Фанаты "Динамо" прорвались на матч с "Олимпиком" - жгли фаеры и скандировали "Суркисы - ганьба Динамо". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве фанаты ФК "Динамо" прорвались на матч чемпионата Украины "Олимпик" - "Динамо", который должен проводиться без зрителей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Таким образом фанаты решили выразить владельцам клуба - братьям Суркисам недовольство назначением главным тренером "Динамо" экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.







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Больльщики скандировалии тематические речевки и жгли фаеры.

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Затем собравшихся со стадиона вывели сотрудники полиции.









Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ