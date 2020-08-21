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Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский использует свои служебные поездки в регионы страны для агитации за политическую партию "Слуга народа".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Это - скрытая агитация. Так - не имеет права действовать президент. Комитет избирателей Украины указал на это безобразие абсолютно правильно и справедливо. Раздраженный президент вместо извинения рявкнул на КИУ. Как бы ни падал рейтинг его партии, или его самого - такая реакция недопустима. Это проявление не силы - слабости", - заявил Гриценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ. ВИДЕО

Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать 01
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать 02
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать 03

Ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует свои служебные поездки в регионы страны для агитации за политическую партию "Слуга народа".

"Среди прочего Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон. Так, 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, были материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии "Слуга народа"", - сказано в заявлении КИУ.

Отмечается, что Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги Народа" и надписью "Зе! местные", а также в своих выступлениях все время использовал словосочетание "Украина - это ты", что является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года.

"Кроме того, участие в рабочей поездке президента в Запорожье взял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии "Слуга народа" на выборах мэра Запорожья", - сказано в тексте.

Так, по оценке КИУ, подобные действия президента и членов Кабинета министров Украины являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и являются злоупотреблением админресурсом.

"Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого веб-портала использования публичных средств, в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн. ", - подчеркнули в КИУ.

В ответ Зеленский заявил: "Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали... Пусть "Комитет" построит этот мост вместо меня. Пусть после этого "Комитет" спросит у бывшего президента, которого они все очень любят, почему завод "Паллада" за 5 или 10 лет не получил ни одного контракта", - сказал Зеленский.

Автор: 

агитация (507) Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (20336) КИУ (383) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+34
Грицик, не тупи. Цього шльоцика до влади привів ти, отож катайся по паркету на капцях-кроликах.))
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21.08.2020 16:16
+29
А Зеленський хіба президент?
Я думав він просто клоун.
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 7771
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21.08.2020 16:25
+27
У нього така відвічна тактика - перед виборами виповзати з-під жінчиної спідниці і критикувати чинну владу.
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21.08.2020 16:18
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Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 9671
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21.08.2020 16:15 Ответить
Зеленський не вміє досягати результатів і не вміє працювати держчиновником, тому його відправили робити те що він вміє - з агітконцертами по Україні!
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21.08.2020 16:35 Ответить
Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти - Цензор.НЕТ 6667
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21.08.2020 17:12 Ответить
Как при чем? Он же мост построил (хотя в жизни и собачьей будки не построил).
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21.08.2020 18:13 Ответить
Мда... если даже Гриценко перестал лизать жопу... Вова, это фиаско, Вова!
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21.08.2020 16:16 Ответить
У нього така відвічна тактика - перед виборами виповзати з-під жінчиної спідниці і критикувати чинну владу.
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21.08.2020 16:18 Ответить
Типа Мостовая разрешает проветриться "настоящему полковнику".
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21.08.2020 16:25 Ответить
Против бубочки, а не против пасынка.
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21.08.2020 16:34 Ответить
ему батон вовремя не закинули, скоро снова всё утихнет.
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21.08.2020 16:25 Ответить
Грицик, не тупи. Цього шльоцика до влади привів ти, отож катайся по паркету на капцях-кроликах.))
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21.08.2020 16:16 Ответить
Ну що за бздури ти несеш?...Шльоцека привели до влади сімдесят три відсотки довбодовбів,а Гриценко навіть три відсотки не набрав...Не було б шльоцека - був би Гриценко в Раді,це вже точно...Йому ще Щокастий,розрекламований Хєрдоном підісрав...і все для того,щоб такі як ти процвітали в більшості...
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21.08.2020 18:05 Ответить
Гриценко, научи его шахматные фигурки двигать, ты так на рекламе чувственно это делал...
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21.08.2020 22:18 Ответить
А кто , кто президент ???
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21.08.2020 16:17 Ответить
Ню-ню.........
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21.08.2020 16:18 Ответить
Ходячая антиреклама. Если будете в толпе, не за будьте крикнуть три раза Уходи! Вас поддержат
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21.08.2020 16:20 Ответить
Тю.... це така добра традиційна муйня, бо ці довбні думають що це працює))
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 5520
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21.08.2020 16:20 Ответить
Там есть реклама ЕС, дятел?
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21.08.2020 16:27 Ответить
Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти - Цензор.НЕТ 7646
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21.08.2020 16:28 Ответить
VIP камеру в сизо, которые построил Малюська.
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21.08.2020 16:37 Ответить
довбні думали, що це для піару (тому моніка і швендяє туди-сюди). Але Порошенко відкривав нові об`єкти, бо жодна тварина з медіапизспільноти не говорила про досягнення України, усюди було "зубажіння", "пів вареника", "опшори", "роттердам+".

Як вам кацапи вбили те в голову, так і продовжуєте кукурікати. І моніка з тією ж вавкою в голові. Нашо ти тоді, падло, їздиш та стрічки перерізаєш на об`єктах побудованих до тебе? У журнаглістов і так пельки затулені. Але шоу в стилі президента Туркменістана та *****, то святе для малороса.

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1296799330691616771/pu/vid/640x352/8RMiEKUV4B3soGM6.mp4 Останнє відео від найвеличнішого баскетболіста позорища *********.

Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти - Цензор.НЕТ 3844
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21.08.2020 16:46 Ответить
Коли відкривають великі новобудови,я не проти перерізання стрічок.Хай хоч і голяка там бігають.Але коли з коронавірусного фонду з 64 млрд,4 йде на медицину,а рештки-мєнтам і на дороги.... ДЕ ДОРОГИ ????
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21.08.2020 18:12 Ответить
марадерина грыц завыл
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21.08.2020 16:20 Ответить
Мадам Грицацуева была жестоко обманута женихом-прохрдимцем.
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21.08.2020 16:20 Ответить
Та ну! Мадам Грицацуэва с полного и абсолютно бездарного авркетного адьютанта "сделала" целого Министра Обороны и распродала половину запаса вооружения Украины через Грузию на пару с Ющем и Михо... Зря Вы о не й так! Она в 100 раз умнее и амбициознее своего подюпочного протеже...
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21.08.2020 16:32 Ответить
та ясен пень ))) а чего б он еще там мотался? ))))
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 153

...
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21.08.2020 16:20 Ответить
Все имеют право увидеть какой он κρετιн.
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21.08.2020 16:22 Ответить
Крεтіни це не побачать.
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21.08.2020 16:42 Ответить
Это не скрытая, а ОТКРЫТАЯ агитация. Все обклеено "Зе місцеві ( вибори )".
Прямое нарушение закона.
Очередное.
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21.08.2020 16:23 Ответить
Оно опять нарушило закон.
А вот ответить на петицию об отставке некогда.
Или нечего сказать.
https://petition.president.gov.ua/petition/100754
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21.08.2020 16:28 Ответить
какая отставка, его теперь сраной метлой хрен выгонишь.
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21.08.2020 20:08 Ответить
ну,так то Президент не имеет права
а *********** мона фсё
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21.08.2020 16:30 Ответить
Да пусть ездит . Это не агитация , это падение рейтинга . Людям надо увидеть свою живую ошибку .
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21.08.2020 16:24 Ответить
Ой да ладно, а как Петя устроил тур по всем городам перед выборами.
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21.08.2020 16:25 Ответить
А Зеленський хіба президент?
Я думав він просто клоун.
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 7771
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21.08.2020 16:25 Ответить
Люди маску на лице носят, а не понятно что прикрывают
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21.08.2020 16:44 Ответить
Це навіть козлу в зоопарку вже зрозуміло.
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21.08.2020 18:17 Ответить
Та фіг там.
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21.08.2020 18:33 Ответить
А що були ще якісь сумніви?
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21.08.2020 18:19 Ответить
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 3760
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21.08.2020 16:25 Ответить
Анатолий Степанович может все проще-мотается по стране-что бы не отвечать,на "неудобные" вопросы.
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21.08.2020 16:27 Ответить
та мало ли шо там той гриценко молоть будет. щас его цензоровский толмач появиться и толково обьяснит, шо и к чему. без толмача - грицацуев просто никто! )
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21.08.2020 16:28 Ответить
так же все равно что будет молоть этот путешественник... поехал на Николаевщину на велосипеде... если в следующий раз из за этого клоуна будут голосовать лишь бы кто а не зеленский готов проголосовать за Егора Крутоголова с Дизель ШОУ
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21.08.2020 16:33 Ответить
??? А что он говорил про Томос-Тур? Или тогда это небыло рекламой?? ))
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21.08.2020 16:28 Ответить
А на том туре была символика партии "Европейская солидарность"?? Так отож...а осел везде по логотипом партейтеки "слуги уродов" вещает....
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21.08.2020 16:31 Ответить
Он рекламировал себя, выборы были не партии а президента.
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21.08.2020 16:40 Ответить
А осел рекламирует свою партию.... что между прочим прямо запрещено Законом....
А себя рекламировать не запрещено....
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21.08.2020 17:06 Ответить
А от Петька то вже поїздив. Але ж то таке.
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21.08.2020 16:30 Ответить
Та 73% те подобається, бо у них є президент листоноша, президент блазень, президент шоу. А на шо ще президент потрібен? От коли з їдлом будуть проблеми вони його зненавидять люто.
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21.08.2020 16:31 Ответить
Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти - Цензор.НЕТ 8722
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21.08.2020 16:33 Ответить
То в баскетбол играет,то посылочку отправляет,то огурчик мнёт,то книжечку выбирает...Мечта,а не през....Бердымухамедов-2
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21.08.2020 16:33 Ответить
Я вітаю кожну поїздку ЗЕгенерата в регіони. Народ має власними очима побачити який він дурний та недолугий без гриму і софітів 95 кварталу. В поїздках блазень вимушений "говорити не по писаному" і "дурість його видно кожному". Нехай катається наостанок під аплодисменти лупатої Мендель...
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21.08.2020 16:36 Ответить
да у него реально комплексный страх перед Порошенко... он ведь везде де может его вспоминает и ровняет с собой. И видать в душе сравнение пока не в его же пользу ибо пригорает ему постоянно.
****, выбрали млять, строитель-шизофреник
да и если текст его ответа дословный то он не быдловат, он быдло 100%-е
ясное дело, что с ним никто не хочет из мировых лидеров встречаться более, смысла ж нет
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21.08.2020 16:42 Ответить
ой дратути грицацуля появився ти де був на море в кирилловке?/
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21.08.2020 16:42 Ответить
Верни первую леди!
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21.08.2020 16:45 Ответить
Ждём комментарий, вышедшего из запоя, не состоявшегося министра обороны команды Гриценко - Апаршина......
В греческом зале, в греческом зале...стакана не найдешь....
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21.08.2020 16:47 Ответить
Зовсім не прихована, а абсолютно відкрита агітація з боку зеленського. Він не боїться, бо не чекає за це порушення якихось доган. В Україні панує зелений більшовизм.
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21.08.2020 16:52 Ответить
так уже всем понятно что зебаран , типчный поц и 3.14дар))))
если кому еще не дошло, то у вас еще почти 4 года есть , что бы это понять
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21.08.2020 17:08 Ответить
Гриценко прав , но на местных ничего не светит СН . Там Оппа за Жопу в лидерах . ЕС и Петушарий .
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21.08.2020 17:15 Ответить
Это было, есть и будет всегда и во все времена. Зеля тут не первооткрыватель.
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21.08.2020 17:36 Ответить
Не могу согласиться с гриценко, вы сильно его переоцениваете, неужели блазень такой невьи.еный, что соблазнит весь электорат, или жендин, или мужи..., ,наоборот пусть народ посмотрит, за кого, или за что он отдал часть своей жизни, может станет стыдно и будет каяться и грызть локти.
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21.08.2020 17:38 Ответить


Гордон проговорився про зраду

Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi
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21.08.2020 17:53 Ответить
https://prm.ua/koshel-pro-peredviborchu-agitatsiyu-zelenskogo-v-usomu-sviti-tse-nazivayetsya-politichnoyu-koruptsiyeyu/ "Зеленський під час робочих поїздок по містах України використовує адмінресурс для передвиборчої агітації за партію Слуга народу" - вчергове звинуватив Президента у політичній корупції чинний голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.
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21.08.2020 22:32 Ответить
Кто-нибудь объясните Вове, что Украина это не 95 квартал.
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22.08.2020 01:19 Ответить
Вона зовсім не прихована, а відкрита (нагла).
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22.08.2020 01:20 Ответить
 
 