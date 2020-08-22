Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию. ФОТОрепортаж

Российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отправили на лечение в Германию.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, передает Цензор.НЕТ.

Вместе с Навальным в Германию полетела также его жена Юлия.

"Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним. Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг. На взлетно-посадочной полосе, помимо российских и немецких врачей, сотрудников безопасности аэропорта, ДПС и транспортной полиции, журналисты "России-1" с камерой". - рассказала Ярмыш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкие врачи заявили, что Навальный транспортабелен, их оборудование позволяет безопасно перевезти его в Берлин, - пресс-секретарь Ярмыш

Самолет Bombardier Challenger 604, на котором политика Алексея Навального доставят в Берлин, вылетел из омского аэропорта в 8 часов утра по местному времени (5 часов утра по Киеву).









Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.