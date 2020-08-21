Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский использует свои служебные поездки в регионы страны для агитации за политическую партию "Слуга народа".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Это - скрытая агитация. Так - не имеет права действовать президент. Комитет избирателей Украины указал на это безобразие абсолютно правильно и справедливо. Раздраженный президент вместо извинения рявкнул на КИУ. Как бы ни падал рейтинг его партии, или его самого - такая реакция недопустима. Это проявление не силы - слабости", - заявил Гриценко.

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Ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует свои служебные поездки в регионы страны для агитации за политическую партию "Слуга народа".

"Среди прочего Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон. Так, 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, были материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии "Слуга народа"", - сказано в заявлении КИУ.

Отмечается, что Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги Народа" и надписью "Зе! местные", а также в своих выступлениях все время использовал словосочетание "Украина - это ты", что является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года.

"Кроме того, участие в рабочей поездке президента в Запорожье взял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии "Слуга народа" на выборах мэра Запорожья", - сказано в тексте.

Так, по оценке КИУ, подобные действия президента и членов Кабинета министров Украины являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и являются злоупотреблением админресурсом.

"Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого веб-портала использования публичных средств, в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн. ", - подчеркнули в КИУ.

В ответ Зеленский заявил: "Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали... Пусть "Комитет" построит этот мост вместо меня. Пусть после этого "Комитет" спросит у бывшего президента, которого они все очень любят, почему завод "Паллада" за 5 или 10 лет не получил ни одного контракта", - сказал Зеленский.