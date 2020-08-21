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"Цепь покаяния" - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Минске люди образовали живую цепь длиной около 13 километров, чтобы выразить протест против применения силы в отношении мирных демонстрантов и солидарность с пострадавшими.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают белорусская служба "Радио Свобода" и TUT.BY.

"Цепь покаяния" символически простирается от мемориала в урочище Курапаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий, в СИЗО на Окрестина, куда свозили задержанных.

Цепь покаяния - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км 01

Люди держат в руках бело-красно-белые флаги, общаются, поют. Проезжающие авто сигналят им.

Цепь покаяния - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км 02

TUT.BY сообщает, что во многих местах к участникам подходят правоохранители и просят разойтись, предупреждая, что против них могут возбудить административные производства.

Цепь покаяния - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км 03

Одновременно на проспекте Независимости движется колонна сторонников Алексанр Лукашенко с действующими государственными флагами.


Цепь покаяния - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км 04

Демонстрации продолжаются и в ряде других городов.

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7890) Минск (1562)


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Топ комментарии
+18
а за что они каются?
я помню у нас Беркут каялся на коленях - тогда белорусы в своем большинстве этого не одобрили..
мол нельзя так с правоохранителями..


24.02.2014, Украина | Бойцы львовского «Беркута» просят прощения за участие в действиях против «Евромайдана» в Киеве.

"Цепь покаяния" - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км - Цензор.НЕТ 7595




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21.08.2020 20:09
+11
Пиночет -человек хоть какой то чести и проиграв выборы не стал ставить страну на грань гражданской войны. Сдесь же охамевший колхозный председатель
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21.08.2020 20:19
+11
https://censor.net/user/128825 - каяться за преступления которые не совершали и целоваться с ОМОНом который недавно вас избивал..

это так по белоруски..

"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 3728
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21.08.2020 20:32
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"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 7675
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21.08.2020 20:32 Ответить
Лука вже осмілів, фуйло підтримку пообіцяв.
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21.08.2020 20:07 Ответить
а за что они каются?
я помню у нас Беркут каялся на коленях - тогда белорусы в своем большинстве этого не одобрили..
мол нельзя так с правоохранителями..


24.02.2014, Украина | Бойцы львовского «Беркута» просят прощения за участие в действиях против «Евромайдана» в Киеве.

"Цепь покаяния" - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км - Цензор.НЕТ 7595




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21.08.2020 20:09 Ответить
Курапаты - месца масавых НКВДшных растрэлаў і пахаванняў пасля гэтых растрэлаў. Гісторыя вельмі нелюбімая саўком і цяперашнім лукашысцкім рэжымам, шмат разоў яны намагаліся "даказаць", што гэта гітлераўцы там расстрэльвалі людзей, ды ўсё няўдала. Каб неяк адыграцца, руйнавалі памятныя знакі, выдзіралі з зямлі крыжы.

Апошні год там проста ў ахоўнай зоне працуе "рэстаран на касцях", пабудаваны насуперак правілам ледзьве не з асабістага дазволу Лукашэнкі. Па дызайне пабудовы рэстарану нечым нагадваюць пабудовы гітлераўскіх канцлагераў. У аздабленні - акультныя элементы. Спачатку хацелі назваць са здзекам "Бульбаш-хол", але потым зрабілі "Поедем поедим". Гаспадары - нейкая транснацыянальная габрэйская алігархічная мафія. Отака *** малята!

Нацыянальныя патрыёты ўвесь змагаюцца з гэтым рэстаранам, а па сутнасці з дзяржавай, якая яго сцеражэ нібыта ўласную святыню. А ўсялякая прарасійская брыдота - насуперак піярыць яго.

За што нам каяцца? Перад кім? Ды перад памерлымі каяцца, за тое, што далі ў сваёй краіне волю зноў НКВДшным паскудам.
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21.08.2020 20:28 Ответить
https://censor.net/user/128825 - каяться за преступления которые не совершали и целоваться с ОМОНом который недавно вас избивал..

это так по белоруски..

"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 3728
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21.08.2020 20:32 Ответить
Скажы гэта ўкраінцам з тым жа самым лозунгам.

"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 8054

"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 564
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21.08.2020 20:38 Ответить
враг не простой, тут нужно действовать не линейно.
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21.08.2020 21:03 Ответить
https://twitter.com/i/status/1296849697529901056
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21.08.2020 21:15 Ответить
Якщо будь який народ вирішить не дозволити знущатись над собою то ніхто не буде (бо не зможе) знущатись над ним.
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21.08.2020 20:10 Ответить
Цим бацьку не налякаєш . . Коктейлі ,, лише коктейлі можуть щось змінити .
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21.08.2020 20:11 Ответить
Може якраз? Побачимо. Піночета так прогнали і англічан з Індії. Палити все що попаде теж не вихід бо своє будуть палити.
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21.08.2020 20:15 Ответить
Пиночет -человек хоть какой то чести и проиграв выборы не стал ставить страну на грань гражданской войны. Сдесь же охамевший колхозный председатель
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21.08.2020 20:19 Ответить
Справа в тому що палити напр. тут і там то є "две большие разницы" як кажуть в Одесі. Тут система давно встановлена і обкатана, а там совок. Тут все застраховано, а страховки приватні. Для держави навіть вигідно (на скільки дико це виглядає), бо за спалене платить приватна страховка, а щоб відбудувати то потрібна робоча сила, люди працюють, отримують зарплату, з якої йдуть відрахунки на соц. страховку, пенсійний фонд ..., ну і люди гроші заробляють, на які купляють товари і послуги, а на товари і послуги є податок, тут він TVA називається і в результаті ріст економіки. Під час карантину народ сидів вдома, не ходив в ресторани, дискотеки, магазини і т.д., в результаті економіка просіла на 18%, за то кількість накопичених грошей на банківських рахунках збільшилась на 6 з гаком мільярдів.
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21.08.2020 20:29 Ответить
кто тебе сказал что А.Пиночета прогнали?
Он сам спокойно ушел после выборов, которые сам к стати и организовывал.
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21.08.2020 20:22 Ответить
не выборы. референдум про себя
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21.08.2020 20:30 Ответить
Англичане с Индии и тьак уже созрели чтобы уйти. И без Ганди ушли бы.
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21.08.2020 20:23 Ответить
Питання - коли?
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21.08.2020 20:38 Ответить
Навіщо палити все .?? Хочу нагадати що Україні , в 2014 році , не згоріло нічого , крім автозаків і БТРа .
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21.08.2020 20:23 Ответить
Ага, у вас був на диво цивілізований протест. Все відбувалось на одному-двох кв. км і при тому вітрин ніхто не бив, ніхто магазини не грабував, нічого (майже) не горіло крім покришок. Ви показали всьому світові ваш рівень цивілізованості. Молодці!!!
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21.08.2020 20:42 Ответить
после все убрали, помыли, восстановили.
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21.08.2020 21:01 Ответить
Кажу - МОЛОДЦІ !!! Тут дуже здивовані були бо привикли що більшість маніфестацій супроводжуються пограбуванням магазинів, а побиті вітрини то класика.
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21.08.2020 21:16 Ответить
И дома профсоюза.
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21.08.2020 20:47 Ответить
https://censor.net/user/449331 - да нет..

время упущено уже - Лука смог собрать и организовать совок и рашистов, и митинги за него скоро по численности сравняются с митингами против него..
они включили путинскую пропаганду на полную мощь..
вот пример..
знакомо до боли..
"Цепь покаяния" - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км - Цензор.НЕТ 3557
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21.08.2020 20:24 Ответить
Побачимо. Треба трохи почекати і виясниться.
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21.08.2020 20:53 Ответить
https://twitter.com/i/status/1296849697529901056
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21.08.2020 21:16 Ответить
Ну і що? Покатаються і заспокояться, в наш вік машинами нікого не настрашать. Машини хорошо горять, як доказують французи на кожний https://fr.sputniknews.com/france/202001081042718573-un-record-pres-de-1500-voitures-incendiees-en-france-durant-la-nuit-du-nouvel-an/ Новий Рік і не тільки, вони великі спеціалісти по спалюванню машин.
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21.08.2020 21:28 Ответить
Где-то я уже это видел ...
"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 6013

Плагиаторы
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22.08.2020 05:43 Ответить
На что стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.
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21.08.2020 20:16 Ответить
Собираются напугать ежа голой жопой
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21.08.2020 20:17 Ответить
Каються ,що нищать свою державу??
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21.08.2020 20:18 Ответить
Этого мало! Надо включить песню "Перемен" и пританцовывать! Чтоб уж Лука наверняка испугался и застыдился.
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21.08.2020 20:24 Ответить
И правильно, а то разваливать страну, не строить.
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21.08.2020 20:25 Ответить
А хто разваливает?
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21.08.2020 20:29 Ответить
почему покаяния ? в чем им каяться ?
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21.08.2020 20:28 Ответить
А мусоров обнимали?
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21.08.2020 20:29 Ответить
Не вижу в рядах кающегося ни одного силовика. Это наверное ментов протестующие пыли - избивали и штабелями паковали . Вы еще на колени перед тараканом встаньте
"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 7669
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21.08.2020 20:30 Ответить
Для луки нужно цепь организовать,но другую
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21.08.2020 20:31 Ответить
- А що таке «кольорові революції?
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»…
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21.08.2020 20:34 Ответить
Всем насрать на ваши цепи. Берите крупнокалиберные и расстреливайте ваших узурпатовров и зарывайте их везыменных могилах в посадках. Ваши демократические ценности никто не оценит а вас похоронят, и ничего вы не добьетесь.
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21.08.2020 20:38 Ответить
Люди поют в «Цепи покаяния» в Куропатах

https://www.youtube.com/watch?v=rh_7Fpqp5_Q
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21.08.2020 20:56 Ответить
Народ, во всех странах мира. Поймите, правительство ваше вам не друзья и не ваши защитники. Ето просто ваши кровопийцы и бандиты, которые хотят с вас побольше поиметь а потом вас утилизировать.
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21.08.2020 21:04 Ответить
"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 4403
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21.08.2020 21:08 Ответить
"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 5364
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21.08.2020 21:12 Ответить
"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 3076
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21.08.2020 21:11 Ответить
Это они каются перед бацькой что мол бес попутал на протесты выйти.
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21.08.2020 21:17 Ответить
никакой это не бацька, а психопат убийца диктатор
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21.08.2020 21:32 Ответить
Так то для кого як.
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22.08.2020 07:59 Ответить
Какой нужно иметь диагноз, чтобы быть сторонником Лукашенко, тоже мозаичную психопатию?

"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 8989
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21.08.2020 21:31 Ответить
Погибли мужики, немало искалеченных и что на выхлопе ? А скольким ещё предстоит присесть или бежать из страны...распиаренную курицу не тронут, а ноунеймам достанется по сусалам, мама не горюй !!!
Мораль такова:- Не хочешь срать (сорри) - не мучай жопу...не готов сам взять, не проси чтобы дали.
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21.08.2020 21:39 Ответить
клоуны
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21.08.2020 22:33 Ответить
І що - всі з квітами та на колінах?
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22.08.2020 07:58 Ответить
 
 