020 14:37 Ответить
..и дань
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21.08.2020 17:08 Ответить
Отправить копать окопы.
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21.08.2020 15:23 Ответить
 
 