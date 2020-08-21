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В селе Бурты на Киевщине открыли памятник героям Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

В селе Бурты Кагарлыкского района Киевской области открыли памятник героям Небесной Сотни. Именно в этом селе родился самый старший герой Небесной Сотни Иван Наконечный. Он погиб на Майдане в возрасте 83 лет.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ участник Майдана, глава фонда памяти Небесной Сотни Андрей Павленко.

В селе Бурты на Киевщине открыли памятник героям Небесной Сотни 01

"В селе Бурты родился, вырос, в школу ходил самый старший герой Небесной Сотни, капитан первого ранга в отставке Наконечный Иван Максимович. Ему было 83 года, когда его палками забили 18 февраля. Его похоронили 7 марта", - рассказал Павленко.

По его словам, на открытие памятника приехали семьи героев Небесной Сотни.

В селе Бурты на Киевщине открыли памятник героям Небесной Сотни 02

Памятник сделан из гранита и стали. Скульптор - Борис Данилюк. Название проекта - "Расстрелянное достоинство".

"В памятник встроили пули и гильзы от пуль, которые были на Майдане. А сам памятник расстрелян настоящими пулями с СВД. Из такой винтовки убили того парня, что меня собой прикрыл - Леню Полянского", - рассказывает Павленко, который является инициатором установки монумента.

В селе Бурты на Киевщине открыли памятник героям Небесной Сотни 03

Павленко отметил, что начал ставить памятники героям Небесной Сотни с 2014 года.

"Леонид Полянский, увидев снайпера, меня собой прикрыл и погиб. Я решил ему поставить памятный знак как благодарность, что спас жизнь. И когда я начал изучать, кто как из Небесной Сотни погиб, то стало ясно, что они все сделали такое самопожертвование, как Полянский", - рассказывает участник Майдана.

На создание монументов Павленко потратил уже более миллиона собственных средств.

"У нас в планах и другие города, но очень сопротивляются руководители городов и сел. А самому некоторые проекты не потянуть", - говорит Павленко. Он говорит, что хотел бы, чтобы власть и громады на местах сами инициировали установление подобных памятников.

В селе Бурты на Киевщине открыли памятник героям Небесной Сотни 04

"Это не просто памятник. Это утверждение Украины в конкретном месте. Здесь не будет "русского мира" никогда. Все, здесь утверждена Украина. Со времен древнего Вавилона и Рима памятник - это лицо государства... Каждому герою Небесной Сотни на малой родине должен стоять памятник", - считает участник Майдана.

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Автор: 

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В селе Бурты на Киевщине открыли памятник героям Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 9813 ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.08.2020 18:22 Ответить
**
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами могли !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну

Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Дотянитесь до плеч, обнимите за нас сильней
Мы б и сами смогли! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей

Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам - отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
////
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21.08.2020 18:28 Ответить
в Києві досі нема
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21.08.2020 19:33 Ответить
"но очень сопротивляются руководители городов и сел."
Наша толерантность погубила уже два майдана....
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21.08.2020 19:42 Ответить
 
 