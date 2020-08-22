На Тернопольщине женщина родила, выбросила ребенка в дворовой туалет и пошла спать, - полиция. ФОТОрепортаж

С послеродовыми травмами и сильным кровотечением в медучреждение госпитализированы жительницу одного из сел Кременецкого района. В больницу женщину, 1986 года рождения, которой на работе стало плохо, привез муж.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшую прооперировали. Врачи сообщили, что женщина на днях рожала. Последняя в родах не признавалась и об отсутствии ребенка медики сообщили на линию "102".

Родственники утверждают, что о беременности не догадывались, потому что женщина плотного телосложения и она до последнего работала в поле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для детей, подвергшихся насилию, будут открыты специальные центры помощи, - прокурор Усенко

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий стало известно, что жительница Кременеччины родила вероятно в ночь с 18 на 19 августа. Мужу ничего не рассказала, выбросила ребенка в дворовый туалет и легла дальше спать. 21 августа она вышла на работу, где ей стало плохо.

О своем поступке она не рассказывает. Семья подозреваемого обеспечена. Супруги воспитывают двух детей 13-ти и 15-ти лет.



Данный факт внесен в Единый реестр согласно статье 117 УК. Родился ли мальчик живым установит судебно-медицинская экспертиза. Продолжается следствие.



