Двое киевлян производили и продавали моющие средства с соляной кислотой, - полиция. ФОТО

Жители столицы организовали производство моющих средств, содержащих соляную кислоту, и их продажу через свой интернет-магазин. Соляная кислота - это прекурсор, и на такое производство нужна лицензия. Фигурантам грозит до 3 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое граждан изготавливали и продавали на собственном интернет-сайте моющие средства, в которых содержалась соляная кислота. Это вещество согласно Постановлению Кабинета Министров Украины "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" находится в списке "прекурсоров", в отношении которых устанавливаются меры контроля. Однако лицензии на такое производство фигуранты не имели", - сказано в сообщении.

Полицейские изъяли на производстве более 10 тонн бытовой химии.

Также на Цензор.НЕТ: Житель Херсонщины собрал на военном полигоне с целью продажи 30 кг твердого ракетного топлива, - Нацполиция

Дело расследуют по ч. 1 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 3 лет.



