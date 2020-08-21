Женщина организовала канал незаконных соцвыплат террористам "ДНР" из госбюджета Украины, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала противоправного получения социальных выплат из госбюджета, в том числе участниками незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия СБУ, жительница Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям временно оккупированных районов Донетчины документы для назначения соцвыплат. Оперативники спецслужбы установили, что фигурантка лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства и доставляла их на ВОТ Донецкой области как через линию разграничения, так и через территорию РФ. Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что среди заказчиков "услуги" были участники незаконных вооруженных формирований.

Контрразведчики задержали злоумышленницу в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке пересечения госграницы. При осмотре у задержанной обнаружено почти 750 тыс. в гривневом эквиваленте, банковские карты, доверенности, черновые записи и другие документальные материалы, подтверждающие получение украинских денег террористами так называемой "ДНР".

Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

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