Сбивший мать с сыном в Киеве водитель SCANIA был нетрезв, - Билошицкий. ФОТО

Водитель грузовика SCANIA, совершивший наезд на мать с сыном в Днепровском районе столицы, был нетрезв.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Драгер показал - 1,91 промилле, что почти в 10 раз превышало допустимую норму содержания алкоголя в организме. Вряд ли он осознавал масштабы беды и боли, которую он причинил, и вряд ли сможет понять", - отметил Билошицкий.

Также он выразил соболезнования семье.

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Напомним, 22 августа в дежурную часть полиции Киева поступил вызов о том, что на улице Флоренции грузовой автомобиль наехал на мать с сыном. Женщина скончалась на месте, за жизнь ее ребенка борются медики.

Водителя, 1993 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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