Сбивший мать с сыном в Киеве водитель SCANIA был нетрезв, - Билошицкий. ФОТО
Водитель грузовика SCANIA, совершивший наезд на мать с сыном в Днепровском районе столицы, был нетрезв.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Драгер показал - 1,91 промилле, что почти в 10 раз превышало допустимую норму содержания алкоголя в организме. Вряд ли он осознавал масштабы беды и боли, которую он причинил, и вряд ли сможет понять", - отметил Билошицкий.
Также он выразил соболезнования семье.
Напомним, 22 августа в дежурную часть полиции Киева поступил вызов о том, что на улице Флоренции грузовой автомобиль наехал на мать с сыном. Женщина скончалась на месте, за жизнь ее ребенка борются медики.
Водителя, 1993 года рождения, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
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Наивный.
И мир бы был чудесным и справедливым.
Но увы!
Как можно не увидеть и не услышать такую огромную машину?
Как можно так наплевательски относится к своей жизни и своего ребёнка?
Водитель, конечно, урод ещё тот, но она куда смотрела?
И я очень сомневаюсь что мусоровоз задним ходом гнал так что они не успели среагировать.
Водитель пьяный сел за руль, а женщина гуляла с ребёнком по дороге как у себя дома.
Это обычная беспечность и безответственность.
Грусно.
И мои "догадки" основаны не на эмоциях, а на простой логике.
И, просьба. Когда пишите ответ кому нибудь не надо думать что вы умнее.
Как это помогло погибшей женщине?
"ходят по дороге не глядя"
Ви вийшли з хати, зла нікому не зробив, але мусите "цинкувати" на всі боки, тобто розслабитися вже як звичайний міський буржуа ви вже не здатні (невроз).
Понятно теперь? Она от неврозов спасалась, вокруг не смотрела. Вот квочка - та каждую секунду настороже возле своих курчат. Кошка, шулика, пацан соседский: мало ли врагов. А у человекши - невроз.
Что она делала на проезжей части?
Куда смотрела?
Как она не заметила и не услышала мусоровоз?
Кто её вообще научил гулять с ребёнком возле тяжёлой техники?
Ответьте на вопрос: что делала женщина на проезжей части дороги с ребёнком?
Юристы обоснуйте кто несёт ответственность за её безопасность?
Учтите что она уже мертва.
Я пытаюсь сказать что человек сам отвечает за свою жизнь. Элементарный инстинкт самосохранения. Элементарная ответственность за себя и за окружающих.
А пофигизм приводит к смерти.
Пристрелить могут за бабки.
Пристрелить могут из за бабы
Пристрелить могут если бандитствовал.
Пристрелить могут (условно) по буху.
За всё это отвечает как раз твой инстинкт самосохранения. Думать о последствиях.
Ну и его величество случайность (хотя я в случайность не верю). Тут даже все законы и придуманные тобой отмазки не проходят.
Хорошо.
2. В жилых зонах и во дворах пешеходы могут двигаться как по проезжей части, так и по тротуарам, то есть в таких зонах люди имеют преимущество перед транспортом.
3. В жилых зонах и во дворах запрещена стоянка с включённым двигателем, стоянка грузовых машин, сквозной проезд через территорию.
4. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
Может и погибшая также думала.
Теперь её похоронят.
Так может лучше было на проезжей части быть внимательней, а не надеяться на юридическую защиту.
Тем более ты туп и читать не умеешь.
Или в прямом эфире кончают на электрическом стуле.
И сразу срабатывает воспитательный момент для других.
Просто в Америке таким ******* не доверяют даже мусоровоз.
В данном случае никто убивать не хотел, водитель понадеялся на авось, что называется убийство по неосторожности, из-за преступной халатности.
Правда-правда?
Цитата.
"https://ru.qwe.wiki/wiki/United_States_Bureau_of_Justice_Statistics Бюро судебной статистики подсчитали , что в 1996 году в США местные правоохранительные органы сделали 1,467,300 арестов по всей стране за вождение под воздействием алкоголя, т.е. каждый десятый арест за все преступления , по сравнению с 1,9 млн таких арестов в пиковом год в 1983 году. Был арестован 1 из 80 лицензированных водителей в США. Рост DUI арестов с 1970 по 1986 год составляет 220%, в то время как количество лицензированных водителей в тот же период увеличилась всего на 42%."
https://ru.qwe.wiki/wiki/Drunk_driving_in_the_United_States
Похоже, что ваша идеальная Америка существует только в вашем идеальном воображении.
Не спорьте с Кольтом.
Выхода два - или соси и вешайся, или всю жизнь содержать личного водителя...
Земляки, неужели мы такие дебилы, шо не можем увидеть, как американцы научились обходить грабли?
Гитлер научил немцев покупать билеты на пригородные поезда за один день - предупредил, что с такого-то дня "зайцев" будут расстреливать. В тот день в поезда зашли эсесовцы, всех зайцев задержали, вывели из поезда и у стенки возле вокзала расстреляли. Хватило на по сегодня, правда потом им оставили опцию - возможность как неуспевшему купить билет в поезде у кондуктора. Но он назывался "волчий" билет и стоил раз в пять дороже нормального. Но по сравнению с расстрелом это уже был гуманизм.
Но шо можно говорить о власти, которая путает Архимеда с Эйнштейном, не может поднять нефтяную баржу в воде, где по колено и не знает из чего у него шаурма...
Какой-то ужас....
Диванные умники.
Эта «мамаша», как вы, дебилы, пишете, взрослая и очень собранная женщина, врач скорой помощи, которая не раз спасала жизни таким ублюдкам, как вы.
Заткните свои вонючие и грязные рты, пока вам, *****, бумеранг не прилетели!
Твари!