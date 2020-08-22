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Сбивший мать с сыном в Киеве водитель SCANIA был нетрезв, - Билошицкий. ФОТО

Водитель грузовика SCANIA, совершивший наезд на мать с сыном в Днепровском районе столицы, был нетрезв.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Драгер показал - 1,91 промилле, что почти в 10 раз превышало допустимую норму содержания алкоголя в организме. Вряд ли он осознавал масштабы беды и боли, которую он причинил, и вряд ли сможет понять", - отметил Билошицкий.

Также он выразил соболезнования семье.

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Сбивший мать с сыном в Киеве водитель SCANIA был нетрезв, - Билошицкий 01
Сбивший мать с сыном в Киеве водитель SCANIA был нетрезв, - Билошицкий 02

Напомним, 22 августа в дежурную часть полиции Киева поступил вызов о том, что на улице Флоренции грузовой автомобиль наехал на мать с сыном. Женщина скончалась на месте, за жизнь ее ребенка борются медики

Водителя, 1993 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Также смотрите: На Харьковщине 17-летний парень угнал автомобиль и влетел на нем в столб, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

дети (6491) ДТП (7673) Киев (25513) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) смерть (9218) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+9
Сколько ещё нужно смертей,чтобы бухих ублюдков садящихся за руль,реально наказывали?
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22.08.2020 21:46
+7
Як його допустили до роботи і дозволили вийти на маршрут ? Чи він пив по дорозі ?
А де напарники були, не бачили - не чули ?
До речі, всі особи чоловічої статі, які страшно переймалися статусом загиблої -мама чи бабуся- вже заспокояться нарешті. Облом у них вийшов: не вдалося жінку у =баби= записати, як тут *******. Я тільки не можу зрозуміти, яку роль це грає у даній трагедії. Така вона, чоловіча =логіка=. Але рештою слів пообзивали, "джентльмени".

Співчуття рідним. І одужання хлопчику.
А алкаш має сидіти за ґратами.
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22.08.2020 21:42
+5
Судя по фотографии - водитель идиот. Протащил метров 20. Какого с 0.5 водки на груди он эволюционировал в чужом дворе - загадка . Укатать барана на пожизненное -пусть ребенку пенсию выплачивает.
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22.08.2020 21:43
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Думаешь поможет?
Наивный.
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22.08.2020 22:23 Ответить
Уверен, что поможет.
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22.08.2020 23:49 Ответить
Если бы помогало, то давно не было бы преступности, коррупции, наркоторговли, войн.
И мир бы был чудесным и справедливым.
Но увы!
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23.08.2020 11:36 Ответить
Пока существует коррупция, никакие законы не будут работать, заоблачные штрафы-это премии коррупционерам.
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23.08.2020 08:12 Ответить
1,9 это бухой в хлам, как он вообще работал непонятно.
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22.08.2020 22:26 Ответить
Женщина, что глухая и слепая была?
Как можно не увидеть и не услышать такую огромную машину?
Как можно так наплевательски относится к своей жизни и своего ребёнка?
Водитель, конечно, урод ещё тот, но она куда смотрела?
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22.08.2020 22:29 Ответить
Вот она ,видимо, и бросилась спасать ребенка...
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22.08.2020 22:49 Ответить
Это ваши догадки. А если и так, то как она допустила что 2-ух летний ребёнок один оказался на проезжей части дороги. А?
И я очень сомневаюсь что мусоровоз задним ходом гнал так что они не успели среагировать.
Водитель пьяный сел за руль, а женщина гуляла с ребёнком по дороге как у себя дома.
Это обычная беспечность и безответственность.
Грусно.
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22.08.2020 23:06 Ответить
Что из того, что вы написали, противоречит написанному мною? Не вижу противоречий
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23.08.2020 00:54 Ответить
Ви хоч би текст прочитали й фото подивилися. І да, у Вас також "догадкі"
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23.08.2020 04:09 Ответить
А с чего вы взяли что я не читал и не смотрел?
И мои "догадки" основаны не на эмоциях, а на простой логике.
И, просьба. Когда пишите ответ кому нибудь не надо думать что вы умнее.
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23.08.2020 11:34 Ответить
Тротуар занят припаркованными машинами
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23.08.2020 07:14 Ответить
Учите ПДД. Это жилая зона. Пешеход имеет преимущество перед ТС. Как может водитель начинать движение, не видя куда едет машина?
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23.08.2020 08:25 Ответить
Вы все на 100% правы.
Как это помогло погибшей женщине?
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23.08.2020 11:47 Ответить
Идиот ты ванючий, какая дорога? Это проезд между домами в спальном районе! А если женщина заметила машину и кинулась спасать ребёнка, который ехал на велосипедике, из-под колёс ????
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23.08.2020 08:37 Ответить
https://censor.net/user/434095

"ходят по дороге не глядя"
Ви вийшли з хати, зла нікому не зробив, але мусите "цинкувати" на всі боки, тобто розслабитися вже як звичайний міський буржуа ви вже не здатні (невроз).

Понятно теперь? Она от неврозов спасалась, вокруг не смотрела. Вот квочка - та каждую секунду настороже возле своих курчат. Кошка, шулика, пацан соседский: мало ли врагов. А у человекши - невроз.
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22.08.2020 22:49 Ответить
возможно шо в спину въехал...доли секунды..
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22.08.2020 23:00 Ответить
Возможно. Почему никто не хочет ответить на вопросы.
Что она делала на проезжей части?
Куда смотрела?
Как она не заметила и не услышала мусоровоз?
Кто её вообще научил гулять с ребёнком возле тяжёлой техники?
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22.08.2020 23:13 Ответить
На тротуаре припаркованы машины, прохода нет
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23.08.2020 07:15 Ответить
Тут все очень грамотные и юридически подкованы.
Ответьте на вопрос: что делала женщина на проезжей части дороги с ребёнком?
Юристы обоснуйте кто несёт ответственность за её безопасность?
Учтите что она уже мертва.
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23.08.2020 11:29 Ответить
Там мусорные баки, возможно мусор выкидывала. откуда она могла знать что за рулем пьяный идиот и что он будет сдавать на зад?
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23.08.2020 18:00 Ответить
Вы что все издеваетесь! При чём мусорные баки, припаркованые машины, правила дорожного движения, кто где должен ездить по дворам, пьяный не пьяный водитель.
Я пытаюсь сказать что человек сам отвечает за свою жизнь. Элементарный инстинкт самосохранения. Элементарная ответственность за себя и за окружающих.
А пофигизм приводит к смерти.
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23.08.2020 20:39 Ответить
завтра ты пойдешь в магазин, к тебе сзади подойдет отморозок и выстрелит в твою голову. Кто виноват в твоей смерти? Твой инстинкт самосохранения???
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24.08.2020 01:01 Ответить
Пристрелить могут если кому то круто насрал или за длинный язык.
Пристрелить могут за бабки.

Пристрелить могут из за бабы
Пристрелить могут если бандитствовал.

Пристрелить могут (условно) по буху.

За всё это отвечает как раз твой инстинкт самосохранения. Думать о последствиях.
Ну и его величество случайность (хотя я в случайность не верю). Тут даже все законы и придуманные тобой отмазки не проходят.
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24.08.2020 20:14 Ответить
У тебя паранойя...
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25.08.2020 19:20 Ответить
Возможно. Но уж лучше паранойя чем отсутствие напрочь мозгов.
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25.08.2020 21:27 Ответить
Будь здоров!
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24.08.2020 01:05 Ответить
И тебе не хворать. И перед тем как совершить какой то поступок думай о последствиях для себя и окружающих.
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24.08.2020 20:16 Ответить
В жилой зоне пешеход имеет преимущество перед ТС (п.26.1 ПДД). Учите матчасть.
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23.08.2020 08:30 Ответить
Вы о преимуществах будете рассказывать женщине которая погибла.
Хорошо.
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23.08.2020 11:25 Ответить
1. С юридической точки зрения прилегающая территория дорогой не является, и водитель не имеет преимущества перед другими участниками движения, двигаясь по проезжей части во дворах и выезжая на главную дорогу.

2. В жилых зонах и во дворах пешеходы могут двигаться как по проезжей части, так и по тротуарам, то есть в таких зонах люди имеют преимущество перед транспортом.

3. В жилых зонах и во дворах запрещена стоянка с включённым двигателем, стоянка грузовых машин, сквозной проезд через территорию.
4. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
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23.08.2020 08:32 Ответить
С юридической точки вы правы.
Может и погибшая также думала.
Теперь её похоронят.
Так может лучше было на проезжей части быть внимательней, а не надеяться на юридическую защиту.
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23.08.2020 11:21 Ответить
Идиот ты ванючий, какая дорога? Это проезд между домами в спальном районе! А если женщина заметила машину и кинулась спасать ребёнка, который ехал на велосипедике, из-под колёс ????
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23.08.2020 08:38 Ответить
А отправлю ка я тебя, козла, за хамство в спам.
Тем более ты туп и читать не умеешь.
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23.08.2020 11:23 Ответить
Ты сперва научить писать, а не писять.
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23.08.2020 12:56 Ответить
Где-нибудь в нетолерантной стране за такое водиле прилюдно отрубают голову.
Или в прямом эфире кончают на электрическом стуле.
И сразу срабатывает воспитательный момент для других.
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22.08.2020 22:44 Ответить
А в какой конкретно? Если она не выдуманная, эта нетолерантная страна?
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22.08.2020 22:52 Ответить
В Америке электрический стул - всё ещё актуальный дивайс.
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22.08.2020 23:47 Ответить
За ДТП со смертельным исходом, т.е. за неумышленное убийство - электрический стул в Америке? Забавно. А покажи-ка мне такого кренделя https://ru.qwe.wiki/wiki/List_of_death_row_inmates_in_the_United_States#List_of_death_row_inmates_by_jurisdiction в этом списке
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22.08.2020 23:54 Ответить
Сесть за руль с превышением дозы алкоголя в 10 раз - это покушение на умышленное убийство семьи, а по факту - матери малолетнего ребёнка.
Просто в Америке таким ******* не доверяют даже мусоровоз.
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23.08.2020 04:40 Ответить
Во многих странах допускается 0,4 промилле.
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23.08.2020 08:15 Ответить
Умышленное убийство требует еще и так называемой субъективной стороны: желания именно убить этого или другого человека (если хотел другого, а убил этого - убийство по ошибке, с подменой объекта).

В данном случае никто убивать не хотел, водитель понадеялся на авось, что называется убийство по неосторожности, из-за преступной халатности.
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23.08.2020 09:08 Ответить
https://ru.qwe.wiki/wiki/United_States_Bureau_of_Justice_Statistics Просто в Америке таким ******* не доверяют даже мусоровоз.
Правда-правда?
Цитата.
"https://ru.qwe.wiki/wiki/United_States_Bureau_of_Justice_Statistics Бюро судебной статистики подсчитали , что в 1996 году в США местные правоохранительные органы сделали 1,467,300 арестов по всей стране за вождение под воздействием алкоголя, т.е. каждый десятый арест за все преступления , по сравнению с 1,9 млн таких арестов в пиковом год в 1983 году. Был арестован 1 из 80 лицензированных водителей в США. Рост DUI арестов с 1970 по 1986 год составляет 220%, в то время как количество лицензированных водителей в тот же период увеличилась всего на 42%."

https://ru.qwe.wiki/wiki/Drunk_driving_in_the_United_States

Похоже, что ваша идеальная Америка существует только в вашем идеальном воображении.
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23.08.2020 09:14 Ответить
В вашей статистике ни одного водителя мусоровоза.
Не спорьте с Кольтом.
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23.08.2020 15:50 Ответить
Смешно. Вы проверили все 1,467,300?
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23.08.2020 21:14 Ответить
В Америке пожизненное лишение водительских прав - это покруче электрического стула. Это как ************** на всю оставшуюся жизнь и перевод в категорию тупого бомжа.
Выхода два - или соси и вешайся, или всю жизнь содержать личного водителя...
Земляки, неужели мы такие дебилы, шо не можем увидеть, как американцы научились обходить грабли?
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23.08.2020 08:25 Ответить
Читайте выше. Нет в Америке решенной проблемы пьяного за рулем.
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23.08.2020 09:15 Ответить
В принципі це не має в даному випадку жодного значення, був він нетверезий чи ні,(якби він був тверезий це додало б йому третє око чи камеру заднього виду ??), повторюю якби ззаду вантажівки була людина яка керувала б цим маневром, як це належить згiдно з правилами ,ця трагедія не сталася б
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22.08.2020 23:35 Ответить
Очень большое значение имеет. Бухой спотыкатся через бордюр, а трезвый видит препятствие и не спотыкается. Так и тут- был бы трезвый по зеркалам бы может и увидел.
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22.08.2020 23:53 Ответить
Завтра опять выедут тысячи бухих в Украине за рулем. И послезавтра еще тысячи. И каждый день. Пожизненое лишение прав, а попался бухой с лишенными правами- в тюрячку. Это поможет. Пока этого закона нет, вся завтрашняя кровь будет на тех, кто не принял строгий закон ...
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22.08.2020 23:58 Ответить
Не поможет.
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23.08.2020 00:02 Ответить
Как же не поможет, если он будет сидеть в тюрьме, а не ехать по дороге?
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23.08.2020 00:04 Ответить
По дороге будут ехать другие пьяные.Тут за первый раз лишают прав на полгода, на третий раз - тюрьма. И количество пьяного быдла на дорогах не уменьшается.
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23.08.2020 00:12 Ответить
Плохо ловят значит у Вас. А в Киеве вообще не ловят. Для алкашей за рулем- просто рай. Если на полосу для общественного транспорта не выезжать, то вообще никто никогда не остановит. Я уже и забыл когда меня останавливали....
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23.08.2020 00:24 Ответить
А как их ловить? Блокпосты с алкотестерами на каждой улице и дороге? Так никакой полиции не хватит. Тут дело в человеческой натуре - это про свинью и грязь.
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23.08.2020 01:10 Ответить
И, кстати, про русских таксистов в Нью-Йорке и клизмы с водкой - это вовсе не анекдот.
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23.08.2020 01:13 Ответить
В стране баранов - власть недоученных дебилов и барыг...
Гитлер научил немцев покупать билеты на пригородные поезда за один день - предупредил, что с такого-то дня "зайцев" будут расстреливать. В тот день в поезда зашли эсесовцы, всех зайцев задержали, вывели из поезда и у стенки возле вокзала расстреляли. Хватило на по сегодня, правда потом им оставили опцию - возможность как неуспевшему купить билет в поезде у кондуктора. Но он назывался "волчий" билет и стоил раз в пять дороже нормального. Но по сравнению с расстрелом это уже был гуманизм.
Но шо можно говорить о власти, которая путает Архимеда с Эйнштейном, не может поднять нефтяную баржу в воде, где по колено и не знает из чего у него шаурма...
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23.08.2020 08:21 Ответить
Так же радикально стоило бы очистить страну от таких гавночерпальщиков как ты. И интернет быстро стал бы чище.
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23.08.2020 08:40 Ответить
Сказки. Немцы ездили без зайцев задолго до Гитлера. Почитай Джером К.Джером "Трое на велосипедах"
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23.08.2020 09:16 Ответить
Какой-то проезд между домами в спальном районе....
Какой-то ужас....
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23.08.2020 08:33 Ответить
Недавний случай из жизни. Выезжаю задом со двора на внедорожнике. Перед началом движения пропустил по ходу движения отца с ребенком, и начал движение. Папаня, миновав меня и пройдя пару метров, остановился, стал раком, и начал какие-то манипуляции со своим чадом. Ну не дебил??? Правила движения, это здорово, но где мозги у папани?
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23.08.2020 11:12 Ответить
Билошицкий? У моей матери фамилия Билошицкая. Может родственник? Она тоже была с Б.Церквы
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23.08.2020 11:15 Ответить
Комментаторы в своём большинстве, тупые отморозки!!!
Диванные умники.
Эта «мамаша», как вы, дебилы, пишете, взрослая и очень собранная женщина, врач скорой помощи, которая не раз спасала жизни таким ублюдкам, как вы.
Заткните свои вонючие и грязные рты, пока вам, *****, бумеранг не прилетели!
Твари!
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23.08.2020 14:23 Ответить
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