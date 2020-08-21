"Цепь покаяния" - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске люди образовали живую цепь длиной около 13 километров, чтобы выразить протест против применения силы в отношении мирных демонстрантов и солидарность с пострадавшими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают белорусская служба "Радио Свобода" и TUT.BY.

"Цепь покаяния" символически простирается от мемориала в урочище Курапаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий, в СИЗО на Окрестина, куда свозили задержанных.

Люди держат в руках бело-красно-белые флаги, общаются, поют. Проезжающие авто сигналят им.

TUT.BY сообщает, что во многих местах к участникам подходят правоохранители и просят разойтись, предупреждая, что против них могут возбудить административные производства.

Одновременно на проспекте Независимости движется колонна сторонников Алексанр Лукашенко с действующими государственными флагами.





Демонстрации продолжаются и в ряде других городов.