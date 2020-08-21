На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ. ФОТОрепортаж
На Ривненском военном полигоне прошли трехдневные соревнования на лучший расчет пулемета ПКМ Сухопутных войск ВС Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Представители военных подразделений, занявшие первые и вторые места по результатам конкурсов в своих оперативных командованиях, в финале чемпионата соревновались в нескольких номинациях: дуэль, бой в городе, внезапная встреча с противником, стрельба с места. В каждую номинацию входили отдельные упражнения, по результатам которых определяли лучшие пулеметные расчеты.
По результатам конкурса первое место заняли представители оперативного командования "Восток", второе - ОК "Юг", третье и четвертое - ОК "Запад" и ОК "Север" соответственно.
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Кому это нужно и интересно в тылу на полигонах !!?