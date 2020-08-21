Двое киевлян производили и продавали моющие средства с соляной кислотой, - полиция. ФОТО
Жители столицы организовали производство моющих средств, содержащих соляную кислоту, и их продажу через свой интернет-магазин. Соляная кислота - это прекурсор, и на такое производство нужна лицензия. Фигурантам грозит до 3 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Двое граждан изготавливали и продавали на собственном интернет-сайте моющие средства, в которых содержалась соляная кислота. Это вещество согласно Постановлению Кабинета Министров Украины "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" находится в списке "прекурсоров", в отношении которых устанавливаются меры контроля. Однако лицензии на такое производство фигуранты не имели", - сказано в сообщении.
Полицейские изъяли на производстве более 10 тонн бытовой химии.
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Дело расследуют по ч. 1 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
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Войнович "Москва-2042"
Дідідрогена моноoксід, чи про D₂H ?
Отгадайте ребус, где в Киеве ацетон можно купить в розницу в 1л стекляных бутылках с надписью Ацтон хч?
То есть в небольших количествах не ядовитая ни разу.
Заплати бабло державе...и державе становится сразу плевать...на прекурсоры и наркош..
"Туалетне каченя" містить 15% соляної кислоти.
Більше того, - шлунковий сік по факту є слабким розчином соляної кислоти.
Так шо, можна будь-кого хапати на вулиці, - за використання прекурсора у власному шлунку...
Предатель управляемый из макцквы УХАДИ.
Зебил - янукович-2, выносим наъ. Дурака уже и кураторы-чекисты на виселицу ведут. Правильно управиться максимально сжато.Зебил подписывает законы, которые ему в мацкве пишут. Ну это вообще.
СНБО ввело диверсанта, проходившего учения на кацапской фирме в украине уруского.