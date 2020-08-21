Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский использует свои служебные поездки в регионы страны для агитации за политическую партию "Слуга народа".
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"Это - скрытая агитация. Так - не имеет права действовать президент. Комитет избирателей Украины указал на это безобразие абсолютно правильно и справедливо. Раздраженный президент вместо извинения рявкнул на КИУ. Как бы ни падал рейтинг его партии, или его самого - такая реакция недопустима. Это проявление не силы - слабости", - заявил Гриценко.
Ранее Комитет избирателей Украины (КИУ) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует свои служебные поездки в регионы страны для агитации за политическую партию "Слуга народа".
"Среди прочего Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон. Так, 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, были материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии "Слуга народа"", - сказано в заявлении КИУ.
Отмечается, что Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом "Слуги Народа" и надписью "Зе! местные", а также в своих выступлениях все время использовал словосочетание "Украина - это ты", что является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года.
"Кроме того, участие в рабочей поездке президента в Запорожье взял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии "Слуга народа" на выборах мэра Запорожья", - сказано в тексте.
Так, по оценке КИУ, подобные действия президента и членов Кабинета министров Украины являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и являются злоупотреблением админресурсом.
"Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого веб-портала использования публичных средств, в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн. ", - подчеркнули в КИУ.
В ответ Зеленский заявил: "Я работаю на государство Украина. Я сегодня приехал, мы решили много вопросов. Я не знаю, при чем здесь символика к мосту, который не делали... Пусть "Комитет" построит этот мост вместо меня. Пусть после этого "Комитет" спросит у бывшего президента, которого они все очень любят, почему завод "Паллада" за 5 или 10 лет не получил ни одного контракта", - сказал Зеленский.
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пизспільноти не говорила про досягнення України, усюди було "зубажіння", "пів вареника", "опшори", "роттердам+".
Як вам кацапи вбили те в голову, так і продовжуєте кукурікати. І моніка з тією ж вавкою в голові. Нашо ти тоді, падло, їздиш та стрічки перерізаєш на об`єктах побудованих до тебе? У журнаглістов і так пельки затулені. Але шоу в стилі президента Туркменістана та *****, то святе для малороса.
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1296799330691616771/pu/vid/640x352/8RMiEKUV4B3soGM6.mp4 Останнє відео від найвеличнішого баскетболіста позорища *********.
...
Прямое нарушение закона.
Очередное.
А вот ответить на петицию об отставке некогда.
Или нечего сказать.
https://petition.president.gov.ua/petition/100754
а *********** мона фсё
Я думав він просто клоун.
А себя рекламировать не запрещено....
****, выбрали млять, строитель-шизофреник
да и если текст его ответа дословный то он не быдловат, он быдло 100%-е
ясное дело, что с ним никто не хочет из мировых лидеров встречаться более, смысла ж нет
В греческом зале, в греческом зале...стакана не найдешь....
если кому еще не дошло, то у вас еще почти 4 года есть , что бы это понять
Гордон проговорився про зраду
Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.