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Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию. ФОТОрепортаж

Российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отправили на лечение в Германию.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с Навальным в Германию полетела также его жена Юлия.

"Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним. Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг. На взлетно-посадочной полосе, помимо российских и немецких врачей, сотрудников безопасности аэропорта, ДПС и транспортной полиции, журналисты "России-1" с камерой". - рассказала Ярмыш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш

Самолет Bombardier Challenger 604, на котором политика Алексея Навального доставят в Берлин, вылетел из омского аэропорта в 8 часов утра по местному времени (5 часов утра по Киеву).

Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию 01
Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию 02
Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию 03
Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию 04

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

Автор: 

Германия (6950) отравление (1584) россия (95497) лечение (922) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+27
в РФ живут не люди - в РФ живут орки..
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22.08.2020 08:22
+17
Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию - Цензор.НЕТ 841
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22.08.2020 08:12
+12
А где будут проходить реабилитацию немецкие врачи увидившие Омскую больницу?
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22.08.2020 09:29
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Не переживаю.... Только констатирую факт, что УКРАИНЦЫ не только ноют, но и делают...)))
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22.08.2020 11:40 Ответить
Вірно !!! І революцію зробили й місто не спалили, навіть вітрини не побили.
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22.08.2020 11:28 Ответить
Как-то он очень поспешно и демонстративно бежит на Запад. Народ за который он так радеет может это не так понять. И какое-то странное отношение его окружения к обычным кацапам, как будто это враги, которые буквально все хотят его убить.
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22.08.2020 10:21 Ответить
Они ведут себя как дети которые наконец смогли привлечь к себе внимание.
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22.08.2020 10:41 Ответить
Наверно особенно обидно омским врачам, которых эти клоуны с ходу записали в агенты Кремля.
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22.08.2020 10:47 Ответить
Все, следы яда рассосались, теперь можно отправлять!
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22.08.2020 10:37 Ответить
Знайдуть, в печінці сліди залишаються. Мене одного разу поляк пригостив польською настойкою "Amol" (настойка, придумана монахами колись давно), мені сподобалась і замовив пляшечку 50-ти грамову. Я цю настойку по чайній ложечці вживав при потребі (похмелявся деколи), а коли в лікарню потрапив в 2000-му році і там аналізи зробили, лікар сказав що знайшли сліди невідомих ліків з рослин. Я навіть не второпав про що мова, давно то було, більше 5-ти років і я забув, аж через декілька днів до мене дійшло що ця лабораторія знайшла.
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22.08.2020 11:46 Ответить
Надеюсь сопровождающие догадались взять биомаитериалы ещё в полёте в Маскву?
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22.08.2020 10:47 Ответить
Вывели яд из организма, промыли, замели следы и только тогда отдали на лечение. Ищи свищи теперь причину. Виртуозы отравлений. Если не умрет, то станет растением.
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22.08.2020 11:02 Ответить
Сліди завжди залишаються і хороша лабораторія їх знайде.
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22.08.2020 11:51 Ответить
Да, но установить время попадания яда в организм уже весьма проблемотично. Поэтому вину "чая" доказать будет невозможно.
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22.08.2020 14:04 Ответить
Реаліті-шоу продовжується. Якщо бутербродний виживе - значить *********, якщо помре - значить справжній опозиціонер. Борис Нємцов та Ганна Політковська не дадуть збрехати. Світла їм пам'ять.
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22.08.2020 11:17 Ответить
Німці відіб'ють газом )))
Бізнес.
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22.08.2020 12:06 Ответить
Хорошо. В добрый час.
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22.08.2020 12:25 Ответить
Та че вы с этим Навальным,как с писаной торбой?Какой он нах "оппозиционер"?Чем его взгляды отличаются от взглядов *****?Да почти ничем
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22.08.2020 13:12 Ответить
Помнятся его слова-"Крым Украине вернуть нельзя...", О чём речь? Какой он нах... оппозиционер? К чему? К кому? Обычный пиарщик и карьерист.
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22.08.2020 13:47 Ответить
Та,даже не в том дело,что он не симпатизирует Украине.Он просто политик чужой страны,не имеющий к нам никакого отношения,ни как не влияющий га происходящее не только у нас,а даже в рф.Вот потому и идиотизм:какого хрена все новости забиты Навальным?Лучше бы так за каждого нашего солдата переживали!
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22.08.2020 13:57 Ответить
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