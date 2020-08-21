Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу. ФОТОрепортаж

В Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного курсанты-первокурсники торжественно приняли Военную присягу на верность украинскому народу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В этом году среди в Академию был большой конкурс. Среди первокурсников есть люди с боевым опытом, которые уже защищали Украину на Донбассе. Но большинство - вчерашние школьники и лицеисты.

"Позади у них интенсивный и насыщенный курс первичной военно-профессиональной подготовки, за время которого первокурсники получили базовые умения и навыки, необходимые для дальнейшей службы и обучения, познакомились друг с другом, со своими командирами и наставниками, стали слаженным военным коллективом. Отныне они - монолит, которому ничто не помешает на пути к офицерским погонам", - отметил начальник Национальной академии генерал-лейтенант Павел Ткачук.

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Обычно первокурсники принимают присягу в присутствии родителей. В этом году из-за карантинных ограничений пришлось изменить формат торжества.

"Вместо родителей напутственные слова первокурсникам сказали священники. Они и благословили, и окропили святой водой молодое пополнение Академии на хорошую учебу и дальнейшую легкую службу", - сообщили в пресс-службе.

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