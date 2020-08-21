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На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ. ФОТОрепортаж

На Ривненском военном полигоне прошли трехдневные соревнования на лучший расчет пулемета ПКМ Сухопутных войск ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 01
На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 02
На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 03

Представители военных подразделений, занявшие первые и вторые места по результатам конкурсов в своих оперативных командованиях, в финале чемпионата соревновались в нескольких номинациях: дуэль, бой в городе, внезапная встреча с противником, стрельба с места. В каждую номинацию входили отдельные упражнения, по результатам которых определяли лучшие пулеметные расчеты.

На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 04
На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 05
На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 06
На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 07

По результатам конкурса первое место заняли представители оперативного командования "Восток", второе - ОК "Юг", третье и четвертое - ОК "Запад" и ОК "Север" соответственно.

На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 08
На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 09
На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 10
На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 11
На Ривненщине прошли соревнования на лучший пулеметный расчет Сухопутных войск ВСУ 12

Автор: 

армия (8495) оборона (5204) соревнования (256) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+8
А почему зеленски ещё не там с огурцом на голове?
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21.08.2020 23:05
+3
зеленский знаеш,да? Его спроси!
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22.08.2020 00:40
+3
Пацаны, конечно, молодцы и красавцы. Но почему соревнования не в Лугандоне? Там, *****, столько интересных мишеней...
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22.08.2020 03:49
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клас
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21.08.2020 23:03 Ответить
А почему зеленски ещё не там с огурцом на голове?
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21.08.2020 23:05 Ответить
Он завис в баскетбольном прыжке
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22.08.2020 11:07 Ответить
А в Лугандоні змагання вже не проводяться?
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21.08.2020 23:14 Ответить
А СЛАБО на ФРОНТЕ это проявлять !?!?
Кому это нужно и интересно в тылу на полигонах !!?
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21.08.2020 23:28 Ответить
зеленский знаеш,да? Его спроси!
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22.08.2020 00:40 Ответить
Я с говном не разговариваю... и тем более - не спрашиваю....
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22.08.2020 00:49 Ответить
Пацаны, конечно, молодцы и красавцы. Но почему соревнования не в Лугандоне? Там, *****, столько интересных мишеней...
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22.08.2020 03:49 Ответить
А там не тільки пацани.
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22.08.2020 10:40 Ответить
Жаль что они в Ровно проводили соревнования. В Киеве тут такой бенефис можно было бы сделать: ишак, дерьмак, аваакян, мертведчук, бужанский, дубиеску, каломойша, бойко, герус, кравчук, чучма, ахметов... Тут стелять не перестрелять.
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22.08.2020 06:52 Ответить
 
 