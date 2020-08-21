РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5171 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
3 573 11

Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу. ФОТОрепортаж

В Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного курсанты-первокурсники торжественно приняли Военную присягу на верность украинскому народу.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В этом году среди в Академию был большой конкурс. Среди первокурсников есть люди с боевым опытом, которые уже защищали Украину на Донбассе. Но большинство - вчерашние школьники и лицеисты.

"Позади у них интенсивный и насыщенный курс первичной военно-профессиональной подготовки, за время которого первокурсники получили базовые умения и навыки, необходимые для дальнейшей службы и обучения, познакомились друг с другом, со своими командирами и наставниками, стали слаженным военным коллективом. Отныне они - монолит, которому ничто не помешает на пути к офицерским погонам", - отметил начальник Национальной академии генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАТО может многому поучиться у Украины, - министр обороны Великобритании Уоллес

Обычно первокурсники принимают присягу в присутствии родителей. В этом году из-за карантинных ограничений пришлось изменить формат торжества.

"Вместо родителей напутственные слова первокурсникам сказали священники. Они и благословили, и окропили святой водой молодое пополнение Академии на хорошую учебу и дальнейшую легкую службу", - сообщили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Министр обороны Беларуси Хренин: "Не исключено, что может быть и военный конфликт"

Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу 01
Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу 02
Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу 03
Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу 04
Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу 05
Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу 06
Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу 07
Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу 08
Курсанты-первокурсники Национальной Академии сухопутных войск приняли присягу на верность украинскому народу 09

Автор: 

присяга (176) курсанты (161)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Вот сюда бы приехать Верховному Главнокомандующему, на худой конец Шмыголю, напутствие дать начинающим курсантам и будущим офицерам, а не видосики с баскетболом постить
показать весь комментарий
21.08.2020 17:07
+6
Клоуну стыдно и дискомфортно показываться на глаза нашим воинам... Презрение и гадливость в их глазах - слишком тяжёлое для него испытание.... Боже, Храни наших воинов - защитников!
показать весь комментарий
21.08.2020 17:46
+5
Ось Вона Гордiсть Украiнськой Нацii!
показать весь комментарий
21.08.2020 18:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот сюда бы приехать Верховному Главнокомандующему, на худой конец Шмыголю, напутствие дать начинающим курсантам и будущим офицерам, а не видосики с баскетболом постить
показать весь комментарий
21.08.2020 17:07 Ответить
Клоуну стыдно и дискомфортно показываться на глаза нашим воинам... Презрение и гадливость в их глазах - слишком тяжёлое для него испытание.... Боже, Храни наших воинов - защитников!
показать весь комментарий
21.08.2020 17:46 Ответить
Так был же неделю назад на передовой в ООС. Запедроты тут на ЦН тоннами зрадные кирпичи откладывали, пиар мол и все такое. Соевым сектантам не угодишь... А где, кстати, кучерявый Педро? Почему лидера самой-пресамой проукраинской партии не было сегодня во Львове?
показать весь комментарий
21.08.2020 18:32 Ответить
Тимчасово, в президента грається людина з ментальним розвитком 5 річної дитини.
А Порошенко, дійсно, є лідером України.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:08 Ответить
Уважно пишіть свої пости і не робіть граматичних помилок. В передостанньому слові вашого посту перша літера "п", а не "л".
показать весь комментарий
21.08.2020 22:14 Ответить
вам би до лікаря.
у вас симптом лобної частки.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:17 Ответить
Сумуєте сам в палаті? Лягайте спати мерщій.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:24 Ответить
ще раз підтвердили.
вам до нейрохірурга.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:28 Ответить
Це все добре. А медбрат в курсі, що ви добралися до комп'ютера в ординаторській, начепили білий халат і роздаєте направлення?
показать весь комментарий
21.08.2020 22:46 Ответить
як воно буде дивитися в очі воїнам, коли воно 4 рази відкосило від армії?
злочин не має терміну давнини.
Судити паяца будуть.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:10 Ответить
Ось Вона Гордiсть Украiнськой Нацii!
показать весь комментарий
21.08.2020 18:49 Ответить
 
 