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Фанаты "Динамо" прорвались на матч с "Олимпиком" - жгли фаеры и скандировали "Суркисы - ганьба Динамо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве фанаты ФК "Динамо" прорвались на матч чемпионата Украины "Олимпик" - "Динамо", который должен проводиться без зрителей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Таким образом фанаты решили выразить владельцам клуба - братьям Суркисам недовольство назначением главным тренером "Динамо" экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу. 

Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 01
Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 02
Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я колебался", - Суркис на встрече с фанатами объяснил, почему назначил Луческу главным тренером "Динамо"

Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 04
Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 05
Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 06
Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 07
Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 08

Больльщики скандировалии тематические речевки и жгли фаеры.

Читайте также: "Это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", - столичные ультрас анонсировали акции протеста после назначения Луческу тренером киевского клуба

Затем собравшихся со стадиона вывели сотрудники полиции.

Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 09
Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 10
Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 11
Фанаты Динамо прорвались на матч с Олимпиком - жгли фаеры и скандировали Суркисы - ганьба Динамо 12

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Динамо (789) Луческу Мирче (70) Суркис (338) футбол (3586) фанаты (437) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+15
Так. Ніякого розвитку клуб не демонструє.
Динамо фактично вже не існує.
Лишились самі фанати.
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21.08.2020 19:21
+9
Ксеня, лучше жарьте котлеты. Рассуждать о существовании футбольных клубов не ваше.
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21.08.2020 19:26
+8
Адепты русского мира Суркисы, Кравчук и Мертверчук под патриотические лозуеги загубили одну из визитных карточек Украины.
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21.08.2020 19:25
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Правила форума Совет форумчан
Так. Ніякого розвитку клуб не демонструє.
Динамо фактично вже не існує.
Лишились самі фанати.
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21.08.2020 19:21 Ответить
Просто у суркисов бабла поубавилось с 2014. Если сейчас грабонут приватбанк через портровско-зеленские суды, то клуб завалят баблом
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21.08.2020 19:25 Ответить
навіщо?
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21.08.2020 22:25 Ответить
Ксеня, лучше жарьте котлеты. Рассуждать о существовании футбольных клубов не ваше.
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21.08.2020 19:26 Ответить
та да...
і якими трофеями може похизуватись ваш клюб ?
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21.08.2020 19:35 Ответить
вы в своем уме? Не хочу вам грубить. Не ваше это.
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21.08.2020 19:38 Ответить
Звісно. Тільки не треба згадувати перемоги, які здобувались кілька десятиліть тому.
Я про останні 5 років питаю.
Не можна ?
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21.08.2020 19:40 Ответить
знаете кто вы? любящая во время славы - Львица, и Гиена во время трудностей. Определитесь
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21.08.2020 19:44 Ответить
Труднощі заягнулись. Не знаю, хто може отримувати насолоду від програшів. Це ж боляче !
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21.08.2020 19:47 Ответить
Хм, мда. Вы наверное так и в жизни( Футбол это своего рода религия, почти что семейная жизнь. В Украине футбол и так еле дышит. Динамо это бренд страны. Не плюйте в себя.
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21.08.2020 19:53 Ответить
Я в них не плюю. Мені здається. вони самі себе принижують. І нас. Колишню гордість.
Не бачу характеру в команді. А шкода. Колись за них вболівала.
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21.08.2020 20:00 Ответить
звернемось до початку суперечки. Тоді до чого ви писали, що для вас вони майже не існують?
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21.08.2020 20:04 Ответить
Бо мені прикро за теперішній стан.
Це був своєрідний копняк.
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21.08.2020 20:05 Ответить
и зара за них вболиваю хоч и згоден з "Не бачу характеру в команді"
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21.08.2020 20:05 Ответить
А в чем она должна определяться? И в чем не права? Трудности - это когда команда несмотря на титулы и звания соперника держит свое имя и выносит "Баварию", забирая суперкубок, зарабатывая славу, а что показывают нынешние распальцованые "звездульки"? Ну акромя мелькания их с женами на элиткурортах как то ничего и не видно. Да и с какого ими восхищаться? Пацаны при бабле ,а остальное для них.....ну результат виден.
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21.08.2020 20:26 Ответить
извините, пжлст, по вашей логике сб. Украины не существует. Трудности - это когда фанаты поддерживают свою команду, а не матерят ее. Вам победу под под соусом? Эгоисты
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21.08.2020 20:45 Ответить
Секундочку! А Вы полагаете, что за отстойную игру их хвалить нужно? Они за свою работу получают деньги и не малые, а посему выполнять её должны по полной. Победу под "соусом"? Да уже и забыли, что такое победа у ДК. Трудные минуты не могут тянуться годами, это уже профнепригодность.
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21.08.2020 20:53 Ответить
і нашо сперечатис з тим, хто нічого не розуміє і нічого не знає але свого п'ятака має всунути..
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21.08.2020 19:42 Ответить
я якраз таки розумію.
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21.08.2020 19:45 Ответить
а довідка є?
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21.08.2020 19:48 Ответить
така як в тебе ?
навряд.
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21.08.2020 19:49 Ответить
А ваш? Чемпіонат колгоспу хоч раз вигравав?
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21.08.2020 19:42 Ответить
В Украине существует, и ох1ительно, скажу я вам, существует, только Ахметов (с шахтером, разумеется)))
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21.08.2020 19:30 Ответить
ві, бабушка, мабуть любітєль регбі.. патамуша у футболє ві полний поц.. Динамо яке не є - учасник Ліги Чемпіонів та Ліги Європи.. А Суркісам велике дякую, що не дали зникнути команді у 90-і роки...
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21.08.2020 19:32 Ответить
І як далеко Динамо заходило ?
Щось вигравало ?
Для українського дворового футболу це клуб. Але на найвищому європейському рівні - слабка команда.
Певно, фанати теж бабушкі і любітєль регбі, і у сокері ніфіга не петрають
пс. для совоквих пердунів Динамо нормально грає.
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21.08.2020 19:37 Ответить
Язнав, що соєві ненавидять все українське.. Ще раз переконався
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21.08.2020 19:39 Ответить
Ти - не українське.
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21.08.2020 19:41 Ответить
Балєйтє за Спартак.. Це - ваше!
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21.08.2020 19:43 Ответить
Ще чого. Мені Барса подобається. В її розквіті. Я вважаю це ідеальною грою.
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21.08.2020 19:47 Ответить
угу 2-8.. просто ідеально
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21.08.2020 19:50 Ответить
ти все речення прочитав ?
там зазначено - в її розквіті.
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21.08.2020 19:52 Ответить
Мабуть без гугля 3 гравців Барси не назвеш.. але то таке.. головне, що не український клуб
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21.08.2020 19:55 Ответить
Можу без гугля назвати золотий склад.
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21.08.2020 19:56 Ответить
за який рік
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21.08.2020 19:56 Ответить
С 2014 по 21.04.19
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21.08.2020 20:09 Ответить
Я дивилась на них з часів Гвардіоли.
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21.08.2020 19:57 Ответить
Она болеет за клюб пес
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21.08.2020 19:50 Ответить
Я любитель регби
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21.08.2020 19:39 Ответить
суркисы - бизнес партнеры мертведчука и каломойши. для зеленского, эти мрази святые люди.
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21.08.2020 19:23 Ответить
Стадо овец,румых их не устраивает,а когда из москвабада псина приехала или алкаш палыч,то они молчали и были довольны.
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21.08.2020 19:25 Ответить
Адепты русского мира Суркисы, Кравчук и Мертверчук под патриотические лозуеги загубили одну из визитных карточек Украины.
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21.08.2020 19:25 Ответить
Правильно зробили.
Там ще нову форму ДК представили.
Чорті-що ... Якісь смужки.
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21.08.2020 19:27 Ответить
На третьому фото знизу колоритний поліціянт... Напевно ще кілька років тому був по той бік огорожі)
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21.08.2020 19:28 Ответить
Бунтар?Може душею і зараз там.
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21.08.2020 19:31 Ответить
Какой футболнах,сдулся футбол во всем мире,теперь корона рулит,пля...
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21.08.2020 19:28 Ответить
На фото зек- полицейский ? Наколка "бунтарь" однако и весьма непонятна
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21.08.2020 19:34 Ответить
Почему я их не вижу на матче "кротов" на Олимпийском? Ржавая тварь не проплатила?
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21.08.2020 19:35 Ответить
фанати WBC на кротів не ходять, не ходили - за виключенням матчів Динамо
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21.08.2020 19:46 Ответить
вони ще скандували "Суркіс *****". Точ-в-точ, як хорьки в 2012-му
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21.08.2020 19:39 Ответить
Беркутня как была, так и осталась
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21.08.2020 19:40 Ответить
лучше Луческу чем старые «динамовские сердца» типа Михайличенка
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21.08.2020 19:47 Ответить
а хлопчики у вишневих беретах чому не на Сході???
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21.08.2020 19:57 Ответить
Фанати це ж не здорові люди.За мільйонері,а футболісти мільйонери,готові мочити один одного.
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21.08.2020 19:59 Ответить
Ці всі фанати,якщо мають стільки здоров'я,повинні московита різати.
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21.08.2020 20:02 Ответить
Як ви можете взагалі цей футбол дивитися? Власники клубів обікрали країну,а дурні дивляться і ще б'ють пики один одному.
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21.08.2020 20:05 Ответить
А что не так с тем Луческу ?
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21.08.2020 20:09 Ответить
бо він колишній наставник шахтьора.
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21.08.2020 20:10 Ответить
Спасибо
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21.08.2020 20:16 Ответить
Первый враг фанов дк.
бывший тренер шахтера
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21.08.2020 20:12 Ответить
Я не люблю Шахтёр по не футбольным причинам, но результат у них лучше , к сожалению, чем у Динамо. Поэтому просто не понимаю .
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21.08.2020 20:15 Ответить
В свое время лил грязь и на клуб и на фанов.неоднократно
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21.08.2020 20:17 Ответить
Теперь поняла )
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21.08.2020 20:19 Ответить
Не согласен с этими фанатами. Суркисы очень много сделали для клуба и его инфрастуктуры. В начале 90-х годов большинства из этих болельщиков ещё в проектах не было и они, разумеется, не знают в каком катастрофическом положении находился клуб. Суркисы, можно сказать, подняли "Динамо" из руин и вывели клуб на топ уровень. Да что я тут буду распинаться, - каждый в состоянии поинтересоваться историей клуба. Были ли у Суркисов ошибки и просчёты ? Безусловно были и немало. Но нельзя забывать что они у руководства 27 лет, то бишь, почти треть столетия, а за это время ни один клуб мира не смог избежать серьёзных и длительных падений.

Берлускони на каком-то этапе потерял былой интерес к "Милану" и успехи клубы значительно поблекли, но чтобы молодые фаны "россо-нери" скандировали : "Берлускони - позор "Милана" - это было бы за пределами здравого смысла.
Что же касается назначения Луческу, то на, мой взгляд, нужно дать ему поработать, тренер он опытный, может быть болельщики останутся довольны его работой.
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21.08.2020 20:10 Ответить
Суркисы убили президента Динамо Островского, для начала.
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21.08.2020 20:25 Ответить
Янукович теж багато зробив..
для розвитку виду спорту"Біг по пеньках"...
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21.08.2020 22:57 Ответить
суркисы дибилы они шубами судью покупали))
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21.08.2020 20:18 Ответить
А то, что Сукисы являются пятой колонной в Украине фанов это не тревожит?
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21.08.2020 20:21 Ответить
та бросьте свои причитания, Суркисы очень много сделали для украинского футбола. А 105-тые колонны ищите в родном Принорвежье.
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21.08.2020 20:32 Ответить
Да, Беня тоже в 2014 году много сделал для Украины, а теперь мразь. Тоже самое и твои Сукисы. Кремляди. Ты симпатизируешь кремлядям?
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21.08.2020 20:36 Ответить
камате, не живи по шаблонам. Сколько лет за последние 30 ты жил в Украине? Видно уехал от проблем и оттуда лечишь нас.
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21.08.2020 20:56 Ответить
Ты не виляй. Кукисы в одной партии с кумом *****. Это факт.
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21.08.2020 20:58 Ответить
*
Суркіси не кремляді.
Просто злодійня,котра спи..дила стільки,що може вкладати "в понти" -у спортивний клуб..
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21.08.2020 22:55 Ответить
хтсь зовсім не розбирається в українській політиці і не відрізняє "пяту колону" від просто злодійні,якою є сукіси...
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21.08.2020 22:58 Ответить
У мента парадоксальний напис бунтарЬЬЬ, та радше за все терпіла ла ла ла.
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21.08.2020 20:22 Ответить
Кабы скандировали суркис - }{уйло и 3.14дорас.
Кто то плохо слышит?
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21.08.2020 20:24 Ответить
Кравчук, Марчук, Онопчук, Медведчук, Суркис
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21.08.2020 20:39 Ответить
Онопчук ? ???
Це хто ?
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21.08.2020 22:59 Ответить
Я один вижу, КЛАССИЧЕСКИЙ БЕРКУТ!!!
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22.08.2020 00:27 Ответить
Как футбол перестал быть "любительским" спортом, а бизнесом я перестал быть т.с. болельщиком и чего и вам желаю.
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22.08.2020 05:37 Ответить
Долба.бы
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22.08.2020 07:34 Ответить
И ещё они никто и звать их никак и не надо мешать котлеты с мухами
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22.08.2020 07:37 Ответить
Скажу,що перші прапори України я побачив на футбольному матчі за участі ФК "Динамо" ще у ....1990 році. Може вони були і раніше,але мене тоді вперше після повернення в Україну ...дало великий позитив. Я бачив вболівальників у різних краінах,де вони з гордістю носили з собою поряд з клубною сисволікою державні свої прапори, а у нас я їх побачив лише в 1990 році. А те,що Суркіси багато зробили і від нього мали теж багато,з клубом,то це їхня московська політична позиція. Судячи за все, іх не інтересує патріотичний потяг чи гордість за країну в якій вони періодично живуть, а іх поки інтересують ...гроші. Я так думаю,що вони вже поривались звідси злиняти за кордон,у Францію чи Бразилію, але Москва поки їх тримає під собою. Тому і з'явився Мірче Луческу, антиукраїнське лайно і ганьбоносець. Як сказало ще одне лайно: маємо те що маємо.
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22.08.2020 08:22 Ответить
 
 