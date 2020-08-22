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На Тернопольщине женщина родила, выбросила ребенка в дворовой туалет и пошла спать, - полиция. ФОТОрепортаж

С послеродовыми травмами и сильным кровотечением в медучреждение госпитализированы жительницу одного из сел Кременецкого района. В больницу женщину, 1986 года рождения, которой на работе стало плохо, привез муж.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшую прооперировали. Врачи сообщили, что женщина на днях рожала. Последняя в родах не признавалась и об отсутствии ребенка медики сообщили на линию "102".

Родственники утверждают, что о беременности не догадывались, потому что женщина плотного телосложения и она до последнего работала в поле.

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В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий стало известно, что жительница Кременеччины родила вероятно в ночь с 18 на 19 августа. Мужу ничего не рассказала, выбросила ребенка в дворовый туалет и легла дальше спать. 21 августа она вышла на работу, где ей стало плохо.

О своем поступке она не рассказывает. Семья подозреваемого обеспечена. Супруги воспитывают двух детей 13-ти и 15-ти лет.

Данный факт внесен в Единый реестр согласно статье 117 УК. Родился ли мальчик живым установит судебно-медицинская экспертиза. Продолжается следствие.

На Тернопольщине женщина родила, выбросила ребенка в дворовой туалет и пошла спать, - полиция 01
На Тернопольщине женщина родила, выбросила ребенка в дворовой туалет и пошла спать, - полиция 02

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дети (6491) Нацполиция (16458) Тернополь (769) убийство (6484)


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Топ комментарии
+23
***,как из какого-то фильма ужасов(
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22.08.2020 14:44
+13
****. Ні, суки кращі.
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22.08.2020 14:46
+9
И туалет,и сюжет,и то,что даже не знали,что беременная.
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22.08.2020 14:55
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***,как из какого-то фильма ужасов(
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22.08.2020 14:44 Ответить
туалет?
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22.08.2020 14:48 Ответить
И туалет,и сюжет,и то,что даже не знали,что беременная.
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22.08.2020 14:55 Ответить
И в какой это стране снимают такие фильмы?
Нет уж лучше про рашку, Навального, и.т.д, ...
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22.08.2020 15:07 Ответить
На Тернопольщине женщина родила, выбросила ребенка в дворовой туалет и пошла спать, - полиция - Цензор.НЕТ 5881
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22.08.2020 15:31 Ответить
****. Ні, суки кращі.
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22.08.2020 14:46 Ответить
+
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22.08.2020 15:03 Ответить
Задуть монтажной пеной!
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22.08.2020 14:48 Ответить
Ты дебил или как? И чем ты отличаешься от нее?
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22.08.2020 15:06 Ответить
Ты - точно ничем.
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22.08.2020 15:37 Ответить
А его (мужа) кострировать
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22.08.2020 22:11 Ответить
На костре?
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22.08.2020 22:53 Ответить
А ее те полуцельские в ту парашу не кинули и не утопили?
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22.08.2020 14:49 Ответить
Ты еще раз подтверждаешь мои слова.
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22.08.2020 15:14 Ответить
В чем я не прав? В том что она инфальтильная личность? Или в том что инфантилы 100% проголосовали за Зеленского?
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22.08.2020 15:16 Ответить
Согласен с тобой полностью.
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22.08.2020 15:15 Ответить
А точно не мэндэль была?
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22.08.2020 15:03 Ответить
Голосовавшие по-приколу ничем не отличаются от этой твари. Те тоже выбросили страну и ее будущее в туалет.
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22.08.2020 15:09 Ответить
ты не точен: голосовавшие во втором туре
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22.08.2020 20:34 Ответить
На Тернопольщине женщина родила, выбросила ребенка в дворовой туалет и пошла спать, - полиция - Цензор.НЕТ 6387
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22.08.2020 15:12 Ответить
красная дверь из фотоотчёта - чиста руцкий дизайн!
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22.08.2020 15:13 Ответить
Каким надо быть конченым мужем, чтоб не заметить, что соски потемнели, изменили форму и т.д. А самое главное - связать свою жизнь с конченой с@ка тварью, способной выбросить своего ребенка в дырку сельской п@раши! Мне в 47 лет есть вещи, которые на голову натянуть просто нереально!
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22.08.2020 15:18 Ответить
Російські ЗМІ напишуть так - "родила русскоязычного ребенка и выбросила в дворовой туалет"
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22.08.2020 15:21 Ответить
в украинский туалет.
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22.08.2020 15:27 Ответить
Почаївська лавра близько. Впливає...
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22.08.2020 15:34 Ответить
Нет от хорошей жизни это.От плохого отношения к роженицам.Женщина должна знать,что если ребёнок не желанный ,.государство заберёт его на усыновление. На условиях анонимности без всякого преследования роженицы.Аналогично и с более взрослыми детьми.Если женщине невмоготу,она может и обязана отдать ребёнка государству на усыновление.Тут и Церковь должна сказать своё веское слово.
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22.08.2020 15:35 Ответить
не спорю, но называть заранее ребенка, выкинутого в туалет, ублюдком, как-то не совсем этично, и человек с хорошей генетикой себе этого не позволит.
Согласен с комментом вам ниже.
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22.08.2020 18:34 Ответить
цырковь тебе завалит все приюты сиротами ибо запрещает рабам контрацептивы, а ты заплатишь за их содержание, а потом получишь по голове вечером от одного из таких, которому ВНЕЗАПНО понадобилась доза герыча
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22.08.2020 17:16 Ответить
А если ребенок от дяди,как думаете что муж ей скажет? А так как получилось.
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22.08.2020 17:50 Ответить
В жизни разные ситуации бывают. У моего брата 5 детей.И все -от разных женщин.И ни с одной не живёт.Алкаш конченый.Есть ещё мужчины-доноры ,есть женщины вынашивающие чужих детей.Я считаю это подвигом.И СлаваБогу -не бескорыстным.Женщина ,даже лёгкого поведения, имеет право делать то,что она хочет..Без уголовки,конечно.В Украине женщина спокон вику имела и имеет очень высокий статус,в отличие от Орды.У неё бывают критические дни, когда она может нести ахинею.Но это всегда простительно.
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22.08.2020 18:34 Ответить
Тернопольщина, что тут сказать...
Или ватница 100%
Куда заткнулись личности которые пишут домбас что тут сказать.
Моральные уроды есть во всех краях нашей страны и не имеет значения на каком языке они говорят
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22.08.2020 15:48 Ответить
Рустик,ну зачем же ты так круто?Вот тебя же выплодили от кого ни попадя.Судя по твоему комментарию у тебя дерьмовая наследственность.Тут и органы, и супчик,и выгребная яма.А шашлыки?Полный набор маньяка.В детстве обижали?Деревяные игрушки?
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22.08.2020 16:42 Ответить
я пишу как есть здраво и логично и не пытаюсь быть в тренде защитников "прав" голых обезьян, у НЕДЕЕСПОСОБНЫХ РАБОВ, вообще недолжно быть никаких прав ибо они БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ!
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22.08.2020 17:13 Ответить
вон, Абрамович детдомовский и как-то его это не особо волнует)))
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22.08.2020 17:18 Ответить
в смысле рабинович?
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22.08.2020 18:05 Ответить
рабинович дурдомовский
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22.08.2020 18:28 Ответить
Рома Абрамович.(любитель больших яхт)
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22.08.2020 18:49 Ответить
Біла хата в вишневім садочку...
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22.08.2020 17:17 Ответить
Естественный отбор
Чистой душе, чем мучиться в лгбт, так уж лучше сразу на вторую попытку рождения
В человеческой форме не вышло, родится тараканом каким-нибудь
Так же и с абортами всякими
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22.08.2020 18:04 Ответить
Тебя нае... и с концепцией души и с концепцией перерождения.
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22.08.2020 18:29 Ответить
Небажаній дитині ... краще відразу здохнути... Тому не спішіть засуджувати а запитайте себе чи готові Ви маючи двох дітей 13 та 15 років яких ще потрібно роки утримувати до закінчення навчання (24 роки згідно Закону України!!!) отримати "лишній рот"? Народження та утримання дитини в бідній родині коштуватиме майбутнього старшим дітям... Не даремно Чехов писав що "бідність не вада, а велике свинство"...
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22.08.2020 19:09 Ответить
Страшно.
Виносити дитину, народити і викинути.
Не вкладається в голові.
Хай сусіди, колеги не помічали. Добре, діти - теж.
Але чоловік ?
Та дитина ж ворушиться.
Мій казав мені: як ти спиш, коли вона крутиться, я просинаюся.
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22.08.2020 23:10 Ответить
Во Франции в средние века мать-детоубийцу вешали сразу тут же.
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22.08.2020 23:19 Ответить
..думайте, нарид....= если не сказала мужу (толстая кабыла), то понесла от чужого, если от чужого- скрывала до упора, а ума поступить хотя-бы по-животному Бог не дал...- поступила по...диавольски...(((
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22.08.2020 23:48 Ответить
такого быть не может.украина це европа
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23.08.2020 01:03 Ответить
 
 