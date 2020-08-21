Фанаты "Динамо" прорвались на матч с "Олимпиком" - жгли фаеры и скандировали "Суркисы - ганьба Динамо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве фанаты ФК "Динамо" прорвались на матч чемпионата Украины "Олимпик" - "Динамо", который должен проводиться без зрителей.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Таким образом фанаты решили выразить владельцам клуба - братьям Суркисам недовольство назначением главным тренером "Динамо" экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.
Больльщики скандировалии тематические речевки и жгли фаеры.
Затем собравшихся со стадиона вывели сотрудники полиции.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Динамо фактично вже не існує.
Лишились самі фанати.
і якими трофеями може похизуватись ваш клюб ?
Я про останні 5 років питаю.
Не можна ?
Не бачу характеру в команді. А шкода. Колись за них вболівала.
Це був своєрідний копняк.
навряд.
Щось вигравало ?
Для українського дворового футболу це клуб. Але на найвищому європейському рівні - слабка команда.
Певно, фанати теж бабушкі і любітєль регбі, і у сокері ніфіга не петрають
пс. для совоквих пердунів Динамо нормально грає.
там зазначено - в її розквіті.
Там ще нову форму ДК представили.
Чорті-що ... Якісь смужки.
бывший тренер шахтера
Берлускони на каком-то этапе потерял былой интерес к "Милану" и успехи клубы значительно поблекли, но чтобы молодые фаны "россо-нери" скандировали : "Берлускони - позор "Милана" - это было бы за пределами здравого смысла.
Что же касается назначения Луческу, то на, мой взгляд, нужно дать ему поработать, тренер он опытный, может быть болельщики останутся довольны его работой.
для розвитку виду спорту"Біг по пеньках"...
Суркіси не кремляді.
Просто злодійня,котра спи..дила стільки,що може вкладати "в понти" -у спортивний клуб..
Кто то плохо слышит?
Це хто ?